Felemás kínai makroadatok jöttek, történelmi mélypont közelébe esett a jüan

Bár a vártnál (3,4%) gyorsabb lett a harmadik negyedéves kínai GDP-növekedés (3,9%), ezzel együtt is arra számít a friss elemzői konszenzus, hogy az idei évi átlagos növekedés (3,2%) sokkal lassabb lesz, mint a hivatalos 5,5%-os cél, ez pedig a friss pártkongresszus üzeneteivel együtt rontotta hétfőn a kínai piacokon a befektetői hangulatot. Ennek jegyében a Hong Kong-i részvénypiacok beszakadtak, illetve a kínai jüan onshore és offshore árfolyama is történelmi mélypont közelébe bukott a dollárral szemben.

A kínai pártkongresszus miatt október 18-ról ma reggelre elhalasztották a harmadik negyedéves kínai GDP-adat, és egyéb adatok közzétételét, és az adatok összességében felemás képet jeleznek a kínai óriásgazdaságról és a felmerülő problémák kezelési képességéről. A főbb adatok, illetve fejlemények:

Negyedéves alapon a kínai GDP a második negyedévi felülvizsgált 2,7%-os esés után 3,9%-kal gyorsult a harmadik negyedévben (a Reuters elemzői konszenzusa 3,5%-os növekedést várt).

Éves alapon a kínai GDP a második negyedévi felülvizsgált 0,4%-os növekedés után szintén 3,9%-kal nőtt a harmadik negyedévben (a Reuters elemzői konszenzusa 3,4%-os növekedést várt).

A szintén most közzétett adatok szerint szeptemberben 2,5%-kal nőtt éves alapon a kiskereskedelmi forgalom a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 3,3% helyett és jóval lassabb lett az augusztusi 5,4%-os ütemnél.

A szeptemberi ipari termelés növekedés (6,3%) viszont meghaladta az elemzői várakozások konszenzusát (4,5%), illetve az augusztusi 4,2%-os ütemet.

Az export szeptemberben éves alapon 5,7%-kal nőtt, ami bár jobb lett a vártnál, de április óta a legalacsonyabb ütemet jelenti. Az import mindössze 0,3%-kal nőtt a várt 1%-os ütem helyett.

A beruházások az első kilenc hónap átlagában 5,9%-kal nőttek, igaz közben az ingatlanberuházások 8%-kal estek, az ingatlanértékesítések 22%-kal, az új építőipari beruházások pedig 38%-kal zuhantak.

Az új banki hitelkihelyezések viszont szeptemberben csaknem duplázódtak augusztushoz képest és jóval meghaladták a piaci várakozásokat is.

A városi munkanélküliségi ráta 5,5%-ra növekedett, ami június óta a legmagasabb, és a 16-24 év közötti korosztály munkanélküliségi rátája 17,9%-os lett.

Miután újraválasztása után bemutatta a kínai kommunista párt központi döntéshozatali testületének új személyi összetételét Hszi Csin-ping kínai államfő, azt hangsúlyozta újságíróknak vasárnap este, hogy „a kínai gazdaság nagyfokú ellenállóképességgel, potenciállal és kiterjedtséggel rendelkezik és az erős gazdasági fundamentumai nem fognak változni, és a gazdaság hosszú távon is pozitív pályán fog maradni”.

A pártkongresszus és a központi döntéshozatali testületekbe bekerült emberek személyi összetétele megerősítette a zéró-Covid politika fennmaradását, a közös jóléti célokat, a szektorális „leszámolásokat”, illetve azt, hogy „a gazdasági pragmatizmus felől a politikai ideológia felé fordul Kína”, fejtette ki meglátását a hírügynökségnek a Janus Henderson Investors feltörekvő piaci portfóliómenedzsere, és szerinte ez a 2-3% körüli mérték körül fogja korlátozni a kínai GDP növekedési képességét.

A rövid távú negatív tényező továbbra is Kína rendkívül kemény COVID-politikája, amely megrendítette a külföldi befektetők Kínába vetett bizalmát

– fogalmazott szintén a hírügynökségnek Yuan Yuwei, a Water Wisdom Asset Management hedge fund portfóliómenedzsere.

A fenti tényezők (gazdasági pgragmatizmus helyett ideológiai stratégia, szigorú Covid-policy fennmaradása, ingatlanpiaci problémák, lassabb növekedés) miatt a Hong Kong-i részvénypiacon komoly, 7% körüli szakadás következett be 13 éves mélypontra, illetve az Alibaba és Tencent óriáscégek árfolyama 10% körüli szakadást is produkált, így a Hang Seng Tech Index történelmi mélypontra zuhant, illetve a Hong Kong-i jegyzésű kínai ingatlanfejlesztési cégek árfolyama is szakadt. A kínai belső piaci benchmark, a CSI300 index 2,3%-kal esett, a Shanghai Composite Index pedig 1,4%-kal csökkent.

Ezzel párhuzamosan a kínai bankközi piacon, illetve a nemzetközi piacokon kereskedett jüan árfolyam történelmi mélypont körülre, 7,28 közelébe esett a hétfői kereskedésben.

Címlapkép forrása: Getty Images