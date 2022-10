Fordulatos két hét után újra megszólal a Magyar Nemzeti Bank

Holnap összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, hogy döntsön az alapkamatról. Arról a kamatról, ami a jegybank 5 százalékpontos vészkamatemelése után sem változott, ezért a konkrét döntésnek nem lesz jelentősége, ám talán néhány monetáris politikai kérdésben így is tisztábban láthatunk az ülés után.

A holnapi kamatdöntés jelentőségnek megértéséhez feltétlenül érdemes felidézni az elmúlt hetek történéseiből az alábbiakat:

A monetáris tanács a szeptember 27-i ülésén megemelte az alapkamatot (és így de facto a vele együtt mozgó irányadó egyhetes betéti kamatot), ám egyúttal be is jelentette a kamatemelési ciklus leállítását.

A szigorítás vártnál korábbi leállítását rosszul fogadta a piac, a forint nagyon gyorsan jelentős mértékben kezdte elveszíteni az értékét a devizapiacon.

A válságszerű piaci jelenségekre a jegybank másfél hete vészkamatemeléssel reagált: egy új eszközt, az egynapos betéti tendert bevezetve 5 százalékponttal, 18%-ra emelte az irányadó kamatot.

A régi irányadó eszköz, az egyhetes betét gyakorlatilag most megszűnt, az alapkamat pedig értelmét veszítette, hiszen annak egyáltalán nincs irányadó jellege. (A kamatrendszer alapvető működéséről itt beszéltünk.) Ezzel visszakaptuk a 2021 végétől ez év júliusáig létezett kettős kamatrendszert, amikor az alapkamat és az egyhetes irányadó betéti kamat szétválását láthattuk.

A 13%-os alapkamat és a 18%-os irányadó kamat közötti űr előbb-utóbb valahogyan eltűnik, de ennek pontos időzítése a piaci folyamatokon múlik. Először a jegybank néhány napos, néhány hetes periódusról beszélt, amíg az új eszköznek van értelme, a múlt héten viszont Virág Barnabás MNB-alelnök a Budapest Economic Forumon már úgy fogalmazott, hogy addig marad a magas kamat, amíg a kockázati megítélésünk nem javul számottevően. A hosszabb lejáratú kamatszinteket nézve erre még várni kell.

Mi várható ezek után?

A piacon egyöntetű a vélekedés, hogy a 13%-os alapkamatot holnap nem kezdi el közelíteni a 18%-os irányadó rátához a jegybank, sőt, hosszabb távon sem ez a várakozás. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője a Portfolio-nak így fogalmazta meg ezzel kapcsolatban a gondolatait:

A jegybank az októberi soron kívüli kamatdöntés során egy teljesen új monetáris politikai felfogásra tért át. A kifejezést a Mario Draghi vezette EKB időszakából már jól ismerhetjük: „whatever it takes”, azaz bármi áron. (Erről itt írtunk.) Az MNB bármi áron hajlandó megvédeni az árstabilitást és a pénzpiaci stabilitást.

Ebben a tekintetben újdonságot várhatóan nem hoz a szokásos rend szerint megtartott kamatdöntő ülés, véli Virovácz. A kamatfolyosó nem változik, ahogyan az alapkamat mértéke is marad változatlan. A jegybank várhatóan ismételten kihangsúlyozza a mostani rendszer rugalmasságát és alkalmazkodóképességét, amivel képes lehet megteremteni a jelenlegi turbulens időkben az egyensúlyt a pénzpiacokon. Az első tapasztalatok alapján a stratégia beválni látszik, így ez sem indokol semmi érdemi változtatást. Habár a forint árfolyama stabilizálódott, a kockázatok továbbra is jelen vannak. Ebben érdemi változást csak a jogállamisági eljárás pozitív lezárása hozhat, amely vélhetően valamikor december közepén jön el. Ezek alapján Virovácz meglátása szerint

a jegybank az előttünk álló hetekben, hónapokban mindenképpen fenntartja az újonnan kialakított monetáris politikai rendszert.

A holnapi kamatdöntést illetően egységes az az elemzői álláspont, hogy a 13%-os alapkamatot a jegybank holnap szinten tartja, tehát nem kezdi el közelíteni a 18%-os irányadó rátához. Mivel a szétválasztás másfél hete történt, furcsa is lenne, ha már elkezdődne a közeledés, ám hosszabb távon a kétféle kamatnak egyesülnie kell. Ez alapvetően háromféle módon történhet meg: az alapkamat 18%-ra emelésével, az irányadó ráta 13%-ra süllyedésével, illetve a kétféle kamat 13-18 százalék közötti összeérésével.

A közelmúlt tapasztalatai alapján logikusnak tűnhet a magasabb kamaton való egyesülés, hiszen a jegybank az egyhetes betétet sem tudta visszakalapálni az alapkamat szintjére: ehelyett nyáron - a kettős kamatrendszer kellemetlen tapasztalataira is reagálva - az egyhetes betét kamatára húzta fel az alapkamatot. Most a 13%-ra való visszatérés azért is tűnhet valószínűtlennek, hiszen a piac épp azt verte le a forinton, hogy itt akadt el a kamatemelési ciklus szeptember végén, miközben a befektetők magasabb kamatcsúcsot vártak.

E fenti okoskodás ellenére a piaci elemzők mégis úgy látják, hogy a kamatok igenis 13%-on fognak összeérni.

Ez egy fontos és biztató különbséget jelent: a piac hajlandó elfogadni azt az érvelést, hogy a forintmentő vészkamatemelésből van visszaút. Az optimizmus oka elsősorban az lehet, hogy sok szempontból közelebb vagyunk a kockázatok lehetséges csökkenéséhez. Az uniós támogatások sorsa 1-2 hónapon belül eldől, a jegybank forintpiacot enyhítő lépése (a devizatartalék rendelkezésre bocsátása az energiaimport tranzakcióihoz) kifejtheti a hatását, illetve a folyó fizetési mérleg hiánya apadni kezdhet, ahogy a gazdaság alkalmazkodni kezd a magas energiaárak által meghatározott új környezethez.

Suppan Gergely, a Bankholding vezető elemzője ezt így fogalmazza meg: "Az egynapos betéti kamat néhány hónapon belül elkezdhet csökkenni, mivel az energiaárak esésével stabilizálódhat, majd fokozatosan javulhat a külső egyensúly, ami javítani fogja a kockázati megítélésünket. Az energiaárak esése – ha tartós marad – az inflációt is jóval gyorsabban mérsékelheti, az alacsonyabb energiaköltségek előbb-utóbb a vállalatoknál és az önkormányzatoknál is érezhető lesz. Így korábban indulhatnak újra a most bezárásra kényszerülő vállalkozások, intézmények, ez érdemben javíthatja a növekedési kilátásokat, nem különben szignifikánsan csökkentik a költségvetés terheit is, egyrészt az intézmények rezsijét és a megmaradó támogatásokat (pl. távhő) közvetlenül, másrészt a vállalkozóknak ígért energiatámogatások mértékét közvetetten. Ez szintén érdemben javíthatja a megítélést. Ezenfelül az uniós megállapodás szintén szignifikánsan javítaná a megítélést, ami érdemben felgyorsíthatja az egynapos betéti kamat csökkentését, majd kivezetését."

Az elemzők alapvetően úgy látják, hogy az egynapos betéti irányadó kamat már az idén elkezdhet csökkenni, de 13%-ra csak jövőre fog leérni. Trippon Mariann ennél óvatosabb, a CIB Bank vezető elemzője szerint a kamatvágás csak jövőre indul el, de ő is úgy látja, hogy le fog érni 13%-ra. Hasonlóképpen gondolja Nyeste Orsolya, az Erste Bank közgazdásza. A véleménykülönbségek alapján úgy tűnik, hogy a legfőbb kérdés ma az, hogy a 18%-os vészkamatemelést mikor lehet elkezdeni visszakalapálni. Egyelőre a piac megosztott, hogy az első közeledő lépéseket már az idén, vagy csak a jövő évben láthatjuk-e.

