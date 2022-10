KPMG-vezér: megváltozik a munkaerő feladata

A KPMG CEO Outlook 2022 kutatás eredményeiről beszélt Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója a Porfolio Checklist pénteki adásában. A tanulmány fókuszterülete egy teljesen nyitott rizikó- és stratégiafelmérés volt, melyet 1325 vezérigazgató segítségével végeztek el. Az ebből levont következtetések irányt mutathatnak a többi vállalatvezető számára, hogy milyen globális trendek, rizikók, kihívások fogják meghatározni a következő időszakot.

A vállaltvezetők hosszútávú stratégiái, 3-5 éves távlatban nem változtak, de az odavezető út összegabalyodott, tehát kell egy újratervezés, hogy a végpont változatlan tudjon maradni

- nyilatkozta Rózsai.

Hozzátette: A vállalatvezetők 71%-a továbbra is pozitív a 3-5 éves távú növekedés tekintetében, mely azért is érdekes, mert a koronavírus-járvány kitörésekor ez a szám valamivel kisebb volt. A felmérés eredményeiből kiderül, hogy a járvány azt is jól megmutatta, hogy az a vállalat, amely nem tudott digitálisan szintet lépni, az most megtapasztalhatja, hogy mit jelent a lemaradás kockázata.

Felhívta a figyelmet: a digitalizációs folyamatok kontextusában a munkaerő feladat is meg fog változni, egyre magasabb hozzáadott érték előállítása lesz ugyanis a cél.

Az interjú, melyben KPMG-vezér arról is beszélt, hogy mi lesz a home-office sorsa, már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adásában 9:25-től.

Címlapkép forrása: Portfolio/Mónus Márton