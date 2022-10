Nagy bejelentést tett a szlovák miniszterelnök: gáz- és áramársapka jön az összes cégnek

Portfolio 2022. október 24. 14:03

A múlt heti EU-csúcs után hétfőn azt jelentette be a szlovák miniszterelnök, hogy ársapkát vezetnek be a gázra- és áramra szinte az összes cég számára jövő januártól márciusig. A terv akkor válna valóra, ha a 2023-as költségvetést sikerülne átnyomni a parlamenten, így tehát Eduard Heger bejelentése azt is célozza, hogy a kisebbségi kormányzás mellett is legyen elfogadott költségvetése az országnak.