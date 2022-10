Túlcsordult az LNG, negatív gázár jelent meg az egyik grafikonon

Ahogy a Reuters fogalmazott, a tartályhajók torlódása rávilágított Európa LNG-importkapacitással kapcsolatos problémájára, ami arra késztette Németországot, hogy sürgősen kössön megállapodást két úszó létesítmény megépítéséről, hogy közvetlenül fogadhassa az LNG-t. A régiónak az orosz szállítások csökkenése miatt alternatív ellátást kellett találnia, beleértve az LNG-t, de a szuperhűtött üzemanyag nagy mennyiségben való érkezése rávilágított Európa kapacitáshiányára az újragázosítást illetően, hiszen az LNG-t gázzá alakító üzemek a maximális kapacitáson futnak.

Ha nem sikerül hamarosan felszámolni a lemaradást, ezek a hajók elkezdhetnek Európán kívüli alternatív kikötőket keresni rakományuk kirakodására.

Eközben az európai partoknál még a korábban jelzettnél is több LNG-hajó található - jelentette a Reuters több forrásra hivatkozva, ami arra utal, hogy a Spanyolországnál lévő 35 tankerhajóból álló csoport csak egy része a tényleges tömegnek.

Az LNG-szállítás úszó tárolási szintje (hogy mennyi van jelenleg a hajókon) minden idők legmagasabb szintjén van, valamivel több mint 2,5 millió tonna van lekötve az úszó tárolókban

- mondta a Flex LNG Management vezérigazgatója, Oystein Kalleklev a Reutersnek.

Ha az LNG-tankerek armadájához hozzáadjuk azt a tényt, hogy a legtöbb európai tároló szinte teljesen megtelt a tél előtt (vasárnap az EU tárolói 93,4 százalékban voltak tele, a kontinens két legnagyobb piacán, Németországban és Olaszországban még ennél is magasabb szintet mértek), és ehhez még hozzáadjuk, hogy az időjárási előrejelzések szerint Európában a hőmérséklet ezen a héten 4-8 Celsius-fokkal lesz melegebb az évszakos átlagnál, ami alacsonyabb keresletet jelent, az eredmény az európai határidős földgáz ügyletek erőteljes esése.

Az európai benchmarkként szolgáló, következő havi határidős gázár jelenleg 99 euró közelében található.

Ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a tárolók hiánya - hasonlóan a 2020 áprilisában történthez, amikor a WTI rövid időre -40 dolláron forgott - az ultra-rövid lejáratú árak összeomlását idézte elő, mivel a szállításra kijelöltek (akiknek nem volt hol tárolniuk a gázt) szó szerint másoknak fizettek azért, hogy a gázt átvegyék tőlük!

Hétfőn kora reggel a "következő órára" szóló TTF-kontraktus rövid időre -15,78 euróra esett, ami az eddigi legalacsonyabb árfolyam, mivel egyszerűen nem volt hová tenni a földgázt.

The risk of an unlikely April 2020 WTI moment in EU spot month gas continues to linger amid strong imports, warm weather and demand destruction. So far, however, only the #gas