A szégyenteljesen alacsony nyugdíjminimum "törlése" után több út is áll a kormány előtt

Célszerű lett volna már évekkel ezelőtt leválasztani a nyugdíjminimumot az összes olyan ellátásról, amely nem a nyugdíjakkal kapcsolatos, egyidejűleg ezek részére a nyugdíjrendszertől teljesen független ellátási alapot megállapítani. Így a nyugdíjminimumot ki lehetett volna robbantani a bebetonozott összegéből, vagyis jelentősen megemelt összegben lehetett volna például a méltányossági nyugdíjmegállapítások körében alkalmazni.

A kormányzat 2022. október 18-án benyújtott salátatörvény-javaslatában sor kerül erre az átnevezésre. A módosítás szerint a nyugdíjminimum helyett 17 törvényben kell átnevezni a nyugdíjminimumot szociális vetítési alapra. Örvendetes lenne ez a javaslat, ha nem maradt volna ki belőle két alapvető szám (pedig a 104 oldalas, 54 oldalnyi indokolással ellátott, 69 törvényt módosító, 3 kormányrendeletet hatályon kívül helyező, 266 paragrafusból álló jogalkotási monstrumban talán lett volna hely két egyszerű számnak):

Ez nyilván arra utal, hogy egyelőre csak egy olyan jogalkotási bűvészmutatványról van szó, amelynek eredményeként változatlan összegben átvarázsolják vetítési alappá a nyugdíjminimumot. A javaslat elfogadása után persze jöhetnek a végrehajtási rendeletek, amelyek pozitív meglepetést is okozhatnak az érintettek számára.

Indoklása szerint a törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokra és egyéb összeghatárokra – a bírósági végrehajtásról szóló törvény kivételével – egységes viszonyítási alapot vezet be szociális vetítési alap elnevezéssel.

2008. január 1. óta egy forintnyi emelés nélkül 28 500 forint a teljes nyugdíj legkisebb összege. Ezt az eredendően is dermesztően alacsony ellátási összeget a korábbi években kiadott rendeletek évente megerősítették, a 707/2020. (XII.30.) kormányrendelet azonban megszüntette az időbeni kereteket, és nemes egyszerűséggel örök időkre bebetonozta a 28 500 forintos összeget.

A nyugdíjminimum eredeti célja, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimális összegét meghatározza, vagyis meghúzza azt az alsó összeghatárt, amelynél főszabályként nem lehet kisebb egy teljes nyugdíj. Ez az egyetlen különbség a teljes nyugdíj és a résznyugdíj között, ez utóbbinak ugyanis nincs minimumösszege, bármilyen alacsony is lehet. (Résznyugdíjat az kaphat, aki nem szerzett 20 év szolgálati időt – ami a teljes nyugdíjhoz szükséges legrövidebb tartam -, legalább 15 évi szolgálati időt azonban igen.)

A nyugdíjmegállapítás kapcsán a 28 500 forintos nyugdíjminimumnak már régen nincs lényeges szerepe.

Az utóbbi években ugyanis a nyugdíjszámítás során figyelembe vett "életpálya-átlagkereset" (az a számított havi nettó átlagkereset, amelyet az 1988. január 1. óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetekből és jövedelmekből számítanak ki) az esetek túlnyomó többségében messze meghaladja a 28 500 forintos alsó határt.

Akkor hol van igazi szerepe a nyugdíjminimumnak és miért nem emelkedik, ha a nyugdíjmegállapítás kapcsán a jelenlegi összegében már elveszítette a gyakorlati jelentőségét – ráadásul 2008. január 1. óta a nyugdíjak összege mellett jelentősen nőtt és folyamatosan nő a nemzetgazdasági átlagbér, a minimálbér és a garantált bérminimum egyaránt? A választ csak akkor adhatjuk meg, ha áttekintjük, hogy az öregségi nyugdíj megállapításán túl milyen egyéb területeken játszik fontos szerepet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

A nyugdíjmegállapítás kapcsán a nyugdíjminimumnak már régen nincs lényeges szerepe, hiszen a nyugdíjszámítás során figyelembe vett “életpálya”-átlagkereset az esetek túlnyomó többségében sokszorosan meghaladja ezt az alsó határt, miközben a teljesített szolgálati évek száma átlagosan közel 38 év Magyarországon. (Nem is beszélve a nők kedvezményes nyugdíjáról, amelynek igénybe vételéhez minimum 40 évi jogosító idő szükséges.)

A nyugellátások összegének helyzeti középértéke, a mediánnyugdíj összege (vagyis az az összeg, amelynél a nyugdíjasok pontosan fele kevesebbet, pontosan fele pedig többet kap) 2022 novemberében 148 ezer forint, míg az átlagnyugdíj (vagyis az összes nyugellátás összegzett forintértéke elosztva az öregségi nyugdíjasok számával) 2022 novemberében 174 ezer forint körüli érték.

Így a nyugdíjminimumnak a medián nyugdíj az ötszöröse, az átlagnyugdíj pedig a hatszorosa.

Akinek az utóbbi 15 évben minimális (vagy annál is kisebb) nyugdíjösszeget állapítottak meg, az az esetek túlnyomó többségében Magyarországon kívül más államokban is szerzett nyugdíjjogosultságot, s a magyar nyugdíja csak pro rata temporis, azaz időarányos (nemzetközi rész-) nyugdíjnak számít az EU társadalombiztosítási koordinációs rendeletei vagy az adott állammal fennálló kétoldalú szociális biztonsági megállapodás szerint.

A méltányossági nyugdíj megállapítása, a méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély feltételei és összege viszont egyaránt a nyugdíjminimumhoz van kötve. E téren a nyugdíjminimum jelentősége nagy.

Ennél is sokkal nagyobb a szociális ellátások terén a nyugdíjminimum jelentősége, ugyanis az öregségi nyugdíj legkisebb összegének különböző százalékos mértékeiben határozzák meg a következő ellátások feltételeit és mértékét: aktív korúak ellátása, ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az időskorúak járadéka, a települési támogatás, a közgyógyellátás, továbbá az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság.

Emellett a havi rendszeres szociális ellátás (az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj) emelése vagy csökkentése is a nyugdíjminimum összegének változásához van kötve. A vagyon fogalmát is a nyugdíjminimum összegéhez kötött mértékekben szabályozza a szociális törvény. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj, valamint az intézményi elhelyezésért fizetendő térítési díj feltételei körében szintén fontos szepet játszik a nyugdíjminimum.

A gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegét ugyancsak a nyugdíjminimum különböző százalékos mértékeiben határozza meg a családok támogatásáról szóló törvény. Az egészségbiztosítási ellátások körében a baleseti táppénz összege függ a mindenkori nyugdíjminimumtól. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság feltételei között szerepel a nyugdíjminimum meghatározott százaléka. Az ingyenes gyermekétkeztetésre való jogosultság és az ingyenes tankönyvellátás részben szintén ennek a függvénye. A gyám pénzbeli ellátásának, továbbá a hivatásos gondnok díjazásának mértéke ugyancsak a nyugdíjminimum százalékos mértékében van meghatározva.

Ha e hatalmas ellátási területeket egyben látjuk, akkor nyilvánvaló, hogy a nyugdíjminimum összegének emelése összességében százezernél is több ellátást, támogatást, segélyt érintett volna, vagyis százmilliárdos nagyságrendű kiadási többletet okozott volna az állami költségvetésben.

A benyújtott törvényjavaslat szerint a nyugdíjminimumnak a jövőben nem lesz szerepe az említett számtalan szociális és hasonló ellátás összegének meghatározásában, mert erre a szociális vetítési alap új jogintézménye szolgál majd. A módosításnak többféle kimenete lehetséges:

Miután a salátatörvény-javaslat a szociális törvényt is úgy módosítaná, hogy azzal gyöngítse a szolidaritás elvét és az állam felelősségét, nem valószínű, hogy a szociális vetítési alap összege érdemben emelkedne, viszont lehetséges, hogy a módosítást követően már jóval kisebb jelentőségű nyugdíjminimum összege akár két-háromszorosára is nőhet.

Az elszabadult infláció miatt alapkövetelmény, hogy mind a nyugdíjminimum, mind a szociális vetítési alap összege inflációkövető legyen, vagyis minden évben legalább ugyanolyan mértékben nőjön, mint a nyugdíjak összege.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.