Koronavírus: Kemenesi Gábor elmondta, mit érdemes most tenni

Lesz őszi Covid-hullám, a koronavírus több variánsa párhuzamosan terjed a világban, közben pedig érdemes felkészülni az influenzaszezon beindulására - értékelte a friss fejleményeket legutóbbi Facebook-posztjában Kemenesi Gábor virológus.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy a koronavírussal kapcsolatban képtelenség bármit is megjósolni. " Elértük a pandémia azon szakaszát, amikor egymással párhuzamosan, több variáns is terjed világszerte, és nagyon hasonló irányba mutálódnak (a kutatók ezt konvergens evolúciónak hívják). Ez nagyjából arra utal, hogy nagyon hasonló hatások érik a vírust mindenhol, valószínűleg annak köszönhetően, hogy már a világ nagy része rendelkezik valamilyen módon megszerzett immunitással – azaz vagy vakcinálva lett, vagy találkozott a vírussal, vagy mindkettő egyszerre" - magyarázta Kemenesi Gábor, aki szerint a folyamatok most arra mennek, hogy a gyakorlatban újra elkaphatjuk a vírust. Szerinte jobban terjed a vírus a világban, mint az nekünk optimális lenne, ennek köszönhetően érkeznek az újabb és újabb hozzá igazított vakcinák is.

A biológus szerint érdemes Nyugat-Európára tekinteni, ha hasznos tapasztalatokat akarunk gyűjteni. Az okosabb országok már most, a járványhullám felfutásának küszöbén komoly emlékeztető oltás kampányba kezdtek. Másrészt megemlíti Németország példáját, hol már komoly téma a zárt terekben történő kötelező maszkviselés visszavezetése. Mindez az adaptív, helyzethez alkalmazkodó védekezéssel függ össze.

Minden értelmes virológus és járványügyi szakember is ezen állásponton van, temérdek tudományos adat mutatja a vírus belterekben történő hatékony terjedését

- érvel a maszkhordás mellett Kemenesi Gábor, aki azt is megjegyzi, hogy lassan biztosra vehető az influenza visszatérése.

Friss angliai adatok is a délen tapasztalt forgatókönyvet hozzák: korábban kezdődik és nagyrész a fiatalokat érinti az idei influenzaszezon. Sajnos, ha sok fiatal lesz beteg, hatékonyabb a vírus kockázati csoportokra történő átvitele is - figyelmeztet.

Kemenesi Gábor azt tanácsolja, hogy érdemes a maszkot adaptív módon használni:

amennyiben egy légúti fertőzés hulláma vagy időszaka érkezik, legalább a zárt és rosszul szellőző helyeken viseljük.

Arról is szólt, hogy főként zárt és rosszul szellőző terekben, ideértve a tömegközlekedést is (buszok, metrók, stb.) lehet elkapni a koronavírust. Kiemeli, hogy a gyorstesztek beszerezhetőek a patikákban, kiválóan alkalmasak arra, hogy a leginkább fertőzőképes fázist kimutassák.

Arra is felhívta a figyelmet a szakember, hogy nem érdemes elkapni egyik vírust sem, ettől nem „erősödik” az immunrendszerünk, hanem éppen ellenkezőleg. "A vírus nem csak a fertőzés idejére lehet hatással, hanem egész hátralévő életünkre is. Feleslegesen tesszük ki szervezetünket egy vírusfertőzés kiszámíthatatlan kockázatának" - írja Kemenesi Gábor, aki konkrét tanulmányokat és bizonyítékokat is hoz. Például több mint 250 ezer ember adatainak vizsgálatából világosan kiderült, hogy az újabb és újabb COVID fertőzés egyre növeli a posztcovid komplikációk megjelenésének gyakoriságát. Ha ez nem lenne elég, az is világosan látszik, hogy hosszú távú káros szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet a fertőzés, ezek gyakorisága jól kimutatható mértékben nőtt a COVID járvány hatására - sorolja.

