Megjelent a kormány rendkívüli döntése a napelemekről

A szerda esti közlönyben a kormány kihirdette a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának veszélyhelyzeti új szabályait. Ezzel eldőlt: október 31-ig tart a lakossági napelemek esetében az eddig nagyon vonzó szaldó elszámolás, utána cudar világ jön a napelemtelepítő háztartásoknak. A kormány azt ígéri: mindez csak átmeneti, a hálózatfejlesztés idejére érvényes szabályozás.

Megjelent a várva-várt rendelet

A sokak által hetek óta várt rendelet legfontosabb pontja:

csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

A rövid, 5 paragrafusból álló rendelet azt is kimondja, hogy a 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak. A szabály ezen pontja is ismert volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki Kormányinfója óta.

Arról a napokban jelent meg írásunk, hogy a kormány rendkívüli döntése miatt jelentősen megnőtt a szolgáltatók felé az igénybejelentések száma az új napelemtelepítésekkel kapcsolatban:

A rendeletből az is kiderül, hogy a közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. Azok számára, akik még az utolsó pillanatban szeretnék elkerülni a kedvezőtlen irányba változó elszámolási rendszert, egyértelműsíti a rendelet, hogy mit is tekintenek "igénybejelentésnek": "igénybejelentésnek minősül a hálózati engedélyes ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon – az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó – elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretűkiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat". Annyi engedményt is kapnak az érintettek, hogy "feltáplálhat a közcélú hálózatra azon 2022. október 31. napját követően tett igénybejelentés alapján megvalósított háztartási méretű kiserőmű is, amelynek üzemeltetője igazolja, hogy igénybejelentésére a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor".

A kormányrendelet előrevetíti továbbá azt is, hogy ez a feltáplálás felfüggesztés csak átmeneti időre szól, az azonban nem derül ki a kormány döntéséből, hogy mikortól lesz lehetőség újra feltáplálni a hálózatba. "Az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésére és a megszüntetés ütemezésére – az e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló közcélú hálózat- és rendszerfejlesztés függvényében – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatot tesz a technológiai és ipari miniszter részére, aki az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról és ütemezéséről rendeletben határoz" - olvasható a rendeletben.

A szerdán kihirdetett, és csütörtökön életbe lépett, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet értelmében a technológiai és ipari miniszter felhatalmazást kap arra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontját és a megszüntetés ütemezését.

Itt egy másik rendelet is

A sokak által várt rendelet mellett a kormány kihirdette a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és a mikrogridek létrehozásáról szóló döntését is.

Ez kimondja, hogy magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó aktív felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül abból a célból, hogy az aktív felhasználó által termelt villamos energiát a magánvezetékhez csatlakozó – a Vet. 39. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottakon túl – más felhasználóval vagy vételezővel megossza. Az aktív felhasználó által termelt és megosztott villamos energiára vonatkozóan nem kell alkalmazni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.

Ez az a pont, amit nem kell alkalmazni: 13/B. § * (1) Ha a magánvezeték engedélyese a magánvezetékre kapcsolódó vételezőnek továbbadással villamos energiát értékesít, és magánvezetékes szolgáltatást nyújt, a kiállított számlán elkülönítve, külön-külön tünteti fel a VET 66. § (5) bekezdés a) pont szerinti villamosenergia-beszerzési átlagárat, valamint a VET 66. § (7) bekezdése alapján érvényesített díjakat, egyéb pénzeszközöket és az adókat.

Kiderül továbbá, hogy a legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt, és ha az igénybejelentő az igénybejelentést az elosztó hálózati engedélyes erre kijelölt elektronikus felületén nyújtotta be – a helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő csatlakozási igényekre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó, de legfeljebb 50 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt – az igénybejelentő a hálózati engedélyes által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztató alapján, a műszaki dokumentáció jóváhagyását megelőzően saját kockázatára megkezdheti a háztartási méretű kiserőmű telepítését és a háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatásához szükséges átalakítások elvégzését a csatlakozási pontig, valamint a mérőszekrény kiépítését.

A háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzat és a hálózati engedélyes üzletszabályzata, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza - mondja ki ez az újabb rendelet.

Mit mond a kormány?

Szerda késő este, a rendelet közlönyben történő kihirdetésével párhuzamosan a Technológiai és Ipari Minisztérium kiadott egy közleményt az üggyel kapcsolatban. Ez is egyértelműsíti:

az október végéig igényt bejelentők még betáplálhatják a megtermelt napenergiát villamosenergia-hálózatba, az azután igényt bejelentők saját használatra fordíthatják azt, amíg a hálózatfejlesztés tart.

Az előbb elmondottakon túl jóval egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése, a családi kiserőmű kérelmek elbírálása 3 nap alatt megtörténhet – jelentette be Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár.

A TIM azzal érvel, hogy az energiaválság miatt ugrásszerűen megnövekedett napenergia igények kiszolgálására elrendelte a kormány a villamosenergia-hálózat fejlesztését. "Mivel a fejlesztés megvalósításáig tehermentesíteni és stabilizálni kell a hálózatot, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a kormány ideiglenesen felfüggesztette a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszereknél, ezzel együtt egyszerűbbé teszi a napelemes rendszerek telepítését" - olvasható a tárca közleményében.

A közlemény érdekessége, hogy kitér a rezsicsökkentés fenntartására, az energia intenzív iparágakban működő hazai kis és középvállalkozások állami mentőprogramjára és egyúttal úgy is fogalmaz, hogy a kormány ezek mellett "mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat energiahatékonysági beruházásokra is ösztönzi". Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a kormány mostani, napelemes elszámolást felfüggesztő döntése éppen ellentétes az energiahatékonysági beruházások ösztönzésével.

A közlemény arra is kitér, hogy az október 31. után bejelentett és megvalósuló napelemtelepítések esetén "a megtermelt energia helyben történő hasznosítását többek között elektromos fűtés-hűtés, vízmelegítés vagy a napelemes rendszer mellé telepített akkumulátor használata biztosíthatja, így az akkor is rendelkezésre állhat, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a napelemek működését". "Az akkumulátorok telepítését a kormány is ösztönözni fogja, amint az európai uniós források elérhetővé válnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pedig rendszeresen ellenőrzi hálózat állapotát és javaslatot tesz a betáplálás felfüggesztésének megszüntetésére" - olvasható több ígéret a minisztérium közleményében, konkrét dátumok említése nélkül.

A TIM azt is hangsúlyozza, hogy a betáplálás felfüggesztésével egyidejűleg egyszerűsödik a napelemek beszerelésének engedélyeztetése, gyorsabbá válik az igénybejelentés folyamata és csökken az ezzel járó adminisztráció is. A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőművek esetén az erre kijelölt elektronikus felületen benyújtott kérelmek esetén már 3 munkanap alatt megtörténhet a műszaki terv elbírálása.

De mégis mi is ez az egész?

A kormány két héttel ezelőtt jelentette be, hogy döntése értelmében az újonnan telepítendő napelemek esetében a kormány felfüggeszti a megtermelt energia betáplálásának lehetőségét. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már akkor leszögezte: a döntés oka, hogy a jelenlegi hálózat nem bírja el az energia betáplálását és azt is megemlítette, hogy az új változások az erőművekre nem vonatkoznak.

A gyakorlatban a kormány döntése azt jelenti, hogy az október 31. után bejelentett telepítési igények esetén megszűnik a napelemtelepítő háztartások szempontjából nagyon kedvező szaldó elszámolás, és a gyakorlatban a legkedvezőtlenebb forgatókönyv valósul meg a napelemes rendszerben gondolkodók számára azzal, hogy egyáltalán nincs lehetőség feltáplálásra.

A gyakorlatban ugyanis a napelemrendszerek ebben az új környezetben soha meg nem térülő beruházássá válnak.

Két héttel ezelőtt a miniszter is elismerte, hogy a döntés "a háztartásoknál a megtérülést lassítja, hiszen az energiafelhasználás időpontját azt az energia megtermeléséhez kell időzíteni. Illetve ha valaki nem ehhez időzíti, akkor akkumulátort kell hogy vegyen és az drágább beruházást jelent". A napelempiac szakemberei viszont arra figyelmeztetnek, hogy ezzel gyakorlatilag ellehetetlenül a megtérülés.

Korábbi cikkünkben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy a napelemes rendszerek aktuálisan fontos alternatívát képeznek a mostani gázválság közepette, de közben az elszámolási rendszerből is fakadt népszerűségük (a különböző állami támogatási programok mellett). Jelenleg ugyanis a szaldó elszámolási rendszer van érvényben. Ennek lényege, hogy a napelemes kiserőmű-tulajdonosok évente számolnak el a szolgáltatóval (egy másfajta, kétirányú advesz mérőóra segítségével), miután a szolgáltató mérleget vont az egy év alatt megtermelt, hálózatba betermelt, és hálózatról vételezett energia mennyisége alapján. A fogyasztók számára azért előnyös ez a rendszer, mert nap közben jellemzően nem akkor használják fel a napelem energiáját, amikor az éppen termelődik, hanem a nap más időszakaiban, így tehát nap közben is termelődhet "plusz". Másrészt az éves egyenlegkiegyenlítés azért is fontos, mert a napelemes rendszer az év során nem egyenletesen termel: a téli kivételezéssel (hiszen télen értelemszerűen kevesebb a napos órák száma) szembe lehetett állítani a nyári, el nem fogyasztott, plusz betermelést. Fontos szempont, hogy egy ilyen éves kiegyenlítés során a mennyiségek számítanak, mert a napelemmel rendelkezők azonos áron tudják elszámolni a megtermelt és a hálózatból vételezett áramot. Előnye továbbá, hogy tervezhető a napelemes beruházás megtérülése. A rendszer működéséből fakad, hogy a napelemes háztartások lényegében ingyenesen energiatárolóként használták eddig a hálózatot, ami alaposan igénybe veszi a hálózati infrastruktúrát.

Az egyáltalán nem újdonság, hogy ennek a rendszernek változnia kell, egy európai uniós irányelv értelmében a jelenlegi elszámolási rendszer eleve csak 2023. december 31-ig maradhatott volna érvényben. Az elszámolási rendszer módosítása tehát évek óta benne van a levegőben, és erről folytak is a tárgyalások a szakma képviselői, valamint a felelős minisztérium között. A mostani döntéssel viszont a legradikálisabb forgatókönyv valósul meg, a felfüggesztés országos, mindenkire vonatkozik.

Mi várható ezek után?

Az új elszámolási rendszerben tehát sokkal kevésbé vonzó a napelemek telepítése, hiszen ha valaki bele is vág ezek után, akkor készülnie kell a sokkal rosszabb megtérülési számokra és a lényegesen magasabb költségekre, ha például akkumulátorral együtt oldaná meg a telepítést. A háztartások és egyének szintjén tehát ez egy kedvezőtlen fejlemény, hiszen épp az energiaválság kellős közepén, a rezsicsökkentés módosítása miatt emelkedő energiaszámlák közepette nehezíti meg a családok alkalmazkodását. A hálózatkapacitás kimerüléséből fakadó kényszerhelyzet és az ehhez történő alkalmazkodás makrogazdasági szempontból is hátrányos. Az import gáztól való függőségünk csökkentésének stratégiája ütközik így akadályba, átmenetileg ugyan, de a legrosszabbkor. Jól járnak viszont azok, akiknek jelenleg is működik a napelemes rendszerük a tetőn, és megmaradnak a szaldós elszámolásban. Az ilyen ingatlanok relatív felértékelődése tovább folytatódhat, amit legutóbb a rezsicsökkentés módosításának bejelentése indított el.

A szakemberek már a kormány bejelentése után kifejtették véleményüket a tervezett változtatásokról, amelyek csütörtöktől effektívvé is váltak. Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke azt hangsúlyozta két hete, hogy az új szabályok fényében a magánemberek számára nem éri majd meg napelemes rendszert telepíteni. Az egész szakma megdöbbenéssel fogadta egyébként a bejelentéseket. Részben mert előzetesen semmit sem tudtak erről, a kormány nem egyeztetett az érdekképviseletekkel, másrészt azért is, mert az elszámolás legkedvezőtlenebb változata valósul meg.

A szakember példákon mutatta be a változást az Infostartnak nyilatkozva. Azoknak a kisebb cégeknek, amelyek mondjuk 300-550 forintért vették a villamosenergiát, egy-két év alatt megtérülhetett egy ilyen beruházás, a magánembereknél ez a rezsiemelés után hat-nyolc év között alakult. A szaldóelszámolás szerint a napelemek által termelt és a háztartás által elhasznált energia különbözetét kellett csak rendezni: ha a felhasználó fogyasztott többet, akkor neki, ha a többletet termelt, akkor azt az áramszolgálató térítette meg. Mostantól azonban nem veszi majd át a szolgáltató a megtermelt energiát, csak a napközbeni otthoni fogyasztásra lehet felhasználni, de este, amikor a család igazán használni kezdi a villanyáramot, elvész ez a lehetőség. Magyarán akkor piaci, esetleg rezsicsökkentett áron veszik majd az áramot – magyarázta Kiss Ernő. Másik példája szerint az még a szerencsésebb helyzet, ha a napelem kevesebb áramot termel, mint a pillanatnyi fogyasztás, mert akkor hasznosul a rendszer, de ha többet termel, mint amennyit felhasznál az adott háztartás, akkor egy készülék majd leszabályozza a paneleket és az így megtermelhető energia elvész.

Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen szabályozó, amely korlátozza az energiatermelést, önmagában 200 ezer forintba kerül. Az elnök szerint az akkumulátoros megoldás a magánemberek számára nem igazán járható út, mert többe kerül, mint maga a rendszer, körülbelül hárommillió forintba, ennyi egy kisebb, 5 kilowatt/órás akkumulátor reális ára. Ráadásul 8-10 év után cserélni kell, míg a napelemek 30-40 évig is kitartanak. Ez így egy sosem megtérülő befektetés lenne.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) a döntés után megjelent első közleményében pedig azt emelte ki, hogy a jövőbeli napelemes rendszerek által termelt villamos energia hálózati betáplálását felfüggesztő kormányzati döntés ellentétes az ágazat, a lakosság és az ország érdekeivel is. Példaként említették, hogy a tavaly novemberben kiírt lakossági napelemtelepítési pályázat 2,9 millió forintra taksálta egy 5 kilowattpeakes (kWp) teljesítményű, 2,2 millió forintba kerülő napelemes rendszerhez tartozó akkucsomag telepítésének költségét, az árak pedig azóta csak emelkedtek. A szövetség később javaslatokat is megfogalmazott az illetékes tárca számára. Az MNNSZ felvette a kapcsolatot a szakminisztériummal, és kérvényezte, hogy azoknál a háztartási méretű, kis napelemes rendszereknél, ahol a hálózat és transzformátorkörzet műszakilag alkalmas a csatlakozásra, ott tegyenek kivételt, és ne tiltsák a visszatáplálást.

Legutóbb a szövetség a szombati Kormányinfón elhangzottakra reagált. Ekkor derült ki, hogy a kérdésben a kormány nem hátrál, és október 31-től valóban betiltják az új HMKE naperőművek visszatáplálási lehetőségét. A szövetség szerint fél éven belül be fog zárni több száz vállalkozás és több ezer ember veszíti el munkahelyét a napelemes szektorban is.

