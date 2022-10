Csúnya lehet az infláció az eurózónában októberben, de a gazdaság meglepően jó állapotban van

Több nagy európai gazdaságból is érkeztek ma reggel inflációs és GDP-adatok. Noha a nagy képet még nem látjuk, az eddigi adatokból úgy tűnik, hogy az infláció és a GDP is felülmúlhatja a várakozásokat. Előbbi esetén ez rossz, utóbbinál jó hírj.

A vártnál jobb állapotban lehet az európai gazdaság

A legfontosabb mai makrogazdasági adatközlés a német harmadik negyedéves GDP közlése volt. A német gazdaság 0,3%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, ami meglepően jó teljesítményt jelent a -0,2%-os elemzői várakozáshoz képest, és arról árulkodik, hogy Európa legnagyobb gazdasága egyelőre távol van a recessziótól. A német gazdaság növekedése ráadásul gyorsult is a második negyedévhez képest, jelentősen átrajzolva ezzel egész Európa kilátásait.

Ezzel együtt közzétették a francia és spanyol GDP-adatot is: Franciaország, az EU második legnagyobb gazdasága, a harmadik negyedévben 0,2%-kal tudott nőni negyedéves bázison. Ez ugyan csekély növekménynek tekinthető, de recesszióról itt sincs szó, és a kis emelkedés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A francia gazdaság viszont lassulóban van, a második negyedévben még fél százalékos volt a negyedéves szemléletű növekedés.

A spanyol GDP sem okozott meglepetést, az ibériai gazdaság jelentősen lassult, 0,2%-os volt a növekedés a harmadik negyedévben, szemben az előző negyedév 1,5%-os rakétázásától (mindkét esetben negyedéves szemléletben nézzük az adatokat). Ez ugyan kis mértékben elmaradt az elemzők által várt 0,3%-os növekedéstől, de recesszióról itt sincs szó egyelőre.

Noha a harmadik legnagyobb gazdaság, Olaszország adatait egyelőre nem látjuk, erősen azt sejthetjük, hogy az eurózóna gazdasága a várakozás felett teljesít majd, elsősorban a német gazdaság nagy súlya miatt. Az eurózóna GDP-jét hétfőn, október 31-én közlik.

Megússza a kontinens a recessziót?

A gazdaság kilátásai egyébként továbbra sem jók. A magas energiaárak rontják a vállalatok és a háztartások jövedelmi helyzetét, ez csökkenő beruházásokkal, emelkedett munkanélküliséggel, visszaeső fogyasztással járhat együtt. Javít a kilátásokon, hogy az európai kormányok (és maga az EU is) gőzerővel dolgoznak az energiaárak gazdasági hatásának mérséklésén: Franciaország eddig is hatékonyan avatkozott be a gazdasági terhek mérséklésébe, Németország pedig óriási fiskális csomagot fogadott el. Utóbbira lehet, hogy nem is lesz szükség, az EU ugyanis maga is összeurópai megoldáson dolgozik, amelynek egyik lába a közös fiskális fellépés mellett az energiaár-emelkedések mérséklése (rövid távon árplafonokkal, középtávon az energiapiacok megreformálásával).

Azt persze nem lehet kijelenteni, hogy a recessziót biztosan elkerüli Európa a mai adatok fényében, de az valószínűsíthető, hogy a visszaesés - ha lesz - jelen ismereteink szerint csekély lesz.

A gazdaságban uralkodó hangulat viszont továbbra is kifejezetten borús. Az Európai Bizottság szintén ma közölte a hangulati indexét, amely ugyan nem esett tovább az egész gazdaságra kivetítve, de a fogyasztói index új mélypontra esett -27,6 ponton. Emellett az európai beszerzésimenedzser-indexek is arról árulkodnak, hogy a vállalatvezetők pesszimisták, mindez pedig visszahathat a várakozásokon keresztül a gazdasági aktivitásra is.

Az inflációs kilátások romlottak

Inflációs adatokat is közöltek ma, ezek pedig kifejezetten csúnya folyamatokról árulkodnak. Franciaországban 7,1%-os volt az éves infláció októberben, amely 6,2%-ról gyorsult. Az elemzők minimális gyorsulásra számítottak, 6,4% volt a konszenzus. Az előző hónaphoz képest 1,3% volt az áremelkedés mértéke Franciaországban. Itt volt eddig az egyik legalacsonyabb az infláció az eurózónában, az áremelkedés gyorsulása itt ezért kifejezetten aggasztó. Mivel a francia kormány hatékonyan mérsékli az energia árának emelkedését, az infláció gyorsulása a kereslet beindulását jelenti, ami kifejezetten veszélyes helyzetet teremt.

Ha lehet, még ennél is rosszabb a helyzet azonban Olaszországban: az árak 12,8%-kal nőttek éves szinten októberben, szemben a szeptemberi 9,4%-os emelkedéssel. Az elemzők azt várták, hogy az árak 9,9%-kal nőnek októberben, ehhez képest nagyon csúnya meglepetést láttunk.

Még beszédesebb, hogy az előző hónaphoz képest 4%-kal nőttek az árak Olaszországban.

A spanyol adat egyelőre kedvező meglepetést okozott, az infláció itt jelentősen lassult: 9%-ról 7,3%-ra októberben. Az elemzők számítottak a lassulásra, 8% volt a konszenzus. Ez mindenképp kedvező fejlemény, de az a spanyol javak az eurózóna "kosarában" csak a negyedik legnagyobb súlyt képezik, így nem tudják ellensúlyozni az olasz és francia áremelkedést. Ebből a szempontból kulcsfontosságú a ma 2-kor érkező német adat, a fenti számokkal együtt abból már láthatjuk, hogy merre mozdultak az árak októberben.

Az Európai Központi Bank tegnap 75 bázisponttal 2%-ra emelte az irányadó kamatszintet, és a következő ülésre is kamatemelést vetített előre. Amennyiben hétfőn (ekkor közlik az eurózóna inflációs adatát) kellemetlenül magas inflációs számot látunk, az átírhatja a várakozásokat az EKB kamatemelésével kapcsolatban - jelenleg a piaci 2,5-3% körüli kamatcsúcsot vár. A várakozások átárazódása a hozamok emelkedésével és az euró erősödésével járhat együtt. A fontos adatközlésre hétfőn 11 órakor kerül sor.

