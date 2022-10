Energiaválság: nagy változás jön a postákon

Portfolio 2022. október 28. 12:08

November 12-től 366 postahelyen fog szünetelni ideiglenesen a szolgáltatás, mivel a rendkívüli takarékossági intézkedések az állami vállalatot is érintik - jelentette be Simon Csilla, a Magyar Posta megbízott vezérigazgatója egy pénteki háttérbeszélgetésen. Azt is közölte: nem ezzel a lépéssel összefüggésben, hanem más okból kifolyólag csoportos létszámleépítésbe kezd az állami vállalat.