Megszólalt a Spar-vezér az árstopokról

Az elszálló infláció miatt az emberek egyre inkább az olcsó árukat keresik a boltokban, ez pedig a kereskedelmi vállalatok működésére is kihatással van. Az ársapkák hatását a kereskedők más termékek drágításával próbálják kompenzálni, de nem lehet ezt teljes egészében lekövetni, mert kiárazza magát a piacról, aki túl nagyot emel. A gyenge forint azokra a cégekre is hatással vannak, melyek szinte teljes egészében Magyarországról szerzik be az árujukat. Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország vezérigazgatója a Forbesnak adott interjút, mely során beszélt az infláció, a forintgyengülés, a bérekkel kapcsolatos nyomás, illetve az ársapkák kérdéséről.

A vásárlók egyre inkább az olcsóbb termékeket keresik, Hesziler Gabriella magán is észreveszi, hogy sokszor a belépő szintű, saját márkás termékeket vásárolja.

A konkrét számokkal kapcsolatosan elmondta: 4-5 százalékponttal ment feljebb a saját márkás termékek forgalma, miközben minden más termék forgalma csökkent. Kelendők a tésztafélék és a kenyér.

Hesziler Gabriella elmondta: a bevételek már nyár óta csökkennek, de nem vált valóra a vészforgatókönyv. Hozzátette: a január lesz talán a legnehezebb, amikor mindenki megugrott rezsiszámlákat fog fizetni és az infláció tetőzik. Ettől függetlenül bízik benne, hogy így is nyereséges lesz az év, de sok múlik majd a karácsonyon. Arról is beszélt, hogy 8,6 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottak végre, saját forrásból.

A Spar-vezér kitért a hatósági árazás kérdésére is. Elmondta: csirkemellből és cukorból vannak mennyiségi problémák, másból nem igazán. Arról is beszélt, hogy csak részlegesen tudják a kereskedelmi vállalatok kompenzálni a hatósági árazást más termékek árának növelésével, hiszen, ha túlságosan emelnek, kiárazzák magukat a piacról. Kitért arra is, hogy miniszteri szinten szokták jelezni a vállalatok az ársapkákkal kapcsolatos kritikákat, de azt a visszajelzést kapják, hogy „nekik a választó a fontos, aki olcsón akarja venni a csirkemellet.”

Hesziler Gabriella úgy látja, összességében nagyon jelentős piactorzító hatása van a hatósági árazásnak. Ezt egy példával ismerteti: a trappista és a különféle sajtok azért drágulnak, mert árstopos a 2,8%-os tej, ez pedig tejzsírt von ki a gyártók piacáról, amely miatt a gyártók a folyótejbe adják el a tejzsírt.

A vezérigazgató beszélt a forintárfolyamról is. Elmondta: árucikkeik 90%-a belföldről származik, de ettől függetlenül nem hatástalan a forintgyengülés, mivel, ha egy beszállító el tud adni külföldre, inkább oda ad el, ez pedig itthon is felhajtja az árakat. A beszerzések tervezésére is hatással van a forintárfolyam: az már most látszik, hogy egyes termékeket milyen áron fog tudni beszerezni a vállalat akár jövő nyárra, az viszont nem látszik, hogy forintban kifejezve mennyiért lehet ezeket majd eladni.

A különadókkal kapcsolatosan elmondta: a Spar a tavalyi adójának 80%-át fizette be ismét extraprofit-adóként, ez összesen 10,5 milliárd forintot tett ki. A cég megtérülési rátája emiatt az adó miatt -4,1%-ról indul. Ettől függetlenül elkötelezettek a magyar piac iránt, hiszen szektorszintű kihívásról van szó.

A Forbes az interjút a további árstopokról szóló, pénteki bejelentés előtt készítette.

Címlapkép: MTI Fotó/Faludi Imre