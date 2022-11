Koronavírus: újra visszajön a kötelező maszkviselés?

Rusvai Miklós szerint a koronavírusnak egyre több változata alakul ki, ezért szükség lehet majd újra a korábbi óvintézkedésre. Az elmúlt néhány napban ismét egyre többször szólalnak meg a szakemberek a járvánnyal kapcsolatban, a kilátások miatt óvatosságra intenek mindenkit.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza elleni védőoltásra idén nagy szükség lehet, hiszen komoly járvány fenyeget - írja az ATV.

Rusvai Miklós virológus az ATV Start című műsorában beszélt arról, hogy nem meglepő az őszi megbetegedések felfutása, mióta a covid megjelent, ezt már több vírus okozhatja.

Rusvai Miklós szerint az influenza elleni védőoltás "senkinek nem árt", de attól tart, hogy visszaállunk a covid előtti időkre, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség nagy része a szezon végén is felhasználatlan marad.

A szakember úgy vélekedett, hogy

lehet, hogy előbb-utóbb újra be kell majd vezetni a maszkviselést tömegközlekedésen vagy közintézményekben,

de mint mondta, ez senkinek nem árt, most is hordhatja bárki. Elhangzott az is: az új koronavírus-mutációk a vakcina által keltett immunitást már jobban ki tudják kerülni, ezért van egyre több változat.

Nem Rusvai Miklós virológus az első szakember, aki a napokban megszólalt a járvány kilátásait illetően és óvatosságra intett.

Falus András Széchenyi-díjas immunológus szerint a most terjedő omikron variánsok szerencsére jelentősen enyhébb tünetekkel járnak. Nem szabad ugyanakkor kizárni, hogy megint megvadul a vírus.

Jakab Ferenc virológus legutóbb azt emelte ki, hogy jelenleg nagyon nehéz megkülönböztetni a koronavírus jelenlegi omikron variánsa és az influenza tüneteit, hiszen a betegek nagyon hasonló tüneteket produkálnak.

Kemenesi Gábor biológus pedig azt írta legutóbb: lesz őszi Covid-hullám, a koronavírus több variánsa párhuzamosan terjed a világban, közben pedig érdemes felkészülni az influenzaszezon beindulására.

