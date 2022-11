Megszólalt a 2008-as válságot megjósoló Dr. Végzet: Teljesen összeomlik a világgazdaság, a harmadik világháború már elkezdődött

Interjút adott a Der Spiegelnek Nouriel Roubini, a Dr.Végzet néven elhíresült pesszimista közgazdász. Az interjúban elmondta, hogy a világ egyszerre szembesül több sokkal is, amelyeket nem lehet egyszerre megoldani. A súlyos gazdasági összeomlás mellé pedig még egy világháború is a világ nyakába szakadhat.

Nouriel Roubini szerint a harmadik világháború már el is kezdődött, jelenleg Ukrajnában és a kibertérben zajlik – mondta el egy Spiegelnek adott interjúban. Szerinte a nemzetbiztonsági tanácsadók aggódnak, hogy a NATO közvetlenül is belesodródik a háborúba, Irán és Izrael közt is pattanásig feszült a hangulat, és emlékeztet, hogy a Biden-adminisztráció arra számít, hogy Kína előbb-utóbb megtámadja Tajvant.

Roubini szerint a válságok közül elsőként az orosz-ukrán helyzetet kell kezelni, de az inflációs és a recesszió is komoly problémát jelent. Szerinte az eurózóna már recesszióban van, és hosszú és csúnya visszaesés jön, az Egyesült Királyság helyzete pedig még ennél is rosszabb szerinte. A járványhelyzet sem múlt még el, új variánsok érkezhetnek, a globális felmelegedés pedig lassan lefolyó katasztrófát hoz, ami most egyre gyorsul.

Emellé még a világon kibontakozóban van a világ két részre osztása is – mondta.

Az Egyesült Államok ugyanis számos területen függeszti fel az együttműködést Kínával, és nyomást gyakorol Európára, hogy ők is így tegyenek. A kereskedelem, pénzügyek, technológia és internet területén két részre szakad a világ Roubini szerint.

A közgazdász szerint Kína egyre növeli a kereskedelmi és pénzügyi befolyását világszerte, például az 5G beruházásokkal Afrikában. Várakozása szerint a renminbi globális dominanciájához idő kell még, de a kínaiak jók a hosszú távú tervezésben, és a fizetési rendszereik sokkal szofisztikáltabbak, mint bárki másnak.

Roubini szerint a mai stagfláció sokkal rosszabb, mint a ’70-es évek stagflációja, ugyanis akkor nem volt ekkora eladósodottság a világban. A jegybankok mai kamatemelése bedönthet sok zombivállalatot, árnyékbankot és kormányzati intézményt. Az akkori olajársokkot okozó geopolitikai veszélyeknél ma sokkal több probléma van a világpolitikában, és Tajvan gyártja a globális félvezetők 50%-át. Ha Kína megtámadja Tajvant, az egy óriási sokk lesz, a világ ugyanis ma jobban függ a félvezetőktől, mint az olajtól.

A jegybankok mindenképp nehéz helyzetben vannak: vagy emelik a kamatot és visszavetik ezzel a gazdaságot, vagy behunyják a szemüket, és hagyják az inflációt emelkedni. Roubini szerint a Fed és az EKB utóbbi megoldást választja majd, akárcsak a Bank of England.

Az inflációnak nincs pozitív olvasata sem, mert hiába inflálja el az adósságot a magas infláció, ha eközben a hitelfelvételi költségek drasztikusan emelkednek. Mivel magas az eladósodottság, Roubini szerint a kamatok emelkedése teljes gazdasági összeomlást hozhat magával.

Szerinte a világ egy csapdahelyzetben van: a gazdasági visszaesés nélkül nem tudjuk korlátozni a szén-dioxid kibocsátást, de még 2020-ban is, ami 60 év óta a legkomolyabb recessziót hozta, a globális CO2-kibocsátás csak 9%-kal esett. Komoly gazdasági növekedés nélkül pedig nem fogjuk tudni megoldani az adósságproblémát, vagyis meg kell találni a módot a kibocsátás nélküli növekedésre.

Mindezt politikai válság is követi szerinte: a gazdasági sokkok idején felemelkednek a populisták, és még a geopolitikai konfilktusok sora is csak most kezdődik. Szerinte Erdogan megteheti Görögországgal azt, amit Putyin tett Ukrajnával, hogy ne veszítse el a választást. Ha Donald Trump újraindul az amerikai elnökválasztáson és elveszíti, felszólíthatja a szélsőséges híveit a Kapitólium ostromára ismét, és egy valódi polgárháború bontakozhat ki az USA-ban. Szerinte jelenleg Németországban jó a helyzet, de nem kizárható, hogy a jobboldali szélsőségesek itt is felemelkednek.

A fenti sorok eléggé kétségbeejtően hathatnak egy világszerte elismert közgazdász szájából, de egy nagyon fontos dologra fel kell hívni a figyelmet. Roubini valóban megjósolt a 2008-2009-es pénzügyi válságot, a legtöbb pesszimista előrejelzése viszont azóta sem vált valóra. Könnyen lehet, hogy a pénzügyi válság kapcsán sem a jövőlátó képessége, hanem a nagy számok törvénye okozta a "sikerét."

