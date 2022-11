Kiszivárgott: az EU örökre elvenné az oroszok lefoglalt vagyonát

A megbeszélések még korai szakaszban vannak, és nemrégiben jogi szakértőket bíztak meg a lehetséges lehetőségek megvizsgálásával - mondták a nevük elhallgatását kérő személyek. Annak felmérése, hogy a vagyontárgyak felett átvegyék-e az ellenőrzést, vagy sem, rendkívül összetett és jogilag potenciálisan bonyolult kérdés, az EU azonban szeretné végleg elvágni a hozzáférést ezekhez az eszközökhöz.

A lehetőségek középpontjában az állna, hogyan lehetne végül lefoglalni az orosz központi bank mintegy 300 milliárd dolláros tartalékának egy részét, amelyet az EU, az Egyesült Államok és más szövetségesek fagyasztottak be Oroszország ukrajnai invázióját követően. Az uniós intézkedés az Európában tartott eszközökre összpontosítana - mondták az emberek.

A két személy szerint az Egyesült Államokkal is felvetették a kérdést, de nem világos, hogy a Biden-kormányzat is lépéseket tenne-e a dollárban tartott orosz tartalékok lefoglalására. Májusban a pénzügyminisztérium tisztviselői aggodalmukat fejezték ki, hogy precedenst teremtenek, amely más külföldi központi bankokat is elriasztana attól, hogy az Egyesült Államokban parkoltassák eszközeiket. A központi banki eszközök elkobzása jogi kivitelezése jelenleg nagyon kérdéses.

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogyan lehetne Oroszországgal megfizettetni az általa okozott pusztítás árát, és az uniós vezetők felkérték, hogy terjesszen elő lehetőségeket a befagyasztott eszközök felhasználására Ukrajna újjáépítésére, összhangban az uniós és a nemzetközi joggal - mondta Christian Wigand szóvivő, hozzátéve, hogy "a munka folyamatban van".

Az amerikai pénzügyminisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

Janet Yellen pénzügyminiszter májusban azt mondta, hogy szerinte egy ilyen lépés jogilag nem megengedett az Egyesült Államokban, de nagyon természetes, hogy az Ukrajnában bekövetkezett hatalmas pusztítás és a hatalmas újjáépítési költségek miatt, amelyekkel Ukrajnának szembe kell néznie, Oroszországtól azt kérjük, hogy legalább az ár egy részét fizesse ki.

A Kreml törvénytelennek ítélte a tartalékok befagyasztását, és kijelentette, hogy harcolni fog minden olyan törekvés ellen, amely arra irányul, hogy más célokra lefoglalják azokat. Dmitrij Peszkov szóvivő október 31-én egyenesen lopásnak minősítette a lépést.

Didier Reynders uniós igazságügyi biztos szombaton a német Westdeutsche Allgemeine Zeitung című lapnak azt mondta, hogy a befagyasztott tartalékokat garanciaként addig lehet megtartani, amíg Oroszország önkéntesen részt nem vesz Ukrajna újjáépítésében.

Az EU végrehajtó szerve májusban közölte, hogy a tagállamok bejelentették az orosz központi bank mintegy 23 milliárd eurós vagyonának befagyasztását. Az egyik ember azt mondta, hogy ez a szám azóta nőtt, de pontos összeget nem közölt, mivel annak felmérése még folyamatban van.

A Bloombergnek nyilatkozó egyik forrás szerint az elkobzásra vonatkozó javaslatnak jogilag szilárdnak kell lennie, és a tagállamoknak is támogatniuk kell. A központi bank eszközeinek elkobzására irányuló bármilyen lépés nagyon jelentős lenne, és egyes tagok vonakodhatnának támogatni azt. Ha azonban az intézkedésekről megállapodás születik, és azokat végrehajtják, a lefoglalt vagyont Ukrajna háború utáni újjáépítési költségeihez való hozzájárulásra lehetne felhasználni.

Az ukrán kormány már hónapok óta követeli, hogy a befagyasztott orosz vagyont kompenzációként utalják át a számláira, hogy azt a háború sújtotta ország újjáépítésére fordítsák. Az újjáépítés költségeit 750 milliárd dollárra becsüli az ukrán kormány.

Az EU külön-külön vizsgálja a szankciókkal sújtott oroszok vagyonának lefoglalására vonatkozó hatásköröket azáltal, hogy a bűncselekmények - például a pénzmosás és a korrupció - listáját az uniós szankciók megsértésére is kiterjeszti.

Címlapkép: Getty Images