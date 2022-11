Hivatalos: tízből két dolgozó minimálbért vagy bérminimumot visz haza

Közel 570 ezer dolgozó keres legfeljebb garantált bérminimumot, vagyis bruttó 260 ezer forintot, ami a teljes munkaidős foglalkoztatottak közel 20%-át jelenti - derült ki a KSH adataiból.

Kiadta a második negyedéves béradatokról szóló elemzését a Központi Statisztikai Hivatal. Ebből kiderült, hogy gyorsan nőnek a keresetek Magyarországon, ugyanakkor az is, hogy kifejezetten sokan keresnek minimálbért vagy garantált bérminimumot.

2022 második negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók (legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében) havi bruttó átlagkeresete elérte az 502 300 forintot, így nominálisan 15,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az index 8 százalékponttal volt magasabb, mint az előző év hasonló időszakában mért növekedés, vagyis sokak gyorsult a bérdinamika.

"A magas keresetnövekedést a fizikai foglalkozásúak körében elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji emelése, valamint a nagy állami vállalatok bérfejlesztései, a szellemi foglalkozásúak körében pedig a költségvetésben előre ütemezett béremelések indokolták, illetve mindkét állománycsoportban a fokozódó munkaerőhiány és az egyre növekvő infláció által indukált folyamatos béremelések és a megemelkedett jutalmak magyarázzák" - derült ki a KSH elemzéséből.

A magas kereseti indexhez hozzájárult az alkalmazásban állók összetételének változása is: a teljes munkaidős létszám egy év alatt közel 70 ezer fővel nőtt, akik közül több mint 23 ezer fő a második negyedévben lépett be a munkaerőpiacra. A második negyedévben a közfoglalkoztatottak száma is jelentősen – mintegy 10 ezer fővel – csökkent az előző év azonos időszakához képest - mutat rá a hivatal.

A minimálbér és a bérminimum jelentős, 20%-os növekedése tehát nagyban hozzájárult a bérek emelkedéséhez. A KSH a kiadványban egy érdekes statisztikát is közölt, mégpedig azt, hogy mennyien dolgoznak legfeljebb a garantált bérminimumért. A KSH elemzése szerint

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében a legfeljebb garantált bérminimumot keresők száma 2022 második negyedévében 568 639 fő volt,

ami a teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében 19,7%-ot tett ki.

Összességében tehát tízből két (teljes munkaidőben) dolgozónak a fizetése legfeljebb bruttó 260 ezer forintot tesz ki.

