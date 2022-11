A lengyelek nem akarják elkövetni a „magyar hibát” az uniós forrásoknál

Orbán Viktornak most komoly engedményeket kell tennie az Európai Unió felé, mivel a magyar gazdaság az összeomlás szélén áll – mondta szombaton Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt vezetője. Andrzej Duda lengyel elnök szerint az ország már eleget tett az uniós források felszabadításáért, nem kell további engedményeket felajánlaniuk.

Andrzej Duda a Seci magazinnak adott interjúban kizárta, hogy további lépéseket ajánljon fel Lengyelország az Európai Bizottságnak. Szerinte a lengyel fél már a kelleténél is nagyobb nyitottságot tanúsított annak érdekében, hogy hozzájusson a 35,4 milliárd eurós helyreállítási alapból származó összeghez – írja a Bloomberg.

Az elmúlt napokban a sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy Duda közvetítőként szállna be a tárgyalásokba. Az egyeztetés ugyanis megakadni látszik, az Európai Bizottság szerint a lengyel kormány még nem teljesítette a kért intézkedéseket. Duda most azt nyilatkozta, hogy legjobb tudása szerint Lengyelország minden feltételnek megfelelt, állítólag a kormány néhány héten belül hivatalosan is kérni fogja a kifizetést.

A tárgyalásokkal kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski szombaton úgy fogalmazott, hogy biztos abban, hogy megkapják az uniós forrásokat. Kiemelte, hogy nem szabad hagyni, hogy a tárgyalások elfajuljanak, mivel akkor hasonló helyzetbe kerülhetnek, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akinek most túl sok engedményt kell tennie.

