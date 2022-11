Kizárhatják Magyarországot a kulcsfontosságú szlovén vasúti projektből

Kizárhatják a külföldi befektetőket a több mint egymilliárd eurós vasúti beruházásból Szlovéniában – írja az Euractiv egy frissen benyújtott törvényjavaslat alapján. Ez elsősorban Magyarországot érintené, hiszen a hírek szerint 200 millió euróval beszálltunk volna a projektbe.

A szlovén infrastruktúrafejlesztési minisztérium nyújtott be egy törvényjavaslatot, mely szerint a Divaca régiót a koperi kikötővel összekötő vasútvonal építését kiemelt fejlesztésnek minősítenék, így külföldi tőke nem vehetne benne részét – írja az Euractiv. A beruházásra és a vasútvonal későbbi fejlesztésére még 2018-ban hozták létra a 2TDK nevű állami céget, most ebben zárnák ki a külföldi tulajdonszerzést. Négy éve még bekerült a törvénybe, hogy nemzetközi partnerek is részt vehetnek a projektben, de csak kormányközi megállapodás alapján.

A lap szerint a módosítás elsősorban Magyarországot érintheti, mint a koperi kikötő legnagyobb ügyfelét. Tavaly a sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy 200 millió eurónyi tőkével kész lenne a magyar kormány beszállni a beruházásba, ha cserébe a kikötő közelében kapna egy területet.

A tervek óta kormányváltás volt Szlovéniában, ennek is betudható a mostani módosítás, amit az év végéig szeretnének hivatalosan is elfogadni.

Címlapkép: Getty Images