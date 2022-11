Ma érkezik a rendkívüli nyugdíj a számlákra, 100 ezer is jöhet pluszban

Ma utalják a bankszámlákra - a nyugdíjprémiummal és a nyugdíj-kiegészítéssel együtt - a nyugdíjakat - mondta Tállai András Pénzügyminisztérium (PM) parlamenti államtitkára az MTI-nek.

Idén októberben az öregségi átlagnyugdíj összege 172 940 forint volt. Egy átlagnyugdíjas a visszamenőlegesen járó emelések és a nyugdíjprémium kifizetésével novemberben mintegy 103 ezer forinttal kap többet az előző hónaphoz képest. Az idén már harmadszor módosult a nyugdíjemelés mértéke.

Akiknek nincs bankszámlájuk, azok a postai kézbesítési naptár szerint kapják kézhez ezeket az ellátásokat.

Tállai András hangsúlyozta, a juttatások nem csak a nyugdíjasoknak (öregségi, özvegyi nyugdíjasok, árvaellátásban részesülők), hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek is járnak, azaz plusz pénzt kapnak például a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, a baleseti járadékban részesülők is.Felidézte: a novemberi emelés mértéke 4,5 százalék, amely a január-október hónapokra visszamenőleg is jár, illetve a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjat is ezzel a mértékkel kell korrigálni. Ezzel idén már harmadszorra nőnek a nyugdíjak, mindösszesen 14 százalékkal.

A nyugdíjszerű ellátások összege, amelyeknek az értékmegőrzését a nyugdíjakkal azonos módon kell biztosítani, szintén 14 százalékkal emelkedik idén, ezzel a mértékkel kell korrigálni a 13. havi ellátást is. Novemberben pedig - a nyugdíjprémium számításához hasonló módon meghatározott - egyszeri juttatást kapnak a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Az államtitkár kiemelte: januárban is újabb nyugdíjemelés várható, ennek mértékéről decemberben dönt a kormány, és a 13. havi nyugdíjra is számíthatnak majd ismét az idősek.

