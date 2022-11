Szijjártó Péter: az azeri zöld áram segít majd a magyar gázfogyasztás csökkentésében és a zöld céljaink elérésében is

Az európai földgázellátás egyetlen reális diverzifikációs forrása Azerbajdzsán, az ottani fokozott kitermelés jelenthet újabb számottevő biztonságos forrásokat, "emellett környezetvédelmi céljaink teljesítéséhez szükség van arra, hogy zöld villamos áramot tudjunk nagy mennyiségben Magyarországra szállítani, ez is Azerbajdzsánból lesz lehetséges" - mutatott rá a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozóján pénteken Szijjártó Péter.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az üzbegisztáni Szamarkandban rámutatott arra a tárca közleménye szerint, hogy „az energiaellátásunk jelenlegi és jövőbeli biztosítása nem lehetséges a türk államok nélkül". Ezt arra alapozta, hogy a Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországig elérő földgázvezeték az egyetlen olyan szállítási útvonal mára Európában, amelyen korlátozásoktól, technikai nehézségektől mentesen, teljes kapacitással folyik a tranzit Oroszországból. "A Török Áramlat működése a magyar energiaellátás biztonságának alapvető garanciája" - húzta alá.

A zöld azeri árambeszerzés kapcsán a minap már volt egy magyar kormányzati bejelentés, és most azt is mondta Szijjártó, hogy "az Európai Unió és Azerbajdzsán megállapodása alapján Georgián, Románián és Magyarországon keresztül érkezhet majd zöld áram Európába, amely a felhasznált földgáz mennyiségének csökkentését is magával tudja vonni és segít majd környezetvédelmi céljaink elérésében is".

A miniszter bejelentette, hogy az ülésen megszületett a döntés a TÁSZ befektetési alapjának létrehozásáról, amelynek munkájában hazánk is részt fog venni. Ezt jó hírnek nevezte, és úgy vélekedett, hogy minél több beruházás Magyarországra csábításával lehet sikeresen védekezni az európai recesszióval szemben, márpedig 2018 óta már több beruházás érkezik keletről, mint nyugatról.

"A keleti beruházások érkezésének ütemét feltétlenül fenn kell tartanunk annak érdekében, hogy Magyarország lokális kivételt jelenthessen az európai recesszióból, a türk beruházási alap ebben is segíteni fog nekünk" - mondta. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt 12 évben 2,5-szeresére nőtt a türk államokkal lebonyolított kereskedelem volumene, amely mára meghaladta a 4,5 milliárd dollárt. A TÁSZ-nak Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán a tagja, megfigyelőként pedig Magyarország és Türkmenisztán csatlakozott.

