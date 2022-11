Telefonon beszélt a lengyel miniszterelnökkel Zelenszkij

"Részvétemet fejeztem ki a lengyel állampolgárok orosz rakétaterrorban bekövetkezett halála miatt. Megvitattuk a rendelkezésre álló információkat és tisztázzuk az összes tényt.

Ukrajnát, Lengyelországot, egész Európát és a világot teljes mértékben meg kell védeni a terrorista Oroszországtól.

- írta a Twitterre az ukrán államfő.

Had a call with President . Expressed condolences over the death of Polish citizens from Russian missile terror. We exchanged available information and are clarifying all the facts. , , all of Europe and the world must be fully protected from terrorist Russia. @AndrzejDuda