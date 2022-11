Levelet kapott Orbán Viktor és Hernádi Zsolt a kis benzinkutasoktól

Ahogy már megírtuk korábban, a Független Benzinkutak Szövetségnek elnöke az üzemanyagszállítások leállítása miatt levelet tervezett írni Orbán Viktornak és Hernádi Zsoltnak, a Mol vezérigazgatójának, most el is küldte a szövetség a levelet és a Portfoliohoz is eljuttatta az írásokat.