"Ennyit és nem többet" - Kiakadtak a vidéki kisbenzinkutasok

Hétfőtől további korlátozásokra lehet számítani egyes benzinkutakon, mert nem jutnak üzemanyaghoz. Az üzemeltetők eltérő módon reagálnak a helyzetre, és fájhat ez az autósoknak is.

„Napi 400 liter üzemanyagot tudunk kiadni de a mai napra elfogyott az üzemanyag.” Ennyit és nem többet, így döntött a Nórád megyei Karancslapujtői Roll Kút tulajdonosa - írja a portál. Amig ez a 400 liter kitart, nyitva tartanak, ha elfogyott egyszerűen bezárnak.

A lap arra is emlékeztet, hogy több benzinkút tulajdonosa is úgy döntött, hogy elegük van a hatósági áras üzemanyag mizériából. Itt hivatkoznak a Shell döntésére, ahol sok esetben nem árulják a 480 forintos üzemanyagot, de vannak olyan kis kutak, ahol

2 literben maximalizálták a tankolható hatósági áras üzemanyagot.

A siklósi Avia kútnál egy felirat jelzi, hogy ne is próbálkozzanak az autósok hatósági áras üzemanyagot tankolni. Egy pécsi kútnál pedig már csak 10 liternyi ársapkás benzint lehet vásárolni naponta egy autóba.

Egy kis benzinkút tulajdonosa arra mutatott rá, hogy

ez a helyzet már nem vicc, egy élet munkáját teszik tönkre a hatósági áras üzemanyaggal.

"Most már mindenkinek nagyon fáj. Lehet, hogy eddig voltak kiskutak, akik a tartalékból bírták, de most már nem, és ezzel valamit kezdeni kell. Nem kapok semmit, mégis nyitva kell legyek, fizetem a rezsit, fizetem az embereket, és hogy átadom-e üzemeltetésre a kutat? Akkor is mindenki félti azt, amit egy élet munkájával összeszedett, és ezt nem adja ki a kezéből, például én sem" - fejtette ki az atv-nek Tillkovics András, a Andromeda Kft. ügyvezetője.

Közben a Független Benzinkutak Szövetsége azt közölte vasárnap a Portfolio-val, hogy mostantól rendszeresen közzé fogják tenni, hogy mely településeken alakul ki üzemanyaghiány az ellátás hiányosságai miatt. Ezt a listát minden nap közzé fogják tenni. Ahogy fogynak le a benzinkutak, úgy bővítik a listát.

