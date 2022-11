Horror árak jöttek a boltokba - Itt a drágulási toplista!

Idén októberre eljutottunk oda Magyarországon, hogy több élelmiszer ára duplázódott egyetlen év leforgása alatt. Nem véletlen tehát, hogy egész Európában a magyar élelmiszerár-emelkedés a legmagasabb. Van azonban néhány tétel, ami kivétel az eszeveszett drágulás alól, mutatjuk a részletes listát.

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy hazánkban tapasztalható a legmagasabb éves alapú élelmiszerinfláció az egész Európai Unióban. Vasárnapi cikkünkben pedig azt is bemutattuk, hogy mára az árnyomás is a legmagasabb ütemű Magyarországon.

Az éves árváltozás

Mindezek fényében érdemes megvizsgálni, hogy a legutóbbi inflációs adat mögött milyen részletes folyamatok álltak, vagyis, hogy az egyes termékek és szolgáltatások ára hogyan változott egy év leforgása alatt.

A részletes (év/év alapú árváltozást bemutató) táblázatunkból kiolvasható, hogy a drágulási lista élén szinte csak élelmiszerek állnak: például az első 10 helyezettből 8 élelmiszer. A szeptemberi részletes adatokhoz képest újdonság, hogy míg akkor még csak a vezetékes gáz ára esetében volt 100% feletti emelkedés (135%), vagyis több mint duplázódás, addig októberben több élelmiszer esetében is megfigyelhető volt az árduplázódás:

A félbarna kenyér kilója 102%-kal emelkedett,

A vaj 99%-ot drágult októberben egy év alatt,

A trappista sajt ára is 99%-kal lett magasabb,

És a fehér kenyér kilójának ára is közel duplázódott (98%-kal lett drágább).

Az októberi árváltozások még egy szempontból érdekesek: az idén februárban bevezetett élelmiszerár-stop intézkedés azt mondta ki ugyanis, hogy az árakat a 2021. októberi árakon kell rögzíteni a boltokban. Vagyis össze lehet vetni, hogy egy év alatt valóban (közel) stagnált-e az első körben érintett 6 élelmiszer ára. Az árstop hatása - nem meglepő módon - szembetűnő:

A kristálycukor ára nem változott egy év alatt.

Az étolaj ára 4%-kal emelkedett.

A finomliszt 4%-ot drágult

Az UHT tartós tej (2,8%-os) ára 5%-kal emelkedett.

A csirkemellfilé kilója 7%-ot drágult.

A sertéscomb kilója 11%-os áremelkedést mutat.

A még durvább árváltozásokért érdemes lejjebb tekerni, a táblázat alá!

Egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagára (nyers adatok), illetve annak éves változása Megnevezés 2021. október (Ft) 2022. október (Ft) Árváltozás mértéke Vezetékes gáz, 1 m3 101 238 136% Félbarna kenyér, kg 360 727 102% Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db 353 702 99% Sajt, trappista, tömb, kg 2 040 4 050 99% Kenyér, fehér, kg 417 825 98% Tejföl, 20% zsírtartalom, 140–175 g-os, db 179 347 94% Tojás, 10 darab 469 899 92% Zsemle, 1 db 32 61 91% Rétesliszt, kg 248 468 89% Brikett, 100 kg 9 180 17 320 89% Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) 470 873 86% Tejföl 12% zsírtartalommal, 325–450 g-os, db 315 573 82% Csempe, falburkoló, fehér és egyszínű színes, m2 2 950 5 270 79% Egységes fűrészelt tűzifa, 100 kg 4 480 7 950 77% Pasztőrözött ESL tej, 1,5%, liter 248 433 75% Tejes margarin, 200–250 g, db 342 594 74% Pasztőrözött ESL tej, 2,8%, liter 273 468 71% Csirkecomb, kg 740 1 240 68% Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os, db 429 709 65% Rizs, hántolt, fényezetlen, kg 435 718 65% Bontott csirke, kg 785 1 280 63% Görögdinnye, kg 209 335 60% Háztartási keksz, csomagolt 800–1000 g,csomag 665 1 060 59% Paradicsom, kg 637 1 010 59% Őrölt kávé 200–250 g, csomag 752 1 190 58% Marhahús, rostélyos, csontos, kg 2 580 4 060 57% Kakaós csiga, db 156 244 56% Papírzsebkendő, 90–100 db-os (3 rétegű) 247 385 56% Fejes káposzta, kg 287 445 55% Csirkeszárny, kg 720 1 100 53% Egészségügyi papír, 3 rétegű, 8 darabos kiszerelés 950 1 450 53% Villamos energia, vezérelt, 10 kWh 233 354 52% Zöldpaprika (szántóföldi és primőr együtt), kg 619 939 52% Kései brugonya, kg 252 380 51% Laminált parketta, 7–9 mm-es (HDF vagy SPAN alapú), m2 3 430 5 130 50% Uborka, kg 601 898 49% Pulykamell sonka, szeletelt, kg 3 140 4 670 49% Banán, kg 499 729 46% Propán-butángáz 11,5 kg palack, cseredíj, palack 5 150 7 470 45% Hasábburgonya, gyorsfagyasztott, félkész, 750–1000 g, csomag 597 863 45% Hamburger, db 865 1 250 45% Sárgabarackdzsem, nettó tömeg 330–500 g, doboz 557 804 44% Csemegeszalonna, füstölt (előre csomagolt is), kg 1 980 2 840 43% Pulykamellfilé, kg 1 920 2 730 42% Pontyszelet vagy filé, kg 2 520 3 580 42% Száraz kutyatáp, 3–5 kg 2 290 3 250 42% Gyümölcsjoghurt, 125–150 g-os, db 146 207 42% Vöröshagyma, kg 278 394 42% Olajtöltésű villamos radiátor, 2000–2200 W teljesítmény 21 170 29 970 42% Mosogatószer, szintetikus folyékony, 400–500 ml, koncentrátum 442 625 41% Macskaeledel, 400–415 g-os konzervdobozban, doboz 320 451 41% Mosópor, 1,4–3,75 kg-os kiszerelésből átszámolva, kg 1 030 1 450 41% Rövidkaraj, kg 1 720 2 420 41% Csemegekukorica konzerv, morzsolt, dobozban, nettó tömeg 250–350 g,doboz 374 525 40% Gurulós bőrönd, kb. 55x40x20 cm, db 12 950 18 130 40% Virsli, sertés, kg 2 130 2 980 40% Szárazbab, csomagolt is, kg 1 140 1 590 39% Szárazkolbász, kg 4 130 5 730 39% Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg 157 216 38% Olasz felvágott, kg 2 080 2 850 37% Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg 857 1 170 37% Párizsi felvágott, kg 1 880 2 560 36% Diszperziós falfesték, beltéri használatra, 8-15 l-es kiszerelésben (Diszperzit, Tilatex, Diszkrilát stb.), 10 l 6 350 8 420 33% Öblítőszer koncentrátum, 1600–2000 ml 1 220 1 610 32% Folyékony szappan, 250–300 ml, utántöltő kivételével 614 809 32% Narancs, kg 712 938 32% Gomba, kg 1 110 1 450 31% Sárgarépa,kg 324 423 31% Állatkertbe belépőjegy, 1 gyermek részére, vasárnap,db 1 850 2 410 30% Kakaópor, 70–100 g-os,doboz 406 526 30% Ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes, eldobható műanyag palackban, palack 117 150 28% Villamos energia, általános, 10 kWh 366 469 28% Napi menü, 2 fogásos, adag 1 370 1 750 28% Tusfürdő, 250 ml-es, műanyag flakonban 661 844 28% Ásványvíz, 1.5 l, szénsavas, palack 116 148 28% Dobozos narancslé, 100%-os gyümölcstartalom, 1 l, doboz 494 630 28% Sampon, 200–250 g, vagy ml 794 1 010 27% Hátizsák, űrtartalom kb. 30 l, db 8 020 10 180 27% Frottírtörülköző, 70x140 cm, db 3 350 4 250 27% Taxi (km-díj), km 323 409 27% Gáztűzhely 3–4 főzőhelyes, db 79 960 101 150 27% Szemüveglencse, műanyag, + - 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül 9 390 11 870 26% Világos sör, 0,4–0,5 l, palack 231 292 26% Konyhaasztal szétnyitható 70–90x110–140 cm,db 45 460 57 370 26% Fogkrém, 75 ml-es, db 544 686 26% Automata mosógép 6–8 kg, db 117 580 148 020 26% Jégkrém, dobozos, 900–1000 ml-es, doboz 1 430 1 800 26% Gyermekkocsi, mély-vagy variálható (ikerkocsi kivételével),db 82 860 104 140 26% Konyhaszekrény alsórész elem, 80–90 cm, 2 részes rozsdamentes mosogatóval szerelt,db 48 720 61 230 26% Általános folyékony tisztítószer, 750–1000 ml 718 900 25% Téliszalámi, Herz vagy Pick, szeletelt, előre csomagolt, 70–80 g-os, kg 9 080 11 310 25% Fűszerpaprika, csemege, 75–100 g-os tasakból 1 kg-ra számítva 5 030 6 260 24% Karikagyűrű, 14 karátos aranyból, sima és mintás,g 29 310 36 380 24% Akácméz, kg 5 220 6 460 24% Minőségi sör, 0,4–0,5 l, palack 264 326 23% Személygépjármű vezető tanfolyam, tanfolyam 241 640 298 250 23% Coca Cola 1,75 l, palack 394 485 23% Ízesített szeszesital, 0,2 l-es, legalább 30% alkoholtartalom, palack 1 140 1 400 23% Eszpresszókávé, vendéglátóhelyen, db 344 422 23% Vörös asztali bor, 1,5–2 l, palack 663 812 22% Férfi hajvágás, fő 2 320 2 830 22% Fehér asztali bor, 1,5–2 l, palack 613 747 22% Női szandál, műbőr, ragasztott műtalp, pár 8 520 10 380 22% Tanuló gitár, akusztikus, műanyaghúros is,db 26 230 31 860 21% Hűtőszekrény kb. 100–150 l beépített fagyasztóval, db 71 610 86 600 21% Panzió, zuhanyzós/fürdőszobás, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, idegenforgalmi adó nélkül, szoba 18 250 21 970 20% Férfiing, hosszú ujjú, minimum 65%-os pamuttartalom 6 680 8 040 20% Akkumulátor személygépkocsihoz, 12 V-os, 54–56 Amperórás (AH) 25 910 31 120 20% Női hosszú haj mosása, vágása, szárítása 4 580 5 490 20% Citrom, kg 929 1 110 19% Férfi kerékpár, 26–28", 3–24 sebesség 105 510 125 890 19% Magyar Nők Lapja, 1 db 379 449 18% Tisztított dió, csomagolt is (nem darált, nem cukrozott),kg 4 860 5 750 18% Alma, kg 413 488 18% Szálloda 3 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétvégén, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül,szoba 22 450 26 500 18% Szemüvegkeret, fém vagy nikkelezett 19 480 22 910 18% Apartman, 30–40 m2 körüli, 2 főre, 1 éjszaka, hétvége, önellátás, IFA nélkül,szoba 17 140 20 120 17% Ágynemű-garnitúra, krepp, (nagypárna, paplan, kispárnahuzattal vagy anélkül), garnitúra 7 550 8 860 17% Iskolai ebéd, adag 410 481 17% Unicum, 0,5 literes (ízesített is), nem díszdobozos kivitel, palack 4 260 4 990 17% Múzeumba belépőjegy, db 1 170 1 370 17% Telekárpitozott sarok ülőgarnitúra, nyitható ágyszerkezettel, 260–300 cm x 140–180 cm, garnitúra 253 590 296 000 17% Parkolás 1 órára a település központjában, óra 361 421 17% Körte, kg 784 910 16% Tankpezsgő, édes fehér, 0,75 literes, palack 1 120 1 300 16% Férfifarmernadrág, db 10 570 12 260 16% Mogyorós tejcsokoládé, 90–100 g, egész- vagy törtmogyorós tábla, db 370 428 16% Temetési szolgáltatás, egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő 295 900 341 620 15% Bors, fekete, őrölt, 20–25 g, csomag 169 195 15% Férfi félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár 18 480 21 310 15% Multifilter cigaretta, 20 db, csomag 1 720 1 980 15% Multiplex mozi, szombat este, db 1 730 1 990 15% Pall Mall cigarettadohány (blue), 40 g, csomag 2 320 2 660 15% Férfi átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyem béléssel, 100 cm-es háthossznál hosszabb, db 23 130 26 500 15% Szintetikus takaró, 130–150x190–200 cm, db 7 300 8 360 15% Férfi-szabadidőcipő, bőr, műbőr-, textil kombinációval is, ragasztott műtalp, pár 13 970 15 940 14% Nemzeti Sport, 1 db 250 285 14% Temetési szolgáltatás, hamvasztás (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő 212 930 242 650 14% Női pulóver, akril, vékony, hosszú ujjú, db 6 040 6 870 14% Férfi kvarcóra, analóg, márkás,db 28 640 32 470 13% Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack 2 930 3 320 13% Szálloda 4 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül, szoba 32 250 36 400 13% Lágy kontaktlencse, + - 6D, szférikus (SPF), 30 napos viseletre 5 910 6 640 12% Női farmernadrág, db 8 700 9 770 12% Női félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár 17 890 20 090 12% Porszívó, 650–900 W-os, porzsák nélküli 28 660 31 950 11% Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül), kg 1 420 1 580 11% Ceruzaelem, tartós, LR6-1,5V, 4 darabos csomag 1 040 1 150 11% Szabványméretű levél belföldre, db 145 160 10% Női átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyembéléssel, 100–115 cm-es háthosszal, db 19 980 21 960 10% Gyerek száras cipő, bőr, ragasztott műtalp, 23–26, pár 11 530 12 640 10% Női kvarcóra, analóg, márkás,db 23 880 25 940 9% Digitális lázmérő, hónaljban mérő 1 750 1 900 9% Társasház közös költsége, 50–60 m2 8 850 9 500 7% Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg 1 600 1 710 7% LCD-LED televízió (76-82 cm), Full HD, db 76 810 82 010 7% UHT tartós tej dobozban, 2,8% zsírtartalom, liter 268 282 5% Liszt, finomliszt, kg 203 211 4% Önkormányzati összkomfortos lakás, havi bér, m2 392 407 4% Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomag 1 680 1 740 4% Napraforgó-étolaj, liter 713 732 3% Vonaljegy, db 307 308 0% Vízdíj, m3 298 298 0% Csatornadíj, m3 366 366 0% Teljesárú menetjegy, busz, db 370 370 0% Teljesárú menetjegy gyorsvonat, db 3 410 3 410 0% Vérnyomásmérő, digitális, felkaros, elemmel működő, LCD kijelző 17 070 17 030 0% Kristálycukor, kg 261 260 0% Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter 487 481 -1% Szemétszállítás (saját kuka, 110-120 literes), 1 ürítés díja 509 495 -3% Gázolaj, liter 499 482 -3% Nyugdíjas havibérlet, db 2 870 2 020 -0,29617 Tanuló havibérlet, db 2 900 1 860 -0,35862 Általános havibérlet, db 7 900 5 030 -0,36329 Forrás: KSH

A havi árváltozások

Talán még sokkolóbbak azok a számok, amelyek az egyes tételek árainak havi változását mutatják be, ebből a vizsgálatból ugyanis kiderül, hogy egyetlen hónap alatt, vagyis idén szeptemberről idén októberre hol volt szinte fékezhetetlen a drágulás.

Az élen a brikett 64%-os havi áremelkedése áll. Ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 10 570 forintról 17 320 forintra drágult a 100 kilónyi brikett.

A második helyen a paradicsom árváltozása áll: +45% egy hónap alatt, kilója 696 forintról 1010 forint lett.

A harmadik helyen a tojás szerepel: a 10 darabos kiszerelés átlagára 723 forintról 899 forintra ugrott egy hónap alatt, ami 24%-os drágulás. Ennek fényében nem véletlen, hogy a kormány árstop-intézkedéssel lépett fel a drágulás ellen, ezzel a hírekbe az utóbbi időszakban az áremelkedése miatt gyakran bekerülő élelmiszer esetében akart felmutatni cselekvőképességet.

Egyes termékek és szolgáltatások fogyasztói átlagára (nyers adatok), illetve annak havi változása Megnevezés 2022. szeptember (Ft) 2022. október (Ft) Árváltozás mértéke Brikett, 100 kg 10 570 17 320 64% Paradicsom, kg 696 1 010 45% Tojás, 10 darab 723 899 24% Olajtöltésű villamos radiátor, 2000–2200 W teljesítmény 25 660 29 970 17% Zöldpaprika (szántóföldi és primőr együtt), kg 817 939 15% Női szandál, műbőr, ragasztott műtalp, pár 9 250 10 380 12% Egységes fűrészelt tűzifa, 100 kg 7 160 7 950 11% Banán, kg 660 729 10% Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db 638 702 10% Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) 795 873 10% Uborka, kg 820 898 10% Háztartási keksz, csomagolt 800–1000 g,csomag 970 1 060 9% Narancs, kg 859 938 9% Szárazkolbász, kg 5 260 5 730 9% Félbarna kenyér, kg 673 727 8% Kései brugonya, kg 352 380 8% Papírzsebkendő, 90–100 db-os (3 rétegű) 357 385 8% Kenyér, fehér, kg 766 825 8% Ízesített szeszesital, 0,2 l-es, legalább 30% alkoholtartalom, palack 1 300 1 400 8% Hasábburgonya, gyorsfagyasztott, félkész, 750–1000 g, csomag 802 863 8% Egészségügyi papír, 3 rétegű, 8 darabos kiszerelés 1 350 1 450 7% Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg 1 090 1 170 7% Zsemle, 1 db 57 61 7% Tejföl 12% zsírtartalommal, 325–450 g-os, db 536 573 7% Virsli, sertés, kg 2 790 2 980 7% Sárgabarackdzsem, nettó tömeg 330–500 g, doboz 753 804 7% Csemegeszalonna, füstölt (előre csomagolt is), kg 2 660 2 840 7% Gyümölcsjoghurt, 125–150 g-os, db 194 207 7% Kakaós csiga, db 229 244 7% Olasz felvágott, kg 2 680 2 850 6% Párizsi felvágott, kg 2 410 2 560 6% Pulykamell sonka, szeletelt, kg 4 400 4 670 6% Pasztőrözött ESL tej, 2,8%, liter 441 468 6% Gyerek száras cipő, bőr, ragasztott műtalp, 23–26, pár 11 920 12 640 6% Tejföl, 20% zsírtartalom, 140–175 g-os, db 328 347 6% Pasztőrözött ESL tej, 1,5%, liter 410 433 6% Pulykamellfilé, kg 2 590 2 730 5% Dobozos narancslé, 100%-os gyümölcstartalom, 1 l, doboz 598 630 5% Őrölt kávé 200–250 g, csomag 1 130 1 190 5% Női félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár 19 080 20 090 5% Öblítőszer koncentrátum, 1600–2000 ml 1 530 1 610 5% Sajt, trappista, tömb, kg 3 850 4 050 5% Hátizsák, űrtartalom kb. 30 l, db 9 680 10 180 5% Rizs, hántolt, fényezetlen, kg 683 718 5% Gomba, kg 1 380 1 450 5% Téliszalámi, Herz vagy Pick, szeletelt, előre csomagolt, 70–80 g-os, kg 10 770 11 310 5% Pontyszelet vagy filé, kg 3 410 3 580 5% Mogyorós tejcsokoládé, 90–100 g, egész- vagy törtmogyorós tábla, db 408 428 5% Mosogatószer, szintetikus folyékony, 400–500 ml, koncentrátum 596 625 5% Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg 206 216 5% Folyékony szappan, 250–300 ml, utántöltő kivételével 772 809 5% Férfi félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár 20 340 21 310 5% Multiplex mozi, szombat este, db 1 900 1 990 5% Tisztított dió, csomagolt is (nem darált, nem cukrozott),kg 5 490 5 750 5% Frottírtörülköző, 70x140 cm, db 4 060 4 250 5% Gáztűzhely 3–4 főzőhelyes, db 96 710 101 150 5% Férfi átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyem béléssel, 100 cm-es háthossznál hosszabb, db 25 410 26 500 4% Rétesliszt, kg 449 468 4% Sampon, 200–250 g, vagy ml 969 1 010 4% Szemüvegkeret, fém vagy nikkelezett 22 020 22 910 4% Diszperziós falfesték, beltéri használatra, 8-15 l-es kiszerelésben (Diszperzit, Tilatex, Diszkrilát stb.), 10 l 8 100 8 420 4% Női pulóver, akril, vékony, hosszú ujjú, db 6 610 6 870 4% Szárazbab, csomagolt is, kg 1 530 1 590 4% Világos sör, 0,4–0,5 l, palack 281 292 4% Szintetikus takaró, 130–150x190–200 cm, db 8 060 8 360 4% Parkolás 1 órára a település központjában, óra 406 421 4% Propán-butángáz 11,5 kg palack, cseredíj, palack 7 210 7 470 4% Mosópor, 1,4–3,75 kg-os kiszerelésből átszámolva, kg 1 400 1 450 4% Jégkrém, dobozos, 900–1000 ml-es, doboz 1 740 1 800 3% Rövidkaraj, kg 2 340 2 420 3% Ágynemű-garnitúra, krepp, (nagypárna, paplan, kispárnahuzattal vagy anélkül), garnitúra 8 570 8 860 3% Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os, db 686 709 3% Görögdinnye, kg 325 335 3% Női farmernadrág, db 9 490 9 770 3% Napi menü, 2 fogásos, adag 1 700 1 750 3% Vörös asztali bor, 1,5–2 l, palack 789 812 3% Fűszerpaprika, csemege, 75–100 g-os tasakból 1 kg-ra számítva 6 090 6 260 3% Iskolai ebéd, adag 468 481 3% Digitális lázmérő, hónaljban mérő 1 850 1 900 3% Karikagyűrű, 14 karátos aranyból, sima és mintás,g 35 440 36 380 3% Minőségi sör, 0,4–0,5 l, palack 318 326 3% Csirkecomb, kg 1 210 1 240 2% Vérnyomásmérő, digitális, felkaros, elemmel működő, LCD kijelző 16 620 17 030 2% Hamburger, db 1 220 1 250 2% Automata mosógép 6–8 kg, db 144 540 148 020 2% Fogkrém, 75 ml-es, db 670 686 2% Férfi-szabadidőcipő, bőr, műbőr-, textil kombinációval is, ragasztott műtalp, pár 15 600 15 940 2% Eszpresszókávé, vendéglátóhelyen, db 413 422 2% Szemüveglencse, műanyag, + - 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül 11 620 11 870 2% Csempe, falburkoló, fehér és egyszínű színes, m2 5 160 5 270 2% Ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes, eldobható műanyag palackban, palack 147 150 2% Általános folyékony tisztítószer, 750–1000 ml 882 900 2% Személygépjármű vezető tanfolyam, tanfolyam 292 290 298 250 2% Férfiing, hosszú ujjú, minimum 65%-os pamuttartalom 7 880 8 040 2% Női hosszú haj mosása, vágása, szárítása 5 390 5 490 2% Gyermekkocsi, mély-vagy variálható (ikerkocsi kivételével),db 102 300 104 140 2% Férfi hajvágás, fő 2 780 2 830 2% Temetési szolgáltatás, egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő 335 960 341 620 2% Sárgarépa,kg 416 423 2% Gurulós bőrönd, kb. 55x40x20 cm, db 17 830 18 130 2% Férfifarmernadrág, db 12 060 12 260 2% Temetési szolgáltatás, hamvasztás (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő 238 730 242 650 2% Bontott csirke, kg 1 260 1 280 2% Tankpezsgő, édes fehér, 0,75 literes, palack 1 280 1 300 2% Bors, fekete, őrölt, 20–25 g, csomag 192 195 2% Kakaópor, 70–100 g-os,doboz 518 526 2% Tejes margarin, 200–250 g, db 585 594 2% Múzeumba belépőjegy, db 1 350 1 370 1% Lágy kontaktlencse, + - 6D, szférikus (SPF), 30 napos viseletre 6 550 6 640 1% Ásványvíz, 1.5 l, szénsavas, palack 146 148 1% Női átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyembéléssel, 100–115 cm-es háthosszal, db 21 680 21 960 1% Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül), kg 1 560 1 580 1% Porszívó, 650–900 W-os, porzsák nélküli 31 550 31 950 1% Önkormányzati összkomfortos lakás, havi bér, m2 402 407 1% Laminált parketta, 7–9 mm-es (HDF vagy SPAN alapú), m2 5 070 5 130 1% Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg 1 690 1 710 1% Tanuló gitár, akusztikus, műanyaghúros is,db 31 490 31 860 1% Fehér asztali bor, 1,5–2 l, palack 740 747 1% Ceruzaelem, tartós, LR6-1,5V, 4 darabos csomag 1 140 1 150 1% Férfi kvarcóra, analóg, márkás,db 32 200 32 470 1% Akácméz, kg 6 410 6 460 1% Vöröshagyma, kg 391 394 1% Akkumulátor személygépkocsihoz, 12 V-os, 54–56 Amperórás (AH) 30 910 31 120 1% Apartman, 30–40 m2 körüli, 2 főre, 1 éjszaka, hétvége, önellátás, IFA nélkül,szoba 20 000 20 120 1% Tanuló havibérlet, db 1 850 1 860 1% Alma, kg 486 488 0% Vonaljegy, db 307 308 0% Hűtőszekrény kb. 100–150 l beépített fagyasztóval, db 86 330 86 600 0% Marhahús, rostélyos, csontos, kg 4 050 4 060 0% Taxi (km-díj), km 408 409 0% Általános havibérlet, db 5 020 5 030 0% Női kvarcóra, analóg, márkás,db 25 890 25 940 0% Csemegekukorica konzerv, morzsolt, dobozban, nettó tömeg 250–350 g,doboz 524 525 0% Tusfürdő, 250 ml-es, műanyag flakonban 843 844 0% Vezetékes gáz, 1 m3 238 238 0% Csirkeszárny, kg 1 100 1 100 0% Villamos energia, vezérelt, 10 kWh 354 354 0% Állatkertbe belépőjegy, 1 gyermek részére, vasárnap,db 2 410 2 410 0% Magyar Nők Lapja, 1 db 449 449 0% Pall Mall cigarettadohány (blue), 40 g, csomag 2 660 2 660 0% Multifilter cigaretta, 20 db, csomag 1 980 1 980 0% Nemzeti Sport, 1 db 285 285 0% Szabványméretű levél belföldre, db 160 160 0% UHT tartós tej dobozban, 2,8% zsírtartalom, liter 282 282 0% Gázolaj, liter 482 482 0% Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter 481 481 0% Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomag 1 740 1 740 0% Vízdíj, m3 298 298 0% Csatornadíj, m3 366 366 0% Teljesárú menetjegy, busz, db 370 370 0% Teljesárú menetjegy gyorsvonat, db 3 410 3 410 0% Szemétszállítás (saját kuka, 110-120 literes), 1 ürítés díja 495 495 0% Nyugdíjas havibérlet, db 2 020 2 020 0% Konyhaszekrény alsórész elem, 80–90 cm, 2 részes rozsdamentes mosogatóval szerelt,db 61 280 61 230 0% Társasház közös költsége, 50–60 m2 9 510 9 500 0% Napraforgó-étolaj, liter 733 732 0% Villamos energia, általános, 10 kWh 470 469 0% Telekárpitozott sarok ülőgarnitúra, nyitható ágyszerkezettel, 260–300 cm x 140–180 cm, garnitúra 296 640 296 000 0% Száraz kutyatáp, 3–5 kg 3 260 3 250 0% Kristálycukor, kg 261 260 0% Liszt, finomliszt, kg 212 211 0% Férfi kerékpár, 26–28", 3–24 sebesség 126 570 125 890 -1% Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack 3 350 3 320 -1% Coca Cola 1,75 l, palack 491 485 -1% Macskaeledel, 400–415 g-os konzervdobozban, doboz 457 451 -1% Panzió, zuhanyzós/fürdőszobás, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, idegenforgalmi adó nélkül, szoba 22 270 21 970 -1% Szálloda 3 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétvégén, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül,szoba 26 930 26 500 -2% Konyhaasztal szétnyitható 70–90x110–140 cm,db 58 330 57 370 -2% Körte, kg 928 910 -2% Unicum, 0,5 literes (ízesített is), nem díszdobozos kivitel, palack 5 090 4 990 -2% Fejes káposzta, kg 454 445 -2% LCD-LED televízió (76-82 cm), Full HD, db 84 010 82 010 -2% Szálloda 4 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül, szoba 37 300 36 400 -2% Citrom, kg 1 140 1 110 -3% Forrás: KSH

Címlapkép: Tojást vesz egy vásárló a CBA boltjában az Anker közben 2022. november 11-én. Az előző napon életbe lépett a tojás- és az étkezésiburgonya-árstop. A tojás és az étkezési burgonya esetében a bruttó kiskereskedelmi ár nem lehet magasabb a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott árnál. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt