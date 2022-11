Fájdalmas időszakra figyelmeztet a Tesco vezére - Még nincs vége a horrorisztikus áremelkedésnek

Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója a Forbes.hu -nak adott interjúban beszélt az áremelkedésről - kiemelten a csirke drágulásáról -, az áruhiány kérdéséről, illetve a rezsiszámlákkal való küzdelemről. A Tesco-vezér véleményezte a magyar kormány intézkedéseit - az árstopot és az extraprofit-adót -, illetve azok hatását, továbbá a Tesco magyarországi terveiről is beszámolt.

Az árstop hatásai

Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója a tojás és a krumpli árszabályozása kapcsán a Forbes.hu-nak elmondta, hogy már hetekkel korábban sejtették, hogy lesz valami. Beszéltek az illetékesekkel, hallottak pro és kontra érveket, úgyhogy nem érte őket teljesen váratlanul, a termékszelekció és a sebesség azonban igen - tette hozzá. Nem volt konkrét elképzelése arról, milyen termékek esetében várható, mivel elmondása szerint lehetett hallani a tésztától a kenyérig több mindenről, és kiemelte: ez a kereskedők felől nézve nagyon nem mindegy.

Ha egy-egy termék sok összetevős, akkor ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz kivitelezni az átárazást, szabályozást, mindent, amit ilyenkor kell. Csak egy példa: az első ársapkáknál mindenki hat termékről beszélt, holott a valóságban az 48 terméket jelentett

- magyarázta Pálinkás.

Hozzátette: egy-egy ilyen bejelentés ugyanis nagyon meg tudja zavarni a piacot, az elmúlt időszaknak az volt az egyik tapasztalata, hogy hiába folyamatos az ellátás, az emberek ilyenkor ráugranak az adott termékekre, exponenciálisan, nagyon hirtelen megnövekedik, és mesterséges lesz a kereslet.

Az árstop tehát egyfelől torzítja a piaci viszonyokat, másfelől más termékek árkorrekciója miatt árfelhajtó hatása is van, és így még gerjesztheti is az inflációt

- hangsúlyozta.

Annak idején, amikor elindult az árstop, nagyon magabiztosak voltunk, európai lekötéseink voltak, azt gondoltuk, minden szuper. De arra nem számítottunk, hogy adott esetben 700 százalékkal fog felmenni a forgalom a cukron, mert a kiskereskedők is elkezdtek hozzánk járni, hiszen sokkal olcsóbban vették meg a cukrot polci áron, mint beszerzési áron

- mesélte el.

Az ársapkákról egyébként azt gondoljuk, hogy a legelején jó volt a szándék, mert bizonytalan időkben erősítette a vásárlói bizalmat, ráadásul fogyasztást tudott generálni

- vélekedett a Tesco vezére.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e áruhiány tojásból, krumpliból, bármi más hatósági áras termékből, úgy válaszolt: nem gondolja, áruhiánytól nem fél, az infláció viszont továbbra is nagy kérdés.

Elmondta, hiába teljes mértékben biztosított az ellátásuk tojásból és burgonyából, a biztonság kedvéért bevezettek egy mennyiségi korlátozást, amelyen már lazítottak is. Most mindenből egy csomag a korlát, de ez burgonyából lehet például egy 5 kilós csomag is.

Az ársapkák miatti veszteség a Tescónál eddig 7 milliárd forint,

év végéig szerintük ez körülbelül 11 milliárdra is felmehet.

Annak kapcsán, hogy meddig lesznek érvényben az ársapkák, úgy fogalmazott, hogy csak spekulálni meg találgatni lehet.

Miért van kevés csirke, és miért aránytalanul drága?

Mondok egy csirkés példát, mert arról talán kevesebb szó esik. Tehát a hatósági áras csirkemell filé, amit nekünk árulni kell, nyilvánvalóan megdobja a keresletet a csirke melle iránt, de mivel nem lehet csak a mellét árulni, szegény állatot egészben kell levágni, mert nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni az evolúció ezekhez az igényekhez

- vezette fel a problémát Tesco-vezér.

A maradék részekkel is kezdenie kell valamit a beszállítónak. Azt tudja, hogy a mellre nagy kereslet lesz, ezen még keresni is tud, viszont az állat többi részét is el kell adnia. Két opciója van, vagy sokat vág le, de akkor nyomott áron tudja csak eladni a piacon és vesztesége keletkezik, vagy annyit vág le, ahol még arányban van a nyeresége és a vesztesége

- magyarázta el Pálinkás.

Ezért van kevés csirke, és ezért van az, hogyha kifogy a csirkemellfilé, akkor az állat összes többi részét aránytalanul drágán lehet csak megvásárolni - jelentette ki.

A Tesco vezérigazgatója szerint itt nagyon nagy kérdés, hogy valójában jól jár-e a vásárló, és hogy az egész intézkedésnek inflációfékező hatása van-e. Szerintük abszolút nincs, inkább torzító hatása van. Kiemelte: még biztos nem vagyunk a folyamat végén, még sok inflációs ütem lesz, és bár talán már kisebb mértékűek, de egyre inkább ki fog nyílni a beszerzési árolló, így pedig egy idő után el fogunk érni oda, hogy az import olcsóbb lesz, mint a helyi beszerzés. Ez pedig biztos, hogy nem cél - fűzte hozzá.

Küzdelem az energiaárakkal és az extraprofit-adóval

Az energiaárak emelkedése terén elmondta, ez mindenkit érint, ez egy piaci jelenség, európai jelenség, globális jelenség, nálunk ezt még jelentősen súlyosbítja két fontos körülmény:

A nagyon gyenge forint az euróval és a dollárral szemben, ami minden importcikket drágít, és az adózás, mint például a 4,1 százalékra emelt kiskereskedelmi adó és az ezen felül kiszabott extraprofit-adó, amit a mai napig nem tudunk jól értelmezni, mert extraprofitot soha nem csináltunk

- mondta Pálinkás.

A Tesco magyarországi vezetője attól tart, hogy mivel az inflációs görbe még nem enyhül, még legalább fél év, mire mindenkinél, a beszállítóknál, a középvállalkozásoknál jelentkezik az energiaárak volatilitása.

Kijelentette: a Tesco-rezsiszámlái megduplázódtak egy év alatt, jelenleg abszolút értékben 2 milliárd forint per hó.

És arra számítunk, hogy jövőre ez megint duplázódik, pedig mi elég jó pozícióban vagyunk, a Group miatt csoportvásárlásban vagyunk mondjuk egy energia előrevásárláson, tehát ha nálunk duplázódik a rezsi, akkor a piac más szereplőinél még többet emelkedhet

- jelentette ki vészjóslóan.

A rezsiszámlák csökkentése érdekében olyan dolgokat tesznek, amiket mindenki próbál a saját háztartásában: alacsonyabbra veszik a fűtést, lekapcsolják a hűtőket vagy a világítást, amire épp nincs szükség. Másrészt korábban lecserélték LED-re a világításokat, kicseréltük a hűtőben a legjobb gázfelhasználásra a hűtőgázt, száz százalékban megújuló energiát vásárolnak, elektromos kamiont tesztelnek, amit majd az online kiszállításban, aztán a normál árukiszállításban használhatnak.

2023-ra egyébként karbonsemlegesek leszünk, 2050-re pedig a teljes értékláncot szeretnénk azzá tenni

- emelte ki a kijelölt célt a Tesco-vezető.

Pálinkás megnyugtatta a vásárlókat: nem várható rövidebb nyitvatartás, legfeljebb egy-egy órát változtatnak olykor a nyitvatartáson.

Annak kapcsán, hogy Angliában, az anyacégnél mit szólnak a magyar kormány intézkedéseihez, elmondta:

Maga az ársapka, meg egyáltalán a kormányzati beavatkozás, az most nem egy ördögtől való dolog, nagyon sok országban megtörténik. A hogyanja és mikéntje az, amiről a legtöbb visszakérdezést kapjuk.

Rámutatott, hogy extra adó létezik Angliában is, de szerinte két nagyon fontos lépést tettek mellé: az egyik, hogy tényleg olyan vállalatokra vetették ki, akiknek van extraprofitjuk, a másik, hogy vissza lehet igényelni a 90 százalékát, ha azt a cég a következő öt éven belül zöld beruházásokra, fenntartható célokra fordítja.

Tehát ott egy hosszú távú balanszra törekednek, itthon meg eleve nem értjük az extraprofit fogalmát

- véleményezte a helyzetet.

A napokban kiszivárgott egy névtelen levél egy multi kiskertől az Európai Bizottság felé, hogy tegyen valamit a magyar kormányzati lépésekkel szemben, Pálinkás azonban elmondta, hogy nem ők írták, és nem is írták alá, mivel a párbeszédre törekszenek, és igyekeznek szakmai érvekkel elmagyarázni, hogy az intézkedések hatása nem jó, sőt talán még rontanak is a helyzeten.

Hiába a lokális kereskedők preferálása, nem tervez kivonulni a Tesco

Pálinkás kijelentette: az, hogy a kormány magyar kiskereskedelmi arányt szeretné növelni és preferálják a lokális kereskedőket, az egyértelmű. Úgy véli, ezek tények, kormányzati nyilatkozatok alapján így van, sőt láttak mozzanatokat, például az Auchanban történő jelentős magyar beruházást, ami azt bizonyítja, hogy ez a cél.

A kivonulás azonban nincsen napirenden.

Továbbra is azt mondom, hogy ez egyáltalán nincs napirenden, nem tervezzük a kivonulást. Olyannyira nem, és ezt még sehol sem jelentettük be, hogy: nyitni fogunk egy új központi raktárt Szigetszentmiklóson. 26 éve van jelen itt a Tesco, ez az első nagy raktár, amit Magyarországon nyit, és a teljes országot fogja lefedni

- jelentette be, hozzátéve: a Tesco új központi raktára 2024 végére készül el.

Pálinkás Zsolt az is elmondta, hogy Magyarországon is meg akarják valósítani az Angliában már működő Amazon Fresh-t, a Tesco Get Go-hoz hasonló pénztármentes vásárlást, és hosszabb távon cél

a drónkiszállítás vagy a robotporszívókhoz hasonló masinákkal történő házhoz szállítás teljesen automatizált raktárokból.

