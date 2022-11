Mennyiségi korlátozást vezettek be a magyarok egyik kedvenc ételére

A Széll Kálmán téri Sparban más ársapkás termékek mellett a trappista sajtra is mennyiségi korlátozást vezettek be - szúrta ki a 24.hu

A Spar a 24.hu megkeresésére közölte:

azért vezettek be mennyiségi korlátozást egy nem árstopos termékre, a trappista sajtra, mert nincs elegendő elérhető mennyiség a piacon.

A mennyiségi korlátozást követően a Spar Magyarország Kft. által mérlegcímkével ellátott trappista sajtból maximum 3 kg-ot lehet egy alkalommal megvásárolni. Ez az a kiszerelés, amelyet ők maguk szeletelnek és mérnek le. Minden Sparban érvényes a mennyiségi korlátozás, tehát nem csak a Széll Kálmán tériben rögzítették a megvásárolható mennyiséget. A Spar honlapján minden árstoppal kapcsolatos információ elérhető weboldalukon.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy hazánkban tapasztalható a legmagasabb éves alapú élelmiszerinfláció az egész Európai Unióban. Vasárnapi cikkünkben pedig azt is bemutattuk, hogy mára az árnyomás is a legmagasabb ütemű Magyarországon.

A sajtdrágulás egyértelműen az árstopoknak tudható be: Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország vezérigazgatója a Forbesnak adott interjúban elmondta, összességében nagyon jelentős piactorzító hatása van a hatósági árazásnak. Ezt egy példával ismerteti: a trappista és a különféle sajtok azért drágulnak, mert árstopos a 2,8%-os tej, ez pedig tejzsírt von ki a gyártók piacáról, amely miatt a gyártók a folyótejbe adják el a tejzsírt.

