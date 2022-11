Rengeteg pénze van az amerikai lakosságnak - és ennek most egyáltalán nincs miért örülni

A lap emlékeztet, hogy a lakosság a koronavírus-járvány során jelentős megtakarítást halmozott fel a kormányzati támogatásoknak és a lezárásoknak köszönhetően (ekkor ugyanis nem volt mire költeni). Emaitt a lakosság több pénzt költött termékekre a járvány idején, az újranyitás során pedig megnyílt a lehetőség utazások és egyéb szolgáltatások vásárlására. A vállalatok ezért emelhették az árakat, és több munkaerőt alkalmaztak.

És ezek a megtakarítások még mindig rendelkezésre állnak.

A közgazdászok becslése szerint az idei harmadik negyedévben még mindig 1200 - 1300 milliárd dollár a "többletmegtakarítás" összege az amerikai háztartások körében. Ez az az összeg, amennyivel több megtakarítása van most a lakosságnak ahhoz képest, amennyivel a járvány nélkül rendelkeznének.

Ilyen többletmegtakarítások mellett nem meglepő, hogy októberben ismét erős volt az amerikai kiskereskedelem, a magas infláció és a növekvő kamatok ellenére. A lap emlékeztet, hogy a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes az Egyesült Államokban, és ez - a nagy megtakarításokkal együtt - hozzájárul a magas inflációhoz.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy 2019-ben a lakosság körében a megtakarítási ráta 8,8% volt, ami 2020-ban, a koronaválság mélypontján 16,8%-ra ugrott (ez a valaha volt hetedik legmagasabb mért érték). A megtakarítási ráta 2021-ben 11,8%-ra csökkent, 2022-ben pedig tovább esett, szeptemberben már csak 3,1% volt - erre nem volt példa a 2008-as pénzügyi válság óta.

Ez utóbbi adat egyértelműen alátámasztja, hogy a lakosság körében érvényesül az inflációhoz társított közgazdaságtani elmélet: a magas infláció időszakában nő a fogyasztás.

A megtakarítási ráták csökkenése általában a feszes pénzügyi helyzet jele lehet - emlékeztet Ian Shepherdson, a Pantheon Macroeconomics vezető közgazdásza. Hozzáteszi: szerinte ez most összességében nem így van, mivel a fogyasztók a jelentős megtakarításaikból költenek.

Shepherdson szerint a "többletmegtakarítás" még most is 1300 milliárd dollár összegű lehet, és a JP Morgan elemzői is 1200-1800 milliárd dollárra teszik ezt az összeget. Ez azt jelenti, hogy még legalább 9 hónapig, de akár még egy évig erős maradhat a fogyasztás az Egyesült Államokban.

A felhalmozott megtakarításokban is tetten érhető ugyanakkor az egyenlőtlenség. A Federal Reserve közgazdászai a múlt hónapban azt mondták, hogy a jövedelemeloszlás felső felében lévő háztartások rendelkeznek a többletmegtakarítások nagy részével, 2022 közepén 1 350 milliárd dollárral, a jövedelemeloszlás alsó felében szereplők pedig körülbelül 350 milliárd dollárral.

A Wall Street journal megmelíti, hogy a közgazdászok még nem várják a költések visszaesését a következő hónapokban. Hozzátehetjük: ez egyben azt is jelentő, hogy az inflációs nyomás sem fog rövid távon jelentősen mérséklődni.

Az amerikai infláció változatos képet mutatott a legutóbbi hónapokban. A szeptemberi adat - főleg a maginfláció - meglehetősen rossz képet, az áremelkedési dinamika tartósságát mutatta, az októberi adat viszont meglepően jó volt, az éves maginfláció esett. Fontos lesz a novemberi adat, a fehalmozott megtakarítások mértéke ugyanis nem túl jó előjel: ha a fogyasztók tovább költik a többletmegtakarításokat, akkor a Fednek akár a jelenleg várt kamatpálya-tetőzéshez képest is magasabbra kell majd emelnie a kamatokat.

Címlapkép: Getty Images