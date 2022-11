Aktív törésvonalra figyelmeztetnek a Paksi Atomerőműnél az osztrákok, ami bezavarhat az üzemidő-hosszabbításba is

A Népszava összefoglalója Jávor Benedek volt zöldpárti EP-képviselő posztja alapján emlékeztet rá, hogy a magyar geomorfológiai vizsgálatok alapján bizonyítható egy aktív, felszíni elmozdulást okozni képes törésvonal az erőmű telephelyén, mely mind Paks II. tervezett helyszíne, mind a jelenlegi atomerőmű alatt áthalad. Az osztrák ügynökség álláspontja szerint a magyar vizsgálati dokumentáció megfelelő értelmezése alapján olyan földtani formációk vannak jelen, amelyek egy 6-os erősségű földrengés által a felszínen okozott 30-40 cm-es elmozdulást jeleznek. Az osztrák szakértők rögzítették:

a magyar fél által elvégzett vizsgálatok alapján tényszerűen nem igaz az az állítás, hogy 10 kilométeres körzetben nincs olyan aktív törésvonal, amely az elmúlt százezer évben elmozdulást idézett volna elő a Németkér törlésvonalra tekintettel.

A paksi telephely szeizmológiai problémáiról Paks I. korábbi élettartam-hosszabbításakor (2012-2017 között) még nem álltak rendelkezésre információk, arra csak Paks II. engedélyezési eljárásában derült fény.

Ezt a témát a Portfolio is firtatta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) új elnökével készített exkluzív interjú során tavaly októberben, amikor Kádár Andrea azt hangsúlyozta: "A földrengésbiztonság kapcsán azt érdemes figyelembe venni, hogy nagyon régóta tudjuk, hogy van törésvonal, vető a paksi telephely területén. Az elmúlt 30 évben elég komoly műszaki, geológiai, geofizikai, szeizmológiai vizsgálatok is folytak ezen a területen, hogy megállapítsák, hogy ezeknek a tektonikai lemezeknek a mozgása milyen. A telephely-engedélyezés idején készült egy komolyabb földtani kutatás, ami a legmodernebb módszerekkel vizsgálta azt, hogy hogyan mozognak ezek a kőzetlemezek. A bányászati hatóság is részt vett az eljárásban szakhatóságként, kiértékelésre került a témakör, és a telephelyengedély a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017-ben jóváhagyásra került. Azóta olyan információról, új adatról, ami megváltoztatná az OAH véleményét ebben a kérdésben, nem tudok."

Ezt követően az OAH néhány nap múlva kiadta már kiadta a részleges gödörásási engedélyt 5,5 méteres átlagos mélységig, illetve idén nyáron a létesítési engedélyt is kiadta, így az osztrák tanulmány megállapításai a lap szerint Paks I. tervezett élettartam-hosszabbításának folyamatába zavarhatnak be. Ennek oka, hogy az engedélyezés során többek között szükség lesz a határon átnyúló környezeti hatások kapcsán az érintett országok engedélyezésbe való bevonását előíró Espoo-i Egyezmény alkalmazására, ennek keretében pedig Ausztria bekapcsolódhat majd az eljárásba. Ez pedig oda is elvezethet a lap szerint, hogy az osztrákok az élettartamhosszabbítást megkérdőjelezhetik a friss tanulmány adatai alapján, akár uniós fórumokhoz is fordulva.

Az osztrák fél most olyan vizsgálatok elvégzésének elrendelését várja el az Országos Atomenergia Hivataltól Paks II. során, amelyeket egyébként az említett munkagödör kialakítása során könnyűszerrel el lehetne végezni.

Címlapkép forrása: Portfolio