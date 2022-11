Megjöttek a friss adatok: nincs akkora baj Európában, mint gondoltuk

Közzétették a novemberi beszerzésimenedzser-indexeket (BMI), amely alapján látszik, hogy a gazdasági helyzet romlik Európában, de nem olyan mértékben, ahogy azt az elemzők várták. Meglepő, de a szolgáltatószektorban nagyobb romlást tapasztaltak a vállalatok, mint a feldolgozóiparban.

Vegyes beszerzésimenedzser-index adatokat közölt az IHS Markit Franciaországból, a szolgáltatások és a feldolgozóipar helyzete változóan alakult. A feldolgozóipar index 49,1 pontra nőtt novemberben, ami emelkedést jelent az októberi 47,2 ponthoz képest. Az elemzők úgy gondolták, hogy kissé tovább esik az index 47 pontra, de ez nem történt meg, a feldolgozóipari BMI sokkal jobban alakult a vártnál.

A szolgáltatószektorra ez már kevésbé igaz, a 49,4 pontos index elmaradt az októberitől (51,7) és az elemzői várakozásoktól is (50,6). Az index ezzel a recessziós tartományba, 50 pont alá zuhant, a feldolgozóipari pedig eleve ott volt. A kompozit index 48,8 ponton állt az októberi 50,2 pont után.

A német BMI-k jobban alakultak a vártnál.

A feldolgozóipari index 46,7 pontra tudott nőni novemberben az előző havi 45,1 pont után. Az elemzők további csökkenésre, 45 pontos indexre számítottak, de ez a csökkenés nem következett be. A szolgáltatószektorban is jobban alakult a helyzet a vártnál, 46,4 ponton állt az index a várt 46,2 pont helyett, de a 46,5 pontos októberhez képest így is van némi csökkenés.

A fentiekből az látszik, hogy Európa két legnagyobb gazdasága zsugorodik novemberben (hiszen mind a négy index 50 pont alatt van), de a visszaesés mértéke messze nem olyan jelentős, mint ahogy azt az elemzők várták. Érdekesség, hogy a vállalatvezetők aktuális helyzetüket az ipari szektorban jobbra értékelték, mint ahogy azt az elemzők várták, eközben Franciaországban pedig a szolgáltatószektor helyzete romlott nem várt mértékben.

Az egész eurózónát tekintve is egytől egyik jobbak lettek a BMI-adatok a vártnál:

a feldolgozóipari index 47,3 pontra nőtt az októberi 46,4 pontról (az elemzők 46 pontot vártak);

a szolgáltatószektor indexe 48,6 ponton változatlan maradt (48 pont volt az elemzői konszenzus);

a kompozit index is nőtt 47,8 pontra az októberi 47,3-ról (47 pontot prognosztizáltak az elemzők).

vagyis Európában némileg jobb a gazdasági helyzet, mint ahogy azt az elemzők várták.

Általánosan elmondható, hogy a jelenlegi környezet sem a szolgáltatásoknak, sem a feldolgozóiparnak nem kedvez. A szolgáltatószektornak is fájnak a magas energiaárak (közvetlenül a rezsin keresztül, közvetve a fogyasztásra gyakorolt kiszorító hatás miatt), az energiaintenzív feldolgozóiparban ez pedig hatványozottan igaz. Az is látszik ugyanakkor, hogy bár a recesszió valószínű, de nem törvényszerű jövőre - és ha lesz is, csekély lesz és rövid ideig tart majd (ha nem érkezik újabb sokk, persze). A helyzet vélhetően Németországban érezhetően rosszabb lesz, mint Franciaországban, a németek ugyanis sokkal nagyobb mértékben függnek az orosz energiától, mint szomszédaik.

Ezzel a várakozással összhangban vannak a friss BMI-adatok, de azért azt fontos elmondani, hogy a vállalatvezetők megkérdezésén alapuló beszerzésimenedzser-indexek előrejelző képessége erősen korlátozott.

Címlapkép: Getty Images