Itt a friss Ifo-index: javultak a kilátások Németországban

Novemberben javultak a német gazdaság kilátásai és az üzleti hangulat - derül ki az Ifo intézet friss felmérésből. A közgazdászok kis emelkedésre számítottak, ehhez képest is meglepően magasra nőtt az Ifo-index.

A német Ifo intézet szokásos, széles körben figyelt havi indexe nem zuhant tovább novemberben, sőt: az októberi 84,5 pontról 86,3 pontra nőtt novemberben. Az elemzők kis növekedésre számítottak, 85 pont volt a konszenzus. Ez az adat meglepően jónak nevezhető, de az index még ezzel is jócskán a nyári-tavaszi hónapok szintje alatt áll, de úgy tűnik, egyelőre elérte a mélypontot.

A két alindex közül a kilátások alindexe hozott nagyobb meglepetést. A megkérdezett vállalatok válasza alapján felállított alindex 80 pontra nőtt novemberben az októberi 75,9 pont után. Az elemzők ennél sokkal kisebb növekedésre, 77 pontra számítottak.

A jelenlegi helyzet megítélése jócskán nőtt, de kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól. Októberben még 84,2 ponton állt az index, ez novemberre 93,1 pontra nőtt. A növekedés nem okozott meglepetést, a Reuters konszenzusa 93,8 pont volt.

A mai adatból arra következtethetünk, hogy a német vállalatok szerint a kilátások jobbak, mint októberben voltak, vagyis eddig úgy tűnik, hogy az energiakrízis nem érintette olyan súlyosan a német vállalati szektort, mint ahogy azt korábban vártuk.

Túlságosan örülni persze nem kell, hiszen a mutató így is jócskán az őszi hónapok előtti szintjén jár, azaz a német gazdaságban érezhető a lassulás. Ezt támasztják alá a tegnapi beszerzésimenedzser-index adatok is, amelyek a vártnál kisebb visszaesést mutatnak Németországban, és az elemzők véleménye szerint is csak csekély recesszió lesz az eurózónában - ha lesz egyáltalán.

