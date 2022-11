Brutális brüsszeli terv szivárgott ki - Hatalmas adóemelést terveznek a dohányzás terén

Az Európai Unió a dohánytermékek adóztatásának alapvető felülvizsgálatára készül - derül ki egy, a Financial Times birtokába került bizottsági anyagból. Ennek keretében a hagyományos dohánytermékek jövedéki adóterhe látványosan emelkedne, de az új típusú termékek sem menekülnének meg a magasabb sarc elől.

Az EU tovább akarja csökkenteni a dohányzók arányát és ennek a törekvésnek az egyik eszköze lenne a Bizottság dokumentumtervezete szerint a cigarettára kivetett jelenlegi jövedéki adó minimum 1,8 eurós összegének duplázása, vagyis 3,6 euróra történő felemelése 20 szálanként.

A dokumentumot megszerző Financial Times cikke külön felhívja a figyelmet arra, hogy

ez az adóemelés jelentősen megdrágítaná a dohányzást a kelet-európai uniós országokban, ahol a cigaretták csomagja átszámolva 3 euró is lehet.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a legutóbbi KSH-adatok alapján egy doboz cigaretta ára valahol 1900-2000 forint volt (vagyis ez már közelebb volt az 5 eurós árszinthez). Legutóbb Magyarországon idén július elsejétől történt adóemelés (amikor is jött a többi különadó és azok emelése is a költségvetési kiigazító csomag keretében): a cigaretta esetében júliustól decemberig a jövedéki adó mértéke 27 800 forint ezer darabonként, és a kiskereskedelmi eladási ár 23,5 százaléka, de legalább 40 800 forint ezer darabonként. Ez januártól tovább emelkedik: 29 500 forint ezer darabra vetítve és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 41 800 forint/ezer darab. Ha leegyszerűsítve számolunk, akkor jelenleg 20 szálnak megfelelő cigaretta jövedéki adótartalma 836 forint. Ha viszont életbe lép az Európai Bizottság friss javaslata, akkor a minimum adótartalom valahol 1500 forint körül lenne, ami közel duplázódást jelent. Tehát egy doboz cigaretta ára az adóemelés nyomán akár 700-800 forinttal is drágulhatna idehaza.

Már folyamatban van tehát a dohánytermékek adóztatásáról szóló 2011. évi uniós irányelv aktualizálása, és ennek keretében az új típusú dohánytermékek - így például az elektromos cigaretta, és a hevített dohánytermékeket - adóztatását is a hagyományos cigaretták adóterheléséhez kötnék. A döntéshozók ugyanis felismerték azt a kedvezőtlen trendet, miszerint az új, nem hagyományos dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében.

Az erősebb elektromos cigaretták esetében 40%-os, míg a gyengébb elektromos cigaretták (párologtatási technikájú termékek) 20%-os jövedéki adót vetnének ki a kiszivárgott anyag javaslata szerint. A hevített dohánytermékekre 55 százalékos jövedéki adót vetnek ki, ami 1000 eladott darabonként 91 eurós adókulcsot jelent.

Alberto Alemanno, a párizsi HEC üzleti iskola uniós jogi professzora a lapnak nyilatkozva úgy vélekedett a témában, hogy az új típusú dohánytermékekre vonatkozó uniós szintű egységes jövedéki adókeret hiánya gyengíti a dohányzás visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket az Európai Unió teljes területén.

Az FT cikke arra is kitér, hogy a cigarettákra kivetett jövedéki adók jelentősen emelkednének az olyan országokban is, mint Ausztria vagy Luxemburg, ahol a cigiárak egyébként a jövedelemhez képest alacsonyak. Becslések szerint a tervezett adóemelés várhatóan összesen 9,3 milliárd euró többletbevételt hozna az EU tagállamainak.

A végső cél, hogy az EU 2040-re dohányzásmentes nemzedék jöjjön létre- idézi a lap az anyagot. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a bizottsági anyag nem "füstmentes", illetve egyéb modern, manapság sokat használt hívószavakat tűzött a zászlajára, hanem azt, hogy a dohány, mint termék fogyasztását minimalizálja. Az unió rákellenes tervének részeként az egészségügyi tisztviselők célja, hogy az uniós állampolgárok körében a dohányzás aránya a jelenlegi 25 százalékról 2025-re 20 százalékra, 2040-re pedig 5 százalék alá csökkenjen.

A lap emlékeztet arra is, hogy a Bizottság ebben a hónapban tiltotta be az ízesített, hevített dohánytermékek használatát, hogy megfékezze a fiatalabb fogyasztók körében megugró keresletet.

Rob Branston, a University of Bath üzleti gazdaságtan vezető tanára szerint az új adócsomag életeket fog menteni az EU-ban. Az adóemelés okozta dohánytermék-drágulás az egyik leghatékonyabb módja a dohányzás visszaszorításának, ezért a jövedéki adóminimumok emelése döntő fontosságú lehet a rák és más betegségek csökkentésének eléréséhez - tette hozzá.

Peter van der Mark, az Európai Dohányzási Dohányipari Szövetség főtitkára ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet a lapnak, hogy "ha hirtelen nagyon jelentős adóemelést hajtanak végre, akkor az erősíti az illegális kereskedelmet".

Dustin Dahlmann, a Független Európai Vape Szövetség elnöke még annyit tette hozzá, hogy az új termékekre kivetendő adók azt eredményezhetik, hogy a dohányzás - ipar szereplői által - sokkal kevésbé károsnak nevezett alternatívái drágulnak.

Egy kiszivárgott hatásvizsgálat szerint a minimális jövedéki adó emelése "erős hatást gyakorolna a fogyasztókra és a gazdasági szereplőkre" azokban az uniós országokban, ahol a cigarettaárak alacsonyak, köztük Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon.

A kiszivárgott anyag értékelése szerint az új dohánytermékekre kivetendő egységes jövedéki adó támogatja a dohányzás visszaszorítására irányuló közegészségügyi erőfeszítéseket, ugyanis ezek az új termékek különösen vonzóak a fiatalok számára, akiknél emiatt kialakulhat a függőség kockázata.

A brit üzleti lap hétvégi cikke azt is megjegyzi, hogy a javaslatot az összes uniós tagállamnak jóvá kell hagynia, mielőtt jogszabályba foglalnák. A Bizottság nem reagált a lap megkeresésére.

A British American Tobacco, a világ egyik legnagyobb dohánytermékgyártója viszont már sokat sejtetően hangsúlyozta, hogy ez "egy hosszú jogalkotási folyamat kezdete".

Nemrégiben készítettünk interjút két egészségügyi szakértővel a dohánypiac legutóbbi trendjeiről. Ebben megállapították: a dohánytermékek szálra vetített összesített forgalma négy év alatt alig változott, az idei évben még növekedett is a fogyasztás az előző év adataihoz képest, és mindez elsősorban az új típusú termékek Magyarországra is jellemző erőteljes térhódításával függ össze