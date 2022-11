Egészen hihetetlen: a gyógyszerek sem mentenek meg a koronavírus szövődménye miatti haláltól

A koronavírusos betegek számára a kórházból való elbocsátás után széles körben felírt, a vérrögképződés csökkentésére szolgáló gyógyszer nem csökkenti az újbóli kórházba jutás esélyét, és nem javítja a túlélési esélyeket - derül ki egy úttörő kutatásból, ami akár nagy mértékben megváltoztathatja a kezelési protokollokat a kutatás vezetői szerint.

Az Addenbrooke's Hospital és a Cambridge-i Egyetem által vezetett, az egész Egyesült Királyságra kiterjedő vizsgálat eredményeit a Financial Times közölte nemrég, a kutatásban megállapították, hogy

az Apixaban véralvadásgátló felírása nem segít a közepes és súlyos koronavírus-fertőzésekből felépülő betegeken, sőt, az esetek kis részében még súlyos károkat is okozott.

A gyógyszert kapó emberek mintegy 29,1 százaléka került vissza a kórházba vagy halt meg, szemben az ilyen kezelésben nem részesülők 30,8 százalékával.

Az eredmények a HEAL-COVID - Helping to Alleviate the Long-term consequences of Covid-19 (Segítség a Covid-19 hosszú távú következményeinek enyhítéséhez) elnevezésű úttörő tanulmány első eredményei, amelyet Charlotte Summers professzor, a cambridge-i Addenbrooke's intenzív terápiás szakembere vezetett. Summers megfogalmazása szerint jelenleg ez az egyetlen olyan kísérlet a világon, ami a koronavírusból felépült betegek hosszabb távú kezelését vizsgálja, akik közül körülbelül minden harmadik meghal vagy egy éven belül újra kórházba kell szállítani őket. Elmondta: "Miután túlélték a koronavírus miatti kórházi kezelés megpróbáltatásait, túl sok beteg kerül vissza a kórházba, ahol gyakran hosszabb távú szövődmények alakulnak ki a vírus következtében".

Dr. Mark Toshner, a tanulmány Summersszel közös vezető kutatója elmondta: "Eddig azt feltételezték, hogy az Apixaban segíti a betegek felépülését a súlyos fertőzés után, és hogy a vérrögök kialakulásának megelőzése érdekében a vérhígítás előnyös." A kutatók reményei szerint ezek az eredmények megakadályozzák, hogy ezt a gyógyszert feleslegesen írják fel a betegeknek, és a remények szerint

ezzel megváltoztathatjuk az orvosi gyakorlatot

- fogalmazott Toshner. A gyógyszert kapó 402 vizsgálati résztvevő közül egyébként kis számban olyan súlyos vérzés fordult elő, ami miatt abba kellett hagyni a kezelést.

A Liverpool Clinical Trials Centre és az Aparito, egy egészségügyi technológiai vállalat együttműködésével végzett vizsgálat azt is kimutatta, hogy az Apixaban nem hozott jelentős javulást az első elbocsátás után 60 nappal a betegek életben és kórházon kívül töltött napok számát illetően sem.

A vírus hosszan tartó hatásai

sürgősen szükségessé teszik, hogy olyan kezeléseket találjunk, amelyek megelőzik ezt a jelentős betegségterhet, és javítják a koronavírus által még mindig érintettek életét

- tette hozzá Summers.

A tanulmány ugyancsak folytatja egy másik gyógyszer, az Atorvastatin, egy széles körben használt lipidcsökkentő gyógyszer tesztelését, ami a betegség más mechanizmusaira hat, amelyekről (eddig) úgy gondolták, hogy fontosak a koronavírus esetében.

Címlapkép: Getty Images