Totálisan kiszáradt a Velencei-tó, vagy ez színtiszta hazugság? Képeken a húsbavágó igazság

Portfolio 2022. november 30. 06:15

A Velencei-tó vízszintje ugyan némileg emelkedett az idén nyár végi mindenkori mélyponthoz képest, ám még most is jelentős mennyiségű víz hiányzik a tóból, amin az utóbbi hetek ködös, csapadékos időjárása is csak keveset segített eddig. Fotókon mutatjuk, késő ősszel mi a helyzet a Velencei-tó partján.