Felrázta a világot az amerikai jegybank, de az igazi megváltás jövőre jöhet

Portfolio 2022. december 01. 08:43

A Commerzbank elemzői szerint a Fed kamatemelési tempójának csökkentése már széles körben be volt árazva a pénzpiacon, a heves piaci reakció annak köszönhető, hogy mégis más hallani valamit, mint sejteni. A Fed ezután lassabb tempóban emeli majd a kamatokat, jövőre pedig akár már csökkentheti is azokat, és ezzel együtt a dollár is jelentős gyengülésnek indulhat.