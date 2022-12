A legokosabb kutyafajták: ezt a listát mindenképpen látnod kell, ha kutyát vennél ajándékba karácsony előtt

Amennyiben a jövőben, esetleg idén karácsony előtt választanál kutyát ajándékként, érdemes több dolgot is felmérni. Ezek egyike az, hogy milyen különbségek vannak a különféle kutyafajták között. A Reader's Digest kigyűjtötte Stanley Coren neves kutyakutató "A kutyák intelligenciája" című könyvének ranglistáját, amely jól jöhet mindenkinek, aki nem tudja, milyen kutyát vegyen akár magának, akár gyerekének. Mutatjuk a 18 legokosabb kutyafajtát, és a legfontosabb tudnivalókat a kutyák intelligenciájával és történetével kapcsolatban.

A legokosabb kutyafajták listája

A kutyák már a kőkorszak óta az emberiség hűséges társai, és nem csak azért, mert aranyosak. Az ember számára ideális módon intelligensek, és ez az állapot teljesen szándékos; az évezredek során az emberek úgy tenyésztették a kutyákat, hogy tökéletes társak legyenek. A történelem bármelyik pillanatában, a legokosabb kutyafajták az ember legjobb barátai mellett navigátorok, háborús bajtársak, nyomozók, szemétszedők, filmsztárok és biztonsági tanácsadók voltak, ahogyan arra Stanley Coren neves kutyakutató és professzor rámutat "A kutyák intelligenciája" című ikonikus könyvében. A kutyák azon kevés állatok közé tartoznak, amelyek számtalan életet mentettek meg, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt.

A kutyák intelligenciájának három típusa létezik

- mondja Coren, aki a kutyák intelligenciáját az emberekkel való interakciójuk alapján határozza meg.

Az első az "ösztönös", ez foglalja magában azokat a tulajdonságokat, amire a kutyát kitenyésztette az ember. A második az "adaptív", vagyis az, hogy a kutya mennyire tanul a környezetéből a problémák megoldásához. A harmadik a "munkavégzés és engedelmesség", vagyis az, hogy a kutya mennyire hajlandó dolgozni azért, hogy az emberek kedvében járjon, és elvégezze a munkáját. Ami mindhárom alapját képezi, az a vágy és képesség, hogy hatékonyan kommunikáljon az emberrel - mind azáltal, hogy megérti az ember jeleit, cselekedeteit és parancsait, mind pedig azáltal, hogy ugatással, testmozdulatokkal és cselekvésekkel fejezi ki magát.

Coren szerint egy átlagos kutya 160 szót képes megérteni, és egyes kutyák akár 250 vagy még több szót is felfognak. De ami talán még ennél is alapvetőbb a kutya és az ember közötti hatékony kommunikációban, az az, hogy a kutyák általában valóban törődnek.

A kutyák nagyon figyelnek ránk és reagálnak ránk

- mondta Alexandra Horowitz, a Columbia Egyetem Barnard College-jában működő Dog Cognition Lab vezetője az American Kennel Clubnak (AKC).

Bár ez minden kutyára igaz, a legokosabb kutyafajtáknak vannak bizonyos tulajdonságaik, amelyek intelligenciájukkal egy lépcsőfokkal feljebb emelik őket. Ahogy egyes szőrös barátaink arról ismertek, hogy szeretetre méltó kutyafajták, kistestű kutyafajták vagy olyan kutyák, amelyek nem vedlenek, úgy mások a arról ismertek, hogy intelligensek. Szóval, mennyire okosak a kutyák? A listán szereplő kutyák talán nem lesznek képesek kihívni téged egy kártyapartira, de teszik a dolgukat, méghozzá jól - írta a Reader's Digest.

1. Border collie

A kutyák intelligenciája című kiadvány szerint, amely 131 kutyafajtát rangsorol relatív intelligenciájuk alapján, a border collie a legokosabb ismert kutyafajta. Bizonyítékra van szükséged? Chaser, egy nyelvileg tehetséges border collie Dél-Karolinából, több mint 1000 szót tudott felismerni. De nem csak arról van szó, hogy "művelt". Az Anglia, Skócia és Wales sziklás határai mentén élő európai pásztorkutyák leszármazottját, a border collie-t úgy tenyésztették ki, hogy elég ravasz és elég sportos legyen ahhoz, hogy túlélje az alattomos tájat. Emellett erős munkamorállal is megáldották. Az AKC a border collie-t nemcsak "okos, ragaszkodó és energikus", hanem "figyelemre méltóan okos munkamániás" kutyaként is jellemzi.

Az AKC szerint a border collie gazdáinak fel kell készülniük arra, hogy kutyák sok szellemi és fizikai stimulációban részesítik. A fajta annyira intelligens és jól kommunikál az emberrel, és ügyesen érik el a gazdájuknál, amit akarnak. Ezért kiáltjuk ki a border collie-t a világ legokosabb kutyájának.

2. Uszkár

Az uszkár, a számos elegáns francia kutyafajta egyike, amit magas fenntartásúként tartanak számon. De ne tévesszen meg senkit, hogy ettől kevésbé okosak. A fajta magas pontszámot kap érzelmi és kognitív intelligenciájáért. Sőt, Coren az uszkárt a második helyre sorolja a legokosabb kutyafajták között, közvetlenül a border collie után.

És igen, persze, a kutyák egy kicsit elegánsan nézhetnek ki, de háborús időkben is alkalmazták őket, hogy ellátmányt szállítsanak a katonáknak a harctéren. A munka engedelmességet, rendíthetetlen összpontosítást és tiszta fejű döntéshozatalt igényelt, és a gyorsan tanuló uszkárok váltak kézenfekvő választássá. Wendy Hauser állatorvos szerint az uszkárok könnyen képezhetőek, és élvezik az olyan tevékenységeket, amelyek kihívást jelentenek számukra.

3. Német juhász

Coren rangsora szerint a német juhász a második legintelligensebb terelőkutya és összességében a harmadik legintelligensebb kutya. A fajtát magas intelligenciája (az AKC szerint elsőre megtanulnak egy új parancsot), nagyfokú koncentrálóképessége, engedelmességre való törekvése és képessége (ami megkönnyíti a kiképzést), valamint a "falkatársak" iránti védőösztöne miatt tenyésztették ki.

Jill Cline, az Ohio állambeli Lewisburgban található Royal Canin Pet Health and Nutrition Center telephelyigazgatója szerint a fajta egyik erőssége, hogy képes felmérni a kényes helyzeteket, és eldönteni, mi a legjobb megoldás. Ez az egyik oka annak, hogy a német juhászkutyák gyakran dolgoznak a bűnüldöző szerveknél, a kereső- és mentőcsapatoknál és a fogyatékkal élők szolgálati kutyáiként. Ismert tény, hogy ez volt az első kutyafajta, amelyet a vakvezető kutya szerepének betöltésére tanítottak.

4. Golden retriver

A kutyák intelligenciája nem csak az agyi képességekről szól. A golden retrieverek esetében az arra való hajlandóságuk, hogy "teljesítik a gazdájuk által kért parancsokat vagy feladatokat", ahogy Cline fogalmazott, az, ami a negyedik helyre repíti őket. Az embernek való megfelelésre irányuló késztetésük miatt ezekre a kutyákra lehet számítani arra, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben is következetesen viselkednek. Skóciában vadászkísérőnek és vadkeresőnek tenyésztették ki őket, és gyakran alkalmazzák őket kereső-mentő műveletekben is, amihez viszonylagos mozgékonyságuk és erőteljes járásuk is hozzájárul.

Amilyen szorgalmas munkás a golden retriever, olyan megbízható, engedelmes társként is szeretik világszerte. Kedves természete és a parancsok megtanulására való képessége (akár 200 parancsot is megtanulhat, a legtöbbet elsőre) a golden retrievert a fogyatékkal élők kedvelt háziállatává teszi. Hozzáteszik: az idősek számára is a legjobb kutyák közé tartoznak.

5. Dobermann

Az AKC által félelmet nem ismerő, hűséges és éber kutyaként jellemzett, rendkívül intelligens és könnyen kiképezhető dobermannt egy német adószedő tenyésztette ki, akinek a szezonon kívüli időszakban volt egy kis felesleges ideje, valamint rengeteg motivációja, hogy a tökéletes testőrt tenyéssze.

Félelmet nem ismerő természetükről, gyorsaságukról és nagyfokú állóképességükről ismertek. Ezek a kemény, de elegáns megjelenésű, robusztusan atletikus teremtmények Coren szerint ideális házőrző kutyák. De bármennyire is félelmetesnek tűnik ez a vadnak tűnő kutyafajta, valójában arról ismert, hogy meglehetősen szelíd. Emellett azon kutyák közé tartoznak, amelyek elképesztően jól viselik a kiképzést.

6. Shetlandi juhászkutya

A shetlandi juhászkutya mindent megtesz, amit egy nagyobb pásztorkutya, de jóval kevesebb táplálékra van szüksége. Pontosan ezért tenyésztették ki őket a "collie kis unokatestvérének". Az Egyesült Királyság Shetland-szigetekén élő gazdák pásztorkodásra használták őket, és nem csak juhok terelésére. A sheltie, ahogy egyesek nevezik, pónik és baromfik terelésével is munkát talált magának.

A lelkes és motivált sheltie-k addig próbálkoznak, amíg el nem érik a céljukat, ezért remekül megtanulják az új parancsokat néhány ismétléssel. Viszonylagos intelligenciájuk, engedelmességük és talpraesettségük miatt a legokosabb kutyafajták Coren-féle listáján a hatodik helyen szerepelnek. A golden retrieverekhez hasonlóan a shetlandi juhászkutyákat is éppúgy szeretik intelligenciájukért, mint személyiségükért, és a gyermekes családok számára is az egyik legjobb kutyafajta. És bármennyire is aprók ezek a pelyhes gömböcskék, a veszélyérzékelésüknek köszönhetően kiváló házőrző kutyák.

7. Labrador retriever

A kanadai Új-Fundland szigetének 16. századi telepesei által kifejlesztett labrador retriever a - ma már nem létező - St. John's kutyák leszármazottja és az új-fundlandi rokona. A fajta a 19. században kapta a nevét, miután angol nemesek egy kanadai látogatásukról "labradorkutyának" nevezett kutyával tértek haza.

Miután angol földre került, a labrador retriever fajtatulajdonságait (például a víztaszító szőrzetét) még tovább csiszolták, hogy a vadászatokon a kacsák behajtásában is ügyes legyen. Coren a hetedik legintelligensebb kutyafajtának sorolja, kiemelve lenyűgöző szaglóérzékét és az ez alapján történő jó ítélőképességét. A labrador retriever önképzéséről ismert - képes és akar is tanulni az embertől, de nem tanítással, hanem megfigyeléssel és utánzással. Mindezen okok miatt ez a szeretetre méltó autodidakta az Egyesült Államok legnépszerűbb kutyafajtája, a fogyatékkal élők kedvence, és az egyik legjobb érzelmi segítő kutya.

8. Papillon

Coren rangsorában a legokosabb kutyafajták közül a legkisebb a papillon. A nagyfülű kölyökkutyák egyike, a fajta csaknem 700 évre vezetheti vissza gyökereit - és ez jelentős szerepet játszik intelligenciájában Caitie Steffen, a Whistle állataktivitás-követő cég kisállat-szakértője és Angela Hughes, a Wisdom Panel állatorvos genetikusa szerint. Mivel a papillon az egyik legrégebbi kutyafajta, sokaknál több ideje volt arra, hogy a világ egyik legokosabb kutyájává fejlődjön, és tenyésztői bölcsen használták ki ezt az időt.

A papillon, amelynek neve a francia "pillangó" szóból ered, és a szárnyszerű fülére utal, eredetileg a nemesség tagjainak kísérője volt. Az AKC szerint európai spániel vonalból származnak, de ölebekkel tenyésztették őket, hogy miniatürizálódjanak. Vidám, kifelé forduló viselkedésük a parancsok megtanulására és teljesítésére való nagyfokú hajlamossággal párosul.

9. Rottweiler

A rottweiler eredete egészen a Római Birodalom idejéig nyúlik vissza, amikor a jószágok terelésére használták. Manapság a rottweilereket az egyik legokosabb kutyaként tisztelik éles felfogóképességük, rendíthetetlen hűségük és éles eszük miatt; ezért alkalmazzák őket gyakran kereső-mentő, őrző-védő és rendőrkutyaként - mondja Sally Morgan holisztikus állatterapeuta. Coren a rottweilert a kilencedik helyre sorolja az intelligens kutyafajták között, így méretben és intelligenciában is a legnagyobb kutyák közé tartozik.

Az erőteljes, robusztus rottweiler arról is ismert, hogy Coren és az AKC szerint is rendkívül ragaszkodó és hűséges. Nemcsak fantasztikus rendőrkutyák, hanem nagyszerű engedelmességi versenyzők, szolgálati kutyák, terápiás kutyák és mindennapi háziállatok is. Bár Coren úgy véli, hogy a rottweilerek félelmetes hírnévre tettek szert, rámutat, hogy az igazság éppen az ellenkezője. Nem riadnak vissza attól, hogy megvédjék a gazdájukat és a családjukat - mondja.

10. Ausztrál pásztorkutya

Ezeket a kicsi, de félelmetes kutyákat Ausztráliában szarvasmarhák terelésére tenyésztették ki, és gyakran tulajdonítják nekik, hogy fontos szerepet játszottak az ország marhahúsiparának fejlődésében, teszi hozzá Coren. Az ausztrál pásztorkutya rendkívül motivált, hogy elvégezze a munkáját, ezért kihívást jelenthet a városlakóknak, vagy bárkinek, akinek nincs meg a kellő anyagi háttere ahhoz, hogy a kis pásztorát ösztönözze és lefoglalja.

Másképp fogalmazva, ha nem adsz ezeknek a kutyáknak valami produktív elfoglaltságot, akkor ők találnak majd valami elfoglaltságot az idejükkel - amit te valószínűleg nem fogsz értékelni. A pozitívum, hogy Coren szerint ez az ausztrál kutyafajta "annyira okos és szervezett", hogy a kutyák "visszarakják a dolgaikat, miután használták őket". A rendkívül mértékben tanulni vágyó ausztrál pásztorkutya remek partner az olyan emberi időtöltésekhez, mint például a fogócskázás.

11. Welsh corgi

A ragaszkodó, okos és éber pembroke welsh corgi 1933 óta az angol királyi család kutyafajtája, miután az akkori yorki herceg, akit később VI. György királlyá koronáztak Dookie és Jane corgit hozta haza háziállatként Erzsébetnek és húgának, Margitnak. Becslések szerint Erzsébet királynő 70 éves uralkodása alatt több mint 30 corgit nevelt fel.

A Coren által a legokosabb kutyafajták rangsorában a 11. helyre tett pembroke welsh corgi azért vonzhatta a királyi családot, mert a fajta arról ismert, hogy rendkívül engedelmes, rendkívül ügyes nyomkövető és rendkívül sportos. Bár lábai rövidek, izmai erőteljesek. Félelmet nem ismerő hozzáállásával pedig meglepően hatékony házőrző. Hauser szerint ez a vidám, rövid lábú kutyafajta akkor teljesedik ki a legjobban, ha feladatot kell elvégeznie. Nincs terelőmunka a kölyökkutyának? Ne lepődj meg, ha a családtagokat terelgeti, különösen a gyerekeket.

12. Törpe schnauzer

Ez a szakállas kutya, amely a három schnauzer fajta közül a legkisebb, a 12. helyre került a legintelligensebb kutyafajták között. Ezek a gyors tanulók élvezik a kihívásokat, és gyakran olyan sportokban jeleskednek, ahol használniuk kell az intelligenciájukat, mint például az agility és a versenyszerű engedelmesség - írta le a törpe schnauzereket Steffen. Ahogy Hauser rámutat, "a terrierek csoportjába tartozó sok más fajtával ellentétben a miniatűr schnauzerek nagyon a kedvünkben akarnak járni, és ehhez megvan az intelligenciájuk is". Barátságosak, okosak és engedelmesek, ezek a kölykök nagy kutyás magabiztossággal rendelkeznek egy kis kutyás testben. A standard schnauzerből tenyésztették ki őket, hogy a farmokon egyfajta négylábú kártevőirtóként dolgozzanak, kiszimatolva és elűzve a rágcsálókat. Ez a szakállas agytröszt nagyszerű városi társ is, köszönhetően méretének, alkalmazkodóképességének és általános szeretetének a gyerekek és más kisállatok iránt (a patkányokat természetesen kizárva).

13. Angol springer spániel

A kiváló memóriával és gyönyörű zöld szemekkel megáldott angol springer spániel a 13. legintelligensebb kutyafajta Coren listáján. A barátságos, játékos és engedelmes fajtát évszázadokkal ezelőtt arra tenyésztették ki, hogy a vadmadarakat terelgesse és hozza vissza a brit hegyvidékeken. A fajta kialakulásakor az angol springer spániel sok éven át gyakorlatilag megkülönböztethetetlen volt azoktól a fajtáktól, amelyeket végül angol cocker spánielként és angol mezei spánielként azonosítottak (mindkettő az 50 legokosabb kutyafajta között van Coren rangsorolása szerint).

Napjainkban azonban az angol springer spánielt olyan külön fajtaként különböztethetjük meg, amely kivételesen okos, éber és igyekszik az ember kedvében járni. Ha van a fajtának hátránya, akkor az az, hogy hajlamos annyira ragaszkodni az emberéhez, hogy az AKC szerint "szomorúnak" tűnhet, ha nem tud részt venni a játékban.

14. Belga juhászkutya

Steffen és Hughes szerint "intelligens természetével és az olyan sportok iránti vonzalmával, mint az ügyesség, a nyomkeresés, a terelés és a szánhúzás" a belga juhászkutya minden bizonnyal kiérdemelte helyét a legokosabb kutyafajták között. Coren a 14. helyre sorolja, közvetlenül a schipperke fölé, amellyel közös gyökerei vannak.

A belga juhászkutya nem csupán olyan okos és végrehajtó képességekkel rendelkezik, amelyekkel egykoron számos belga farmon megbecsült pásztor volt, de emellett rendkívül figyelmes társ, erős védőösztönnel, hihetetlenül hűséges, és remekül ért a trükkökhöz.

15. Schipperke

A "kis kapitány" néven ismert, kifejezetten a flamand csatornahajók kártevőirtására kitenyésztett ("schip" flamandnyelven "hajót" jelent) Schipperke Coren rangsorában a 15. helyen áll. Kíváncsi, okos és magabiztos természetű, méretéhez képest meglepően bátor, és az intenzitás és a huncutság egyedülálló keveréke. Bár a schipperkét úgy tenyésztették ki, hogy finom, rókaszerű arca legyen, izmos teste még kis termete ellenére is munkabíró. Ha tehát veszel vagy örökbe fogadsz egyet, győződj meg róla, hogy rengeteg helyed van a számára a játékhoz.

16. Skót juhász

Jóval azelőtt, hogy II. Erzsébet királynő beleszeretett a corgikba, a királyság egy másik királynője is ismert volt a négylábú barátok iránti szeretetéről. Erzsébet dédnagyanyjáról, Viktória királynőről van szó. Élete során számtalan kutyája volt, de két kedvence a collie-k, vagyis skót juhászok közül került ki a 19. század második felében.

A skót juhász mégis csak 1943-ban hódította meg a világot. Ekkor mutatták be a Lassie hazatér című filmet, amely bemutatta a világnak az érzékeny, hűséges kutyát. De ezek a szeretetre méltó, hosszú orrú kutyák nem csak a gyerekekkel törődnek. Olyan magas szintű intelligenciával rendelkeznek, és olyan nagy a segítő szándékuk, hogy Steffen és Hughes szerint megbízható vakvezetőnek és rendkívül kompetens mentőnek is alkalmasak.

16. Farkasspicc

Még egy 16-os? Így van. A magyarul farkasspiccnek nevezett pelyhes gömböc a skót juhásszal holtversenyben a 16. helyet foglalja el a legokosabb kutyafajták listáján. A farkasspicc, amelyet egykor "holland uszálykutyaként" ismertek, nem csak azért került a lista ezen helyére, mert úgy néz ki, mint egy életre kelt plüssmackó. Ezt a fajta intelligenciájának és lelkes személyiségének köszönheti.

A farkasspicceket eredetileg arra tenyésztették ki, hogy őrkutyaként és társként is szolgáljanak a kereskedelmi uszályokon, ám az évek során a hajók méretének növekedésével egyre kevesebb munkájuk akadt, és a munka nagyobb kutyákat igényelt. A kedvelt fajta napjainkban vakvezető vagy terápiás kutyaként találhat munkát. Csak egy dolgot kell szem előtt tartanod, ha azon gondolkodsz, hogy hazavinnél egy farkasspiccet: annyira társaságkedvelőek és annyira kötődnek az emberekhez, hogy már-már "tapadósnak" nevezik őket.

17. Rövidszőrű német vizsla

A rövidszőrű német vizsla szinte mindennel rendelkezik. A német vadászok 1861-ben nekiláttak, hogy mindenféle vadászathoz, vadhoz és körülményhez ideális társat tenyésszenek. A legmerészebb elképzeléseiket is felülmúló sikerrel jártak - állítja az AKC, amely szerint a fajta rendkívül intelligens és kedveskedni akaró.

A rövidszőrű német vizsla vékony és izmos, meglehetősen szokatlan színezéssel. Rendkívül jól képezhető, hűséges. Bár ez a fajta a vadászat közbeni acélos magabiztosságáról és önuralmáról ismert, az engedelmességi tréning sokat segíthet abban, hogy a kutya a lehető legjobb, legengedelmesebb, legokosabb társsá váljon.

