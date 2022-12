Álhír miatt megrohanták a benzinkutakat Magyarországon

Pénteken délután egy olyan álhír kezdett terjedni az országban, hogy éjféltől eltörli a kormány a 480-as hatósági üzemanyagárat, ezért estefelé több budapesti és vidéki benzinkúton is sorokban álltak az autók, de sok helyen nem kaptak hatósági áras üzemanyagot - derült ki az RTL Híradó szombat esti riportjából.

A riportban visszaidézték azt, amit a minap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott a Kormányinfón, miszerint „most valóban aggasztó hírek vannak” az itthoni üzemanyagellátás terén és a kormány a Moltól várt egyértelmű választ arra, hogy tudják-e garantálni az ország ellátását.

Ahogy Gulyás a tájékoztatón fogalmazott a 480-as hatósági ár fenntarthatóságáról:

Ha a Mol erre képes, akkor nem kell változtatni. Hogy ha olyan körülmények állnak be, beleértve a december 5-én hatályba lépő szankciókat is, hogy nincs elegendő benzin és gázolaj, akkor kell lépni

– mondta.

A december 5-én életbe lépő uniós orosz nyersolajimportot még júniusban döntötte el az EU, amely alól Magyarország, Szlovákia és Csehország mentességet kapott a Barátság kőolajvezetéken keresztüli ellátás miatt, de közben éppen ma született meg a hivatalos uniós döntés a 60 dolláros orosz olajársapkáról, ami miatt az oroszok újra a szállítások leállításával fenyegették azokat, akik erről döntöttek. Erről mind részletesen írtunk ebben a cikkünkben.

Az orosz fenyegetések miatt a magyar olajszállítások is veszélybe kerülhetnek a Barátság vezetéken keresztül, igaz egy októberi döntés erre az esetre megengedné a három országnak, hogy orosz olajat hozhasson be tengeri szállítással, így Magyarország az Adria vezeték felől kapna orosz olajat. Ez is jelenthet azonban ellátásbiztonsági kockázatokat, mert a vezeték kapacitása kisebb a Barátságénál, illetve az ország éves olajfogyasztásánál.

A riportban beidézik az Agrárminisztérium közleményét, ami arra figyelmeztet, hogy ha majd február 5-én hatályba lép a további uniós szankció (a Mol nem küldhet oda-vissza a százhalombattai és pozsonyi finomítója között dízelt és benzint), akkor az már tovább nehezítheti a helyzetet.

A televízi megkérdezte a Molt is a jelenlegi magyar ellátásbiztonsági helyzetről, ahonnan csak azt hangsúlyozták, hogy a tanker autóik folyamatosan úton vannak, minden kollégájuk az ország ellátásán dolgozik, és csúcsra járatják a logisztikai kapacitásukat.

A riport végén beidézték Holoda Attila energetikai szakértó mondatait, aki a február 5-tól hatályba lépő újabb szankció fontos kockázatára hívta fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a Mol százhalombattai finomítójában eddig jobb volt a dízelkihozatal, így abból részben Szlovákiát is ellátta cég, míg a pozsonyi finomítóban inkább a benzinkihozatal volt jobb, és ezért onnan is besegítettek az itthoni benzinellátásba, de ez az oda-vissza kereskedelem február 5-től már nem lesz lehetséges az uniós szankció miatt, ez pedig tovább ronthatja a hazai ellátásbiztonságot. Ezért amellett érvel, hogy a 480-as hatósági ársapkát már ki kellett volna vezetni, hogy meginduljon a piaci alapú nagykereskedelmi üzemanyagimport az országba.

Címlapkép forrása: Getty Images