Asztalra csapott a sztárközgazdász: A félelem vezérli az EKB-t, és ezzel egész Európának ártanak

Az EKB nem veszi figyelembe a saját közgazdászainak modelljeit és előrejelzéseit, és azért emeli a kamatokat, mert félti a saját reputációját - írja Erik Nielsen, az UniCredit vezető közgazdásza egyik elemzésében. Nielsen szerint az EKB közgazdászai világosan látják az infláció szerkezetét, amely döntő részben továbbra is átmeneti, kínálat által hajtott. Az UniCredit vezető elemzője szerint ilyen infláció esetén nem kell tovább emelni a kamatokat, mert azzal felesleges károkat okoz az EKB a kontinens gazdaságának. Csakhogy erre nincs esély, az EKB továbbra is határozottan fog emelni, és ezen a helyzeten csak ront a kormányok fellépésének módja és mértéke az energiárakkal szemben.

Nem szabad tovább emelnie az EKB-nak

Az Európai Központi Bank túllő a célon a szigorítással, a kamatemelései komoly gondokat okoznak majd a reálgazdaságban – véli Erik Nielsen, az UniCredit vezető közgazdásza. A szakember nem is az idei tél vagy a következő pár negyedév miatt aggódik, az energiaválság miatti recesszió ugyanis szerinte sokkal enyhébb lesz, mint azt várni lehetett. Nielsen attól tart, hogy az EKB idei kamatemelései 2023-24-ben fogják túlzott mértékben visszavetni a keresletet, a foglalkoztatást, és rontani a háztartások helyzetét.

Mindezt arra alapozza, hogy a jelenlegi infláció még mindig költségoldali, ami csökkenti a reáljövedelmeket és ezáltal a keresletet. Elmondása szerint ez a fajta infláció magától megszűnik a kereslet csökkenésével, a háztartások ugyanis mindaddig szegényebben maradnak, amíg alternatív –s a remények szerint olcsóbb – energiaforrásokat nem találunk. Nielsen szerint az ilyen sokkra az a helyes gazdaságpolitikai válasz, ha a költségvetés megsegíti a rászoruló háztartásokat, és a kormányzat mielőbb megtalálja az alternatív energiaforrásokat. Véleménye szerint legfeljebb

egy kis monetáris szigorítás indokolt, ha kell egyáltalán.

A közgazdász szerint ez a helyzet nagyon különbözik a kereslet által generált inflációtól, amikor mind monetáris, mind fiskális szigorításra szükség van.

Az Európai Központi Bank idén eddig három lépcsőben 2%-ra emelte az irányadó kamatot (egy 50 bázispontos emelést két 75 bázispontos emelés követett), ilyen szigorú kamatemelési tempóra az eurózóna történetében még nem került sor. Az EKB emellett további kamatemeléseket helyezett kilátásba, de pontos előretekintő iránymutatást nem adtak.

Nielsen ezután Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdászának két hete megjelent írását idézi, amelyben Lane az infláció okait és a várható kilátásokat vizsgálja. Lane arra a következtetésre jutott, hogy az iparcikkek drágulásának (az energiaipart nem számolva) 40%-a, a szolgáltatások drágulásának 70%-a lehet kereslet-vezérelt. Nielsen szerint így az jön ki, hogy az eurózóna inflációjában nagyjából egy negyede tekinthető a kereslet által vezéreltnek (Lane az augusztusi inflációs adatokat vizsgálta november 25-i írásában). Ráadásul ennek is egy része nyáron olyan szolgáltatásokhoz kötődött, amelyek iránt az újranyitás miatt nőtt a kereslet.

Lane ugyanakkor arra is kitér elemzésében, hogy az inflációs várakozások akkor emelkedhetnek meg, ha a gazdasági szereplők nem fognak bízni az EKB-ban, hogy a jegybank olyan lépéseket tesz, amellyel helyreállíthatja az árstabilitást. Nielsen ehhez hozzáteszi, hogy Lane látszólag nem bízik a kiváló elemzésének meggyőző erejében. Arra azonban Lane nem ad választ, hogy mik azok a lépések, amelyeket meg kell tenni a 2%-os cél eléréséhez, ehelyett a döntésekhez szükséges helyes keretrendszer kialakításának fontosságát hangsúlyozza. Az EKB vezető közgazdásza részletesen kifejti a Nielsen által idézett elemzésben, hogy a monetáris politikai döntésekhez a mutatók nagyon széles körét kell figyelembe venni. Az EKB vezető közgazdásza emellett kiáll a jegybank elemzői gárdájának előrejelzései mellett is, amelyeket – bár a sokkok idején nem voltak pontosak – komolyan kell venni a monetáris politikai döntésekhez.

Nielsen viszont kifejezi nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy az EKB Kormányzótanácsának tagjai az előző 6-9 hónapban rendre lesöpörték az asztalról az EKB elemzőinek előrejelzéseit és modelljeit, és úgy értékeli Lane elemzését, mint egy felhívást a jegybanki döntéshozókhoz, hogy a monetáris politikai döntéseknél térjenek vissza a szakmai keretrendszerhez. Erik Nielsen pedig ennek nyomán egyenesen felszólítja az EKB döntéshozóit, hogy értsék meg végre az európai infláció fundamentumait. Mindez leginkább azért zavarja az UniCredit közgazdászát, mert szerinte

a beérkező adatokból egyre nyilvánvalóbb, hogy az eurózóna inflációja döntő részben átmeneti, költség oldali infláció.

Szerinte még az Egyesült Államokban is, ahol a kínálati sokk kevésbé látványos, az infláció elkezdett csökkenni a csúcsról, és szerinte ennek már Európában is látszanak jelei. Az Egyesült Államok inflációja valóban csökken, a júniusi 9,1%-os csúcsról októberre 7,7%-ra esett (bár a maginfláció azért erősen vegyesen alakult).

Nielsen elemzésének közzétételekor még nem volt ismert, de a héten megjelent az eurózóna inflációs adata is, amely novemberben meglepő módon csökkent, éves szinten 10%-ra az októberi 10,6%-ról, és havi bázison nem mértek áremelkedést. Nielsen még a német termelői árak havi bázison mért 4,2%-os visszaesésére hivatkozik.

Ezen felül a német bértárgyalásokról is jó hírek érkeztek, ezektől előre nagyon tartott a piac. Az IG Metall szakszervezet elfogadta a 2023 júniusától 5,2%-os, majd 2024 májusától 3,3%-os béremelést, valamint egyszeri nettó 1500 eurós juttatást. Nielsen szerint ez amellett, hogy csökkenti az ár-bér spirál kialakulásának esélyét, azt mutatja, hogy

a munkavállalói szervezetek egyetértenek az infláció szétterítésében, és megelégszenek az áremelkedésnek csak egy részleges kompenzációjával.

Ennek ellenére az EKB mégsem igyekszik lassítani a monetáris szigorítás ütemén. Christine Lagarde jegybankelnök két hete világossá tette, hogy a jegybank tovább fogja emelni a kamatokat, amíg olyan szintre nem emelnek, ami már elég lesz az infláció 2%-ra csökkentéséhez. Lagarde emellett jelezte, hogy egyéb eszközöket is „normalizálhatnak”, hogy elérjék az inflációs célt. Nielsen ezzel kapcsolatban felveti a kérdést, hogy mit is jelent pontosan a mérleg „normalizálása” (hiszen szerinte az egyéb eszközök alatt erre utalt az EKB), és mennyi fájdalmat hajlandó okozni az EKB a gazdaságnak, hogy elérjék az inflációs célt? És egyáltalán, milyen időtávon akarják ezt elérni, erről ugyanis nem kommunikál nyíltan a jegybank. Nielsen mindezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az EKB monetáris politikai döntéseit most az határozza meg, hogy mennyire félnek a hitelességük elvesztésétől. És ez a hitelesség aszimmetrikus:

a cél túlteljesítése (overkilling) sokkal kisebb reputációs vesztséggel jár, mint a alulteljesítés (underkilling).

Előbbi esetben a jegybank letöri ugyan az inflációt, de a kelleténél magasabb szintre emeli a kamatokat, ezzel kárt okozva a reálgazdaságban: a GDP visszaesik, a munkanélküliség emelkedik. Az utóbbi eset pedig azt jelenti, hogy a jegybank elveszíti a harcot az inflációval szemben, azaz nem emeli elég magasra a kamatszintet. Nielsen szerint ettől jobban tartanak az EKB-nál, és megjegyzi, hogy ő maga jócskán alábecsülte korábban az EKB félelmét a reputációs veszteségtől.

Nielsen ezután emlékeztet Isabel Schnabel beszédére is, aki Lagarde-dal és Lane-nel kapcsolatban nem elégszik meg azzal, hogy „bizonyos időn belül” az EKB-nak le kell törnie az inflációt 2%-ra. Szerinte ezt olyan gyorsan meg kell tenni, ahogy csak lehetséges. Noha Nielsen szerint a friss adatok olvasata kifejezetten pozitív az infláció és a GDP tekintetében is, Schnabel épp mást olvas ki belőlük: szerinte az EKB kamatemelési tempójának lassítása előtt szűkült a tér. Ebből akár arra is következtethetünk, hogy az EKB következő ülésén ismét 75 bázisponttal emelhetnek (fontos emlékeztetnünk, hogy a fenti gondolatok akkor születtek, amikor még nem volt ismert az eurózóna meglepő inflációs adata). Philip Lane ezzel szemben egy interjúban erősen arra utalt, hogy a 75 bázispontos kamatemelés túl magas lenne decemberben.

Arra a kérdésre, hogy akkor az EKB 50 vagy 75 bázisponttal emel decemberben, Nielsen maga sem tudott válaszolni, de bízik a Fedben, amely egy nappal az EKB előtt ül össze, és amely nagyon jó eséllyel 50 bázisponttal fogja emelni az irányadó kamatot. Az UniCredit közgazdászának ugyanakkor van négy megjegyzése is az EKB döntésével kapcsolatban:

szerinte szünetet kéne tartani a kamatemelésekben, azaz semekkorát sem emelni (persze gyorsan megjegyzi, hogy ez nem fog megtörténni), ha 50 bázisponttal emelnek, akkor a testületen belül a héják kisebbségbe kerültek, ha 75 bázisponttal emelnek, akkor az azt jelenti, hogy a héják maradtak többségben, akik elvetik az EKB közgazdász-gárdájának előrejelzéseit, és „vakon repülnek,” felveti a kérdést, hogy tényleg a novemberi inflációs adat lesz-e a meghatározó, amelyet az ülés előtt ismertetnek? (Ha így lesz, az szerinte egyenesen őrültség).

A fiskális és monetáris politika egymás ellen dolgozik

Az energiaársokk idején Nielsen szerint a helyes és tisztességes gazdaságpolitikai döntés az, ha a nehéz helyzetben levőket támogatja a kormány, és beruházásokat eszközöl az alternatív energiahordozókba. Az eddig bejelentett intézkedések a GDP 2-2,5%-át teszik ki az energiaár-hatás mérséklésére, az Európai Bizottság szerint ez jövőre is a GDP 1-2%-a körül mozoghat. Ez az eurózóna kumulált hiányát 3,7%-ra növeli GDP-arányosan, ezek a fiskális intézkedések viszont átmenetiek lesznek, legkésőbb 2024-re kivezetésre kerülhetnek szerinte.

Mivel az olaj és a gáz árának emelkedését az „isten küldte” (mert így gyorsabban meg tudunk szabadulni tőlük), a fiskális intézkedéseknek nem lehet célja az olaj és gáz árának mérséklése Nielsen szerint.

Ennélfogva szerint az ársapka ötlete sem jó megoldás, mert nem csökkenti a keresletet a fosszilis energiahordozók iránt, ezáltal aláássa a zöld átmenetet, megzavarják a magánszektor erőforrásallokációját. Ráadásul Nielsen szerint az effektív ársapkák technikai megvalósítása is nehézkes, a gáz esetén egyenesen kivitelezhetetlen.

Másodszor az is fontos, hogy a fiskális támogatások célzottak és átmenetiek legyenek, és tényleg csak azokat segítsék meg, akiknek erre szüksége van. Az UniCredit közgazdásza emlékeztet, hogy az EKB és az Európai Bizottság is kifejezte már aggodalmát amiatt, hogy a fiskális támogatásoknak csak nagyjából egyharmada célzott, a többi általános támogatás.

Márpedig a fő probléma itt van Nielsen szerint: ha az EKB döntéshozói azt látják, hogy a fiskális politika túlságosan támogató, akkor arra még határozottabb szigorítással léphetnek fel (erre utalt Isabel Schnabel a fent már idézett beszédében is). Ráadásul – Nielsen szerint – mindezt úgy tennék, hogy közben nem veszik figyelembe az EKB közgazdászainak modelljeit, azaz összességében még zavarosabbá tennék a kilátásokat, a reálgazdasági hatások pedig még súlyosabbak lehetnek. Nielsen szerint már vannak is jelei annak, hogy a kormányok és a jegybank egymással ellentétes döntéseket hoznak. Példaként említette a spanyol kormány lépéseit, amellyel a hazai szereplők kamatterheit próbálják mérsékelni. Az UniCredit közgazdásza szerint ez a széttartás egy komoly kockázati tényező, ezért azt javasolja az EU pénzügyminisztereinek, hogy tartsanak egy zárt ajtós egyeztetést az EKB vezetésével arról, hogy hogyan képzelik el a közös fellépést 2023-ban.

Címlapkép: Getty Images