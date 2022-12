Sötét trükkel támadnak a leggátlástalanabb bűnözők - ez a recept, amivel téged is átvernek

A digitális gazdaság bővülésével egyre többen kezdték el online intézni ügyeiket, a tapasztalatlan felhasználók tömegei pedig a csalók étvágyát is felkeltették, akik egyre kreatívabb módszerekkel és egyre szervezettebben vadásznak áldozataikra. Cikkünkben utánajártunk az elmúlt időszak legnépszerűbb csalási módszereinek, megmutatjuk, mire kell figyelni, ha nem akarunk áldozattá válni, és a csalóhálózatok sötét titkaira is kitérünk.

Az online csalók módszerének alapja, hogy olyan történettel tévesztik meg áldozataikat, amely a veszélyérzet felkeltésével, vagy a gyors meggazdagodás ígéretével hirtelen érzelmi reakciót kiváltva, cselekvésre bírja őket. A csalásoknak sokféle típusa létezik, közös bennük, hogy az elkövető mindig sürgeti áldozatát, igyekszik rávenni, hogy minél gyorsabban hozzon meg valamilyen anyagi vonatkozású döntést.

A csalások mögött álló bűnözői csoportok úgy tévesztik meg áldozataikat, hogy közüzemi szolgáltatók, állami intézmények, pénzügyi intézetek, futárszolgálatok vagy ismert márkák mögé bújva hivatalos hangnemben a személyes adataik átadását kérik, általában azzal az indokkal, hogy csak így tudnak elhárítani valamilyen rájuk leselkedő veszélyt. Szintén gyakori, hogy nyereményjátékban való részvételre, esetleg valamilyen vonzó befektetési lehetőséget felkínálva csalnak ki jelentős összeget a felhasználóktól. Ezt a megtévesztésen alapuló módszert social engineeringnek is nevezik.

Néhány népszerű csalási módszer az elmúlt időszakból:

Mindig is bevett taktika volt a kriptopénzeknél, de az árfolyamok zuhanása óta egyre többen esnek áldozatul az úgynevezett rugpull-csalásoknak (amikor "kirántják a szőnyeget" a felhasználók alól), amely általában úgy zajlik, hogy a kriptoeszköz mögött álló fejlesztőcsapat hirtelen kihátrál a projektből, és magával viszi a mögötte álló likviditást.

Különösen a koronavírus-járvány idején vált elterjedté egy eredetileg Kínából származó módszer, amely a kriptós és a randis csalások kreatív hibridje. A csalók valamilyen népszerű randialkalmazáson lépnek kapcsolatba áldozataikkal, és a bizalmukba férkőzve ráveszik őket arra, hogy együtt valamilyen kriptoeszközbe fektessenek. Eleinte jövedelmezőnek tűnik a vállalkozás, hiszen a csalók több pénzt utalnak vissza, ám ahogy nő a bizalom és a még nagyobb nyereség utáni vágy, az áldozat növeli a tétet, a csaló pedig egy váratlan pillanatban lelép a befektetett összeggel. A fokozatos megtévesztés miatt a módszert a „disznó felhizlalásának” is nevezik.

A csalók gyakran hirdetésekben érik el áldozataikat, akiket egy-egy soha vissza nem térő ajánlatról győznek meg, de gyakran próbálkoznak szerencsejátékokkal is. A két legelterjedtebb ilyen módszer a kézbesítés és a fizetés elmaradása. Az első esteben a vevő fizet ugyan, de a termék nem érkezik meg. A második módszer az eladót károsítja meg, aki elszállítja ugyan az árut, de annak ellenértékét nem fizetik ki neki.

A sportesemények körüli izgalmat is rengeteg csaló használja ki. A csalások egyik jól bevált fajtája, amikor a bűnözők elhitetik az áldozatokkal, hogy készpénzt, jegyet vagy olyan, ellátást is tartalmazó csomagot nyertek, amely személyes részvételt biztosít egy mérkőzésen. Valódi szándékuk viszont, hogy rávegyék az áldozataikat a személyes adatok átadására, pénz előre utalására vagy rosszindulatú szoftverek letöltésére és telepítésére.

Az e-kereskedelmi csalások közül az egyik legnépszerűbb a személyiséglopás, amely lényege, hogy a hackerek behatolnak egy adatbázisba, megszerzik az érzékeny adatokat, majd ezeket továbbadják a dark weben más bűnözőknek, akik a nevükben számlát nyitnak, hitelt vesznek fel, illetve online piactereken vásárolgatnak.

A kifejezetten pénzügyi fókuszú csalások közül a legelterjedtebb, amikor telefonon keresnek meg magánszemélyeket a bank nevében, hogy gyanús bankkártyás vásárlást észleltek, és arra kérik az ügyfeleket, hogy egy technikai számlára utálják át a megtakarításaikat vagy adják meg bankkártya adataikat. A legújabb gyakorlat, hogy nem csak a bakszámlát ürítik ki, hanem a megszerzett adatokkal személyi kölcsönt is igényelnek.

Mire kell figyelni?

Néhány évvel ezelőtt, amikor még a kártyatársaságokat és bankokat támadták, ők viselték a felelősséget, de most az ügyfeleket célozzák, ráadásul ők maguk indítják az utalást, így elméletileg az ezekből eredő kárt is nekik kell viselni, a kármegosztás, felelősségmegosztás nehézkessé válik. Amíg ezt a kérdést nem tisztázzák – de amúgy is – a legjobb, ha potenciális áldozatként mindenki felkészíti magát arra, hogy csalók környékezik meg, hogy időben felismerje az intő jeleket. A rendőrség szerint az online csalókat az alábbi jellemzők árulják el:

Sürgető üzenetek: az adathalászok általában rendkívül sürgősnek állítják be az általuk kitalált ügyet.

Gyanús feladó: például egy betűeltérés a valós névtől. Továbbá egyre gyakoribb, hogy valós vállalatok és futárcégek logóit is felhasználják az üzenetekben.

Hibák: az adathalász e-mailekben/üzenetekben mostanra az elütési, helyesírási és a nyelvtani hibák helyett inkább a magyartalan megfogalmazások lettek az elterjedtebbek.

Váratlan levél: a levél olyan előzményekre hivatkozik, amelyek emlékeink szerint nem történtek meg, vagy a feladótól nem szoktunk ilyen jellegű megkeresést kapni.

Bizalmas információk kérése: például felhasználónevet, jelszót, bankkártya- vagy ügyféladatot kérnek az üzenetben, amelyek megadása a jogszabályok szerint csak megfelelő biztonsági körülmények között történhet.

Visszautasíthatatlan ajánlat: az üzenet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Mekkora a kár?

A ScamAdviser 3. globális csalási jelentésében 42 országot elemeztek a becsapott felhasználók száma, az ellopott pénzösszegek, valamint a kormányok, a fogyasztóvédelmi hatóságok és a bűnüldöző szervek fellépési módszerei alapján.

A bejelentett átverések száma 2019-ben 139 millió volt, 2020-ra azonban már 266 millió, amely 91 százalékos növekedést jelent.

Ebben az online gazdaság növekedése mellett az is szerepet játszik, hogy az egyes országok hatóságai egyre hatékonyabban kezelik a bejelentéseket, és látják el az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenységet.

Az ellopott összeg 36 milliárd euróról 41 milliárd euróra nőtt 2019 és 2020 között. Ez azonban valószínűleg csak töredéke az online csalások tényleges mértékének. A becslések szerint ugyanis országtól függően 3-15% között alakul azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik bejelentik, ha csalás áldozatai lettek. A ScamAdviser egy korábbi tanulmánya szerint az alacsony arány abból adódik, hogy a fogyasztók 23%-a nem tudja, hol jelentheti be a csalásokat, 11% pedig úgy gondolja, a helyzet akkor sem javulna, ha ezt megtenné.

Az MNB adatai szerint 2022 második negyedévében nagyságrendileg 1000 sikeres visszaélés történt mintegy 1,7 milliárd forint értékben. A visszaélések aránya a teljes pénzforgalomhoz képest egyelőre elenyésző, 1 százalék alatti értékről beszélünk, de egyértelmű növekedő trendet lehet megfigyelni. 2019-ben mindössze 100 banki átutalásos csalásról jelentettek, 2020-ban 1000 feletti, 2021-ben viszont már 2500 feletti incidensről beszélhetünk. A kártyás fizetések esetében 2020-ban 15 000 db, 2021 utolsó negyedévében pedig már 20 000 db esetről érkezett jelentés. A kártyás fizetés terjedésével párhuzamosan az utóbbi negyedévekben a csalások is megszaporodtak, igaz, a teljes kártyás és átutalási forgalomhoz képest továbbra is csekély mértékű a visszaélések aránya Magyarországon.

Valódi földi pokol, ahol a csalók fészkelnek

A fent bemutatott csalás taktikák mögött szinte soha nem elszigetelt elkövetők állnak. Az online csalás olyan méreteket öltött az elmúlt időszakban, hogy egyre nagyobb figyelmet kapott a bűnesetek mögött álló kiterjedt infrastruktúra. Bár azt nagyon nehéz megállapítani, honnan indítják a támadásokat, a megtévesztő akciók jellege elárulhatja a támadók tartózkodási helyét. Az előzőekben bemutatott „hizlald fel a disznót” jellegű csalások szinte biztosan Délkelet-Ázsiából vagy Kínából származnak, és globálisan szedik áldozataikat.

Globális kitekintésben a legtöbb csalás hátterében vélhetően délkelet-ázsiai bűnszervezetek állnak, amelyek főleg Kambodzsában, Laoszban, Vietnámban és Mianmarban, leginkább kínai cégek által dominált, speciális gazdasági övezetnek nyilvánított kaszinóvárosokban működnek. A legfertőzöttebb zónák a laoszi Kings Romans nevű kaszinó enklávé; a kambodzsai kaszinófőváros, Sihanoukville és a vietnámi határ mentén fekvő Bavet. Ezeket a városokat a helyi kormányok eredetileg kínai turistáknak húzták fel az elmúlt évtizedekben, azóta viszont az iparág törvényi szabályozása, és a covid korlátozások miatt a kínai turizmus megcsappant, így a kiürült irodák és kaszinó-komplexumok egy részét csalóhálózatok töltötték fel.

A bűnszervezetek lényegében cégszerűen működnek, szervezettségükben leginkább a call centerekhez hasonlítanak, és többen közülük egy-egy globális cég technikai támogató egységének álcázzák magukat. A szervezetek politikai kapcsolatokkal rendelkeznek és jelentős pénzmosási tevékenységet folytatnak, amelyhez előszeretettel használják a kriptopénzeket.

A komplexumokat szigorúan őrzik, és nem csak azért, hogy megakadályozzák a kíváncsiskodók bejutását, hanem hogy lehetőleg a bent dolgozók közül se jusson ki senki. Az alkalmazottak egy jelentős részét ugyanis akaratuk ellenére dolgoztatják a bűnbandák, és ha megpróbálnának megszökni, súlyos büntetésre számíthatnak.

Nyilván akadnak olyanok, akiket a legálisan elérhetőnél versenyképesebb fizetés győzött meg arról, hogy főállásban embereket verjen át, de a helyi hatóságok szerint több ezren lehetnek, akiket valamilyen hazugsággal vettek rá a munkára, később pedig már nem engedték el őket. Nem ritkán előfordul, hogy a bűnszervezetek HR-esei azt a feladatot kapják, hogy hamis ígéretekkel környékezzenek meg kiszolgáltatott embereket. Szegényebb településeken olyanra is volt példa, hogy az alkalmazottak a saját családtagjaikat verték át, amiért később jutalmat kapnak. A délkelet-ázsiai emberkereskedelem egy jelentős része a csalóüzemekhez köthető, ha ugyanis az újoncok nem felelnek meg az elvárásoknak, a munkáltatóik egyszerűen eladják őket egy másik bűnszervezetnek.

Honnan szerzik meg az adatainkat?

Az adatokat a csalók általában dark webes adatbázisokról szerzik meg, ahova a hackerek a különböző közösségi oldalakról web srcapinggel - vagyis az adatok algoritmikus begyűjtésével - megszerzett érzékeny információkat töltik fel. Az utóbbi években több népszerű közösségi oldal és internetes szolgáltatás volt érintett ilyen nagy tömegű adatszivárgásban.

2022 November 16-án tették közzé azt a hirdetést hackerfórumokon, amelyben mintegy 487 millió WhatsApp-felhasználó telefonszáma szerepel, az ügyről részletesen itt írtunk.

AZ ADATBÁZISBA FELKERÜLT EGY KIBERBIZTONSÁGI OLDAL GYŰJTÉSE SZERINT 377 045 MAGYAR FELHASZNÁLÓ TELEFONSZÁMA IS.

A WhatsAppnak több mint kétmilliárd felhasználója van világszerte, vagyis durván miden negyedik felhasználót érintette az ügy.

A Metát már sok kritika érte azért, mert engedi harmadik feleknek az adatok gyűjtését, legutóbb, 2021 tavaszán például 533 millió felhasználó adatai kerültek ki egy dark webes fórumra, ahol gyakorlatilag ingyen kínálták fel azokat. Az adatok között nevek, azonosítók, e-mail címek, és telefonszámok szerepeltek.

A Yahoo nevéhez fűződik a világtörténelem legnagyobb adatlopási esete, ami 2013-ban történt. A mintegy 3 milliárd felhasználótól ellopott adatok között lehettek nevek, e-mail-címek, telefonszámok, születési dátumok, jelszavak, valamint titkosított kérdések és válaszok. Banki adatokat és kártyaadatokat viszont legalább nem tároltak abban a rendszerben, amit feltörtek. A cég évekkel később, 2016 végén kiadott közleménye szerint elképzelhető, hogy ugyanannak az állami csoportnak - vagyis az orosz kémeknek és hackereknek - is köze lehetett az esethez, mint akik aztán 2014-ben egy másik támadás alkalmával félmilliárdnyi felhasználó adatait lopták el.

Címlapkép forrása: Getty Images