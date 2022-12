Jön megint az adat, ami pár napra megrángathatja a forintot

A héten itthon elsősorban a novemberi inflációs adatra lesz érdemes figyelni, ami a forint árfolyamára is hatással lehet. Várhatóan további emelkedést látunk majd, az MNB már korábban közölte, hogy akár az újabb kellemetlen meglepetés is „benne van a pakliban”.

A héten sem fogunk unatkozni a makrogazdasági adatok és események szempontjából, hétfőn rögtön izgalmasan indul a sorozat, hiszen a magyar hitelintézetek harmadik negyedéves eredményeit közli az MNB, míg a KSH a kiskereskedelmi forgalom októberi számait publikálja. Az Eurostat a kiskereskedelem legfrissebb statisztikáját teszi közzé, míg Amerikában a gyáripari megrendelések alakulására figyelhetnek a befektetők.

2022. december 5-11. makronaptár Magyar makrogazdaság december 5. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek pruudenciális adatai Q3 december 5. hétfő 9:00 KSH Kiskereskedelem okt. december 6. kedd 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma okt. december 7. szerda 9:00 KSH Termelői árak Q3 december 6. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 7. szerda 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. december 7. szerda 8:30 MNB Értékpapírstatisztika okt. december 7. szerda 9:00 KSH Ipari termelés okt. december 7. szerda 9:00 KSH A mezőgazdaság teljesítménye (becslés) 2022 december 8. csütörtök 9:00 KSH Infláció nov. december 8. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem okt. december 8. csütörtök 11:00 PM Előzetes áht beszámoló nov. Nemzetközi makrogazdaság december 5. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem okt. december 5. hétfő 16:00 USA Gyáripari megrendelések okt. december 6. kedd 8:00 EU Ecofin-ülés december 6. kedd 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések okt. december 6. kedd 14:30 USA Külkereskedelem okt. december 7. szerda 4:00 Kína Külkereskedelem nov. december 7. szerda 8:00 Németo. Ipari termelés okt. december 7. szerda 11:00 EU GDP (második becslés) Q3 december 8. csütörtök 0:50 Japán GDP (második becslés) Q3 december 9. péntek 2:30 KÍna Infláció nov. december 9. péntek 14:30 USA Termelői árak nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden a kereskedelmi szálláshelyek forgalmának októberi adata jelenik meg, azonban ennél izgalmasabb lehet akár az Ecofin ülése. Korábban ugyanis arról volt szó, hogy az uniós pénzügyminiszterek ezen az ülésen szavazhatnak a magyar uniós forrásokkal kapcsolatos bizottsági javaslatról. Utána december 12-ére tolták el a döntést, azonban a keddi ülésen már elkezdődhetnek az egyeztetések a tagállamok között. Emellett a német gyáripari megrendelésekre és az amerikai külkereskedelmi mérleg alakulására lehet érdemes figyelni.

A hét közepén is folytatódik a lényeges adatok közlése, szerdán az MNB szerdán a devizatartalék friss statisztikája mellett az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének októberi alakulását teszi közzé, míg a KSH az ipari termelésre és a mezőgazdaság idei teljesítményére vonatkozó adatát publikálja. Közben az Eurostat részletes GDP-adata is érdekes lehet, hiszen az előzetes rangsorból több ország hiányzott még.

Itthon csütörtök reggel érkezik a hét legfontosabb statisztikája, a novemberi inflációs adat. A várakozások szerint az októberi 21,1%-ról tovább emelkedhetett a drágulás mértéke, sőt november végén már az MNB alelnöke úgy fogalmazott, hogy akár az újabb kellemetlen meglepetés is „benne lehet a pakliban” az élelmiszerárak emelkedése miatt. Az inflációs pálya alakulása a forint árfolyamára is hatással lehet a hét második felében, a befektetők is kíváncsian várják, hogy látszanak-e a tetőzés jelei. Az infláció mellett érkezik a külkereskedelem friss adata, valamint a novemberi előzetes államháztartási beszámoló.

Péntekre nem sok adat6 marad, a kínai infláció mellett az amerikai termelői áraknak lehet jelentősége, hiszen utóbbiak a tengerentúli árdinamika fontos jelzői lehetnek.

