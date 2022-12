Blokkolta a magyar kormány az ukrajnai támogatási programot

Blokkolás, ami lényegében a vétó jelzése

Magyarország nem támogatja a javasolt módon az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást – ezt a rövid hozzászólást intézte a kollégáihoz a mai pénzügyminiszteri tanácsülésen Varga Mihály.

Ez azt jelenti, hogy az egyhangúságot igénylő ügyhöz egyedül Magyarország nem járult hozzá, így lényegében átmenetileg blokkolta az uniós program előadhaladását.

Ezen a videórészleten itt látható a pénzügyminiszter megszólalása.

THIS is the sound of the Hungarian veto against financial aid for Ukraine: pic.twitter.com/wQX5WWIPko — Daniel (Freund) December 6, 2022

Hogyan is kell ezt értelmezni?

Jól látható tehát, hogy a folyamatot egyelőre blokkolta Magyarország, mint egyetlen uniós tagállam, vagyis ezt akár vétónak is lehet nevezni, igaz a mostani döntés nem végleges. Jogilag ez még valóban nem felel meg a vétó fogalmának, technikailag viszont a magyar kormány most megakasztotta az uniós folyamat előrehaladását, és az EU-s vezetőknek alternatív megoldást kell találniuk Ukrajna megsegítésére, így a magyar álláspont célt ért. Fontos látni, hogy ezzel még nincs lejátszva az ügy, végleges vétóról még nem beszélhetünk tehát, nem kizárt ugyanis, hogy a kormány is eszközként használja ezt az ügyet az érdekei érvényesítéséhez az EU-források ügyében.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a nemzetközi tudósítások rendre magyar vétóról írnak a mai eset kapcsán, így például a Politico, a Euronews és a Reuters hírügynökség is.

Mit mond a kormány?

Hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget - írta a Twitteren Orbán Viktor miniszterelnök.

Majd megismételte a már ismert kormányzati álláspontot a kérdésben: "Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának". A kormányfő hozzátette: nincs vétó és nincs zsarolás. A miniszterelnök ugyanakkor azt is megjegyezte: meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben. Ha adósok közösségeként folytatjuk az utat lefelé, nem fogunk tudni visszafordulni - fogalmazott. Azt is megemlítette, hogy a magyar kormány más jövőt képzel Európának, erős tagállamokra van szükség az óriási közös adósság helyett.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a tanácsi ülésen amiről döntöttek az a költségvetési rendelet módosítása volt, ahol a javaslat arról szólt: milyen formában vegyen fel az EU hitelt? A Pénzügyminisztérium közben közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy "a sajtóban ma tévesen megjelent hírekkel ellentétben az Ecofin 2022.12.06-án tartott ülésén nem szerepelt napirenden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír". Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy valóban jogilag nem vétózhatta meg a konkrét ügyet a magyar kormány, mert nem ez volt napirenden, viszont a költségvetési rendelet módosítása épp azt célozta, hogy az EU milyen formában vegyen fel hitelt, épp az Ukrajnának szóló támogatási program finanszírozására. Ez pedig lényegében azt jelenti, hogy a gyakorlatban az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás egységes EU-s elfogadása elakadt, mivel annak egy fontos döntési elemét blokkolta a magyar kormány, vagyis az eredeti uniós szándékot (egységes hitelfelvétel) letérítette az útjáról. Ezért tűnhet úgy a kívülállóknak, hogy itt mindkét oldalnak igaza lehet: volt blokkolás, de nem hivatalos vétó született.

Távolba mutató következményei lehetnek a mai fejleményeknek

Érdemes mindezek fényében megemlíteni a mai uniós pénzügyminiszteri csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón a cseh soros elnökség tárcavezetőjének, a Zbyněk Stanjurának a kijelentéseit. Ezek szerint egyetlen csomagba tartozik a magyar helyreállítási program elfogadása, az Ukrajnának szánt közös uniós támogatás és a globális minimumadó második pillérének elfogadása, így ha az egyik elemről nincs megállapodás, akkor semelyikről sincs megállapodás.

Zbyněk Stanjura üzenete azt jelenti, hogy ha a magyar kormány nem adja fel az ellenkezését az ukrajnai, de különösen a globális minimumadó ügyében, akkor cserébe előfordulhat, hogy nem fogadják el a tagállamok a magyar helyreállítási tervet.

Az Ukrajnának szánt uniós finanszírozás kapcsán a cseh tárcavezető jelezte:

Mivel a mai ülésen egy tagállam ellenezte a tervet, ezért nem született egyezség, így a munka folytatódni fog a következő napokban is azért, hogy mielőbb összejöjjön a megállapodás.

Nem véletlen, hogy ezen üzenet után Varga Mihály a délutáni órákban határozott üzenetet fogalmazott meg az MTI-nek adott interjúban, amelyben azt hangsúlyozta: a magyar kormány elutasítja azt a megoldást, hogy egymással nem összefüggő ügyeket egy csomagban akarjon megszavaztatni a cseh elnökség.

Miről is van szó?

Az Európai Bizottság azt a finanszírozási megoldást javasolta, hogy a közös uniós költségvetés pénzügyi mozgásterét kihasználva vonjon be az EU forrást a tőkepiacról és ezt hitelként adja tovább Ukrajnának. Mindössze a bevont forrás kamatát kellene finanszíroznia az egyes tagállamoknak, ami 2024-től kezdve Magyarország számára mindössze 6 millió eurónyi kamatot jelentene. Fontos hozzátenni, hogy a közös uniós garanciavállaláson keresztüli forrásbevonás kamata sokkal olcsóbb lenne Magyarország számára, mintha mi bilaterális alapon vonnánk be pénzt (a magyar kormányfő jelzése szerint évi 60-70 milliárd forintot) és ezt adnánk tovább az ukránoknak. Most nagyjából négyszer annyi lenne a magyar állam forintalapú forrásköltsége (10 évre 8% körül), mintha az EU vonna be közös adósságvállalással forrást (kb. 2% körül) és ennek kamatát terítené szét a tagállamokra.

A magyar tárcavezetői jelzés után a cseh soros elnökség nevében Zbynek Stanjura pénzügyminiszter azt állapította meg, hogy mivel az EU célja változatlan azzal kapcsolatban, hogy január elején már forrást akar nyújtani Ukrajnának, így az uniós pénzügyi szakértőknek most annak a kereteit kell kidolgozni, hogy hogyan tud Magyarország nélkül tovább haladni ezen a téren. (Ez feltehetően vagy az eddig is bejárt úton, tehát bilaterális alapon történne, ami körülményesebb a tagállamoknak és Ukrajnának is, vagy a megerősített együttműködés keretében, amelynek nyomán a 26 tagállam szervezett módon összefogva intézi a forrásbevonást és annak továbbítását).

Amint megírtuk: a mai Ecofin-ülés előtti reggelin már eldőlt, hogy nem lesz szavazás a magyar EU-pénzek felfüggesztési ügyében és az is látszott már, hogy a globális minimumadó témáját továbbra is blokkolja a magyar kormány. Ezért cserébe a cseh soros elnökség levette a napirendről a magyar helyreállítási programról szóló szavazást is. Végül tehát csak az ukrajnai támogatási programot tárgyalta a Tanács a nyilvánosan közvetített szakaszban, amelynek keretében előbb a Bizottság képviselői foglalták össze a helyzetet, majd megkérdezték az eddig vétószándékát jelző magyar kormány képviselőjét, hogy fenntartja-e ezt és Varga Mihály a fentiek alapján azt jelezte, hogy igen.

Így tehát az ukrajnai ügy eldőlni látszik:

az uniós közösség 26 tagja nélkülünk halad tovább a pénzügyi támogatási program megvalósítása felé, a globális minimumadó ügyének kifutása bizonytalan, a két EU-pénzes magyar ügyben pedig ezért szintén nem született ma döntés.

A Tanácsnak a magyar felfüggesztési ügyben december 19-ig kell döntenie, különben a feltételességi eljárás szankció kiszabása nélkül véget ér. A helyreállítási programot pedig szilveszterig kell jóváhagynia a Tanácsnak, mert ha ez nem történik meg, akkor az 5,8 milliárd eurónyi támogatás 80%-át, mintegy 4,65 milliárd eurót végleg elbukik Magyarország.

A következő hetek lehetséges forgatókönyveit ebben a tegnapi cikkünkben vettük sorra.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára az Ecofin 2022. szeptemberi ülése