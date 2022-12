Megszólalt Orbán Viktor: ezért kell újragondolni az oroszokra kivetett szankciókat

Az EU-nak meg kell változtatnia a szankciós politikáját, mert sokkal jobban szenved az ukrajnai konfliktus közepette, mint az Egyesült Államok – idézi a lap a miniszterelnököt.

Emlékeztetnek, a magyar miniszterelnök kijelentése Emmanuel Macron francia elnök kijelentését követte – Macron a CBS-nek nyilatkozva elmondta, hogy nagy a különbség aközött, ahogy a válság az USA-t és az EU-t érinti, mert az EU behozatalra szorul energiából, az USA pedig előállítója a fosszilis energiahordozóknak.

Macron elnöknek igaza van: az orosz-ukrán háború költségei nem egyformák az Atlanti-óceán két partján

- írta ki Twitterre tegnap Orbán Viktor.

President is right: the cost of the is not the same on both sides of the Atlantic. If we want the European industry to survive, we must address the European energy crisis swiftly. Its high time to re-evaluate . @EmmanuelMacron