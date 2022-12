Megszólalt az Integritás Hatóság elnöke: az európai adófizetők minden eurócentjét megvédjük

Mindent elkövetek azért, hogy az európai adófizetők minden eurócentjét szabályosan költsék el – mondta a Telexnek Biró Ferenc, a most felálló Integritás Hatóság elnöke. A testület vezetője először nyilvánult meg a sajtóban kinevezése óta, elmondása szerint néhány hónap múlva 100-150 fővel működhet a hatóság.

A határidő előtti utolsó pillanatban adta be jelentkezését az Integritás Hatóság elnöki posztjára Biró Ferenc, aki korábban a PwC partnere volt.

Közbeszerzésekkel foglalkoztam, csak a másik oldalon, az indulók felől

- fogalmazott ezzel kapcsolatban a Telexnek.

A hatóság működésének kiépítése jelenleg is zajlik, Biró elmondása szerint az első három hétben hárman dolgoztak éjt nappallá téve, de hamarosan akár húsz fős is lehet a szervezet. A teljes felépítés után pedig 100-150 fővel dolgozhatnak. „A hatóságunk külön költségvetési fejezet. Alapvetően a Pénzügyminisztériumhoz nyújtjuk be a költségvetési tervünket. És ők jóváhagyják” – mondta az Integritás Hatóság működésével kapcsolatban.

A hatóság elsősorban az uniós források felhasználásának szabályosságát ellenőrzi majd, de bírságot nem szabhat ki, feljelentést tehet, amennyiben korrupciót gyanít, illetve jelezheti a kormánynak és más illetékes szerveknek az aggályait.

Az Európai Bizottsággal való viszonyról annyit, hogy ez tényleg egy magyar autonóm hatóság – mondta Biró. A törvényből is látszik, hogy a hatóságot a magyar és az európai adófizetők pénzének a védelmére hozták létre, nem véletlen a kétféle beszámolás, az Európai Bizottságnak és a magyar Országgyűlésnek fogunk jelenteni – tette hozzá.

A korrupcióról annyit, hogy nem kell csinálni. Az elkerülhetetlen, hogy érdekeket sértsünk, de azért mi alapvetően nem emberekkel, hanem számokkal dolgozunk, kockázatfelméréssel, ügyekkel

- hangsúlyozta a hatóság elnöke.

Címlapkép: Getty Images