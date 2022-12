Orbán Viktor váratlanul kormányülést hívott össze

Orbán Viktor miniszterelnök szombatra kormányülést hívott össze - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A miniszterek gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalnak. Néhány napja életbe lépett a brüsszeli olajszankció, amely egész Európában, így Magyarországon is érezteti hatását, egész Európában szankciós energia- és benzinárak vannak.

A brüsszeli döntéshozók ahelyett, hogy változtatnának a súlyos károkat okozó politikájukon, újabb szankciókat akarnak bevezetni, tovább növelve az európai gazdaságra nehezedő terheket - fogalmaz a közleményben a sajtófőnök.

Hozzátette: a kormányülésen foglalkoznak a Magyarországot megillető uniós források kérdésével is. A magyar kormány és a parlament minden vállalást teljesített, amiben megállapodott az Európai Bizottsággal. A brüsszeli bürokraták újabb feltételeket támasztanak, mert Magyarországra akarják erőltetni az akaratukat a bevándorlás, a szankciók és a gender kérdésében is. Magyarország teljesíti a vállalásait, de ezekben az ügyekben a kormány nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit képviseli - közölte Havasi Bertalan.

Tegnap írtunk arról, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarország nem hajtott végre elegendő reformot a korrupcióellenes biztosítékok javítása érdekében ahhoz, hogy Budapest több milliárd euró értékű uniós forrást kapjon. A Reuters értesülései szerint ugyanis az Európai Bizottság friss értékelése szerint továbbra is súlyos hiányosságok vannak a magyar vagyonnyilatkozatok rendszerében, ugyanakkor elismeri a magyar fél eddig tett erőfeszítéseit a korrekciós intézkedések közül többnek is a kezelésére. A döntést a Bizottság továbbra is a Tanácsra bízza, azt mondva, hogy reméli, hogy a Tanács megalapozott döntést tud hozni a rendelet szerinti intézkedések elfogadásáról. Emellett az értékelésben az is szerepel, hogy a Bizottság továbbra is rendelkezésre áll a Magyarországgal való együttműködésre.

