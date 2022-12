Ott támadják az oroszok az ukránokat, ahol a legjobban fáj - Háborús híreink szombaton

Portfolio 2022. december 10. 08:44

A harctéri események intenzitása valamelyest csökkent a tél beálltával az ukrajnai frontokon, ezzel párhuzamosan viszont az orosz haderő intenzíven támadja az ukrán energetika kulcsfontosságú elemeit, ezzel is menekülésre késztetve az ukrán lakosságot. A fő célpontok a nagyfeszültségű távvezetékek, az alállomások és az elosztóhálózatok. Már nemcsak az áramtermeléssel van a probléma, hanem azzal is, hogy az áramot eljuttassák a felhasználókhoz. A harctéri események közül a legfontosabb most az, hogy az orosz haderő Bahmut városát támadja, az oroszok az egész frontvonalat lövik, mindkét oldalon súlyosak a veszteségek.