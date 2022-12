Megszólalt a Mastercard közgazdásza: évekbe telik, de visszatér a régi világ

Mann szerint néhány évbe beletelik majd, míg az infláció visszatér a 2019-es szintre. Az elemző csapatával viszont arra számítanak, hogy a koronavírus előtti korszak, amikor a negatív kamatokról folyt a vita, végül vissza fog térni.

A jegybankok idén léptek ki az alacsony kamatok korából, a Fed, az EKB és a BoE is jelentős kamatemelést hajtott végre, de a fejlett világban is jelentős kamatemeléseket látunk, nem is beszélve az MNB-ről, amely már 18%-os irányadó kamatot tart fenn.

A Fed és az EKB is ezen a héten tart kamatdöntő ülést, mindkét jegybank lassíthat a kamatemelési tempón, de így is 50 bázispontos emelés várható mindkét kontinensen legalább.

Mann elmondta, hogy az infláció komoly kihívást jelent, de felhívta a figyelmet:

kockázatos lenne, ha a jegybankok magasabbra emelnék a kamatot, mint amennyire szükséges.

A közgazdász szerint komoly problémákat okozna, ha a jegybank „elvétené a tájékozódást az ég és föld között”, és a túl magas kamatok miatt végül gyorsan kamatemelésre kényszerülnének.

Mann szerint a magas infláció ellenére az amerikai fogyasztók még mindig hajlandóak növelni a kiadásokat, például az utazás területén. Az utazási kedv az Egyesült Államokban erős, és az emberek még mindig inkább az élményekre költenek, mint az anyagi javakra - mondta Mann.

Eközben a fogyasztók takarékosan bánnak a szükségleti cikkekre fordított kiadásokkal, hogy megengedhessék maguknak a nem alapvető dolgokat - tette hozzá.

"Él az emberek fejében az aggodalom, hogy a koronavírus-korlátozások visszatérnek”

- mondta, hozzátéve: ez nem egy valószínű, de nem is kizárható fogatókönyv.

Címlapkép: Getty Images