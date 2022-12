Bréking: az EKB meghosszabbította Magyarország védőhálóját!

Az EKB meghosszabbította az MNB-vel kötött 4 milliárd euró összegű repo megállapodást – közölte az eurózóna jegybankja csütörtökön honlapján. Ez azt jelenti, hogy 2024. januárjáig a magyar jegybank hozzáférhet ehhez a védőhálóhoz.

Az EKB még 2020 júliusában kötött 4 milliárd eurós repo megállapodást az MNB-vel, akkor a koronavírus-járvány miatti piaci bizonytalanságokkal indokolták azt. Azóta többször meghosszabbították a megállapodást, legutóbb 2023 januárjáig.

Csütörtökön a honlapján jelentette be közleményben az EKB jegybankja, hogy több eurózónán kívüli jegybankkal, köztük az MNB-vel is meghosszabbítja repo- és swap megállapodásait 2024. január 15-ig.

A megállapodás lényege, hogy szükség esetén az EKB elfogadja letétként a magyar devizatartalék mögötti értékpapírokat (elsősorban kötvényeket), így nem szükséges azokat eladnia az MNB-nek, hogy devizához jusson. Azt nem tudni, hogy az elmúlt években mekkora összegben vette igénybe ezt az eszközt az MNB, korábban utaltak rá, hogy a negyedévek végi swaptendereknél az EKB devizájára is támaszkodtak.

A magyar mellett a lengyel swap megállapodást, valamint az Albániával, Észak-Macedóniával, San Marinoval, Romániával kötött repo megállapodásokat is meghosszabbította a jegybank.

Az orosz-ukrán háború gazdasági következményei, valamint a globális pénzügyi fejlemények bizonytalansága mellett ezek a megállapodások képesek megakadályozni a továbbgyűrűző hatásokat, így az eurózóna gazdaságát is védik

- áll a közleményben.

Az MNB-nek egyébként több jegybankkal is van hasonló megállapodása, 2020-ban azzal büszkélkedtek, hogy rövid idő alatt több mint 10 milliárd eurünyi likviditást tudnak bevonni hasonló formában. Csütörtökön az MNB is kiadott egy közleményt a hosszabbításról, amiben azt is elárulják, hogy

a magyar jegybank kezdeményezte a lépést.

Címlapkép: Getty Images