Az utolsó pillanatban, de megérkezett a gyármentő szén a Dunaferrhez

Megérkezett a szén a Dunaferrhez, amit a Liberty Steel küldött a hírek szerint Lengyelországból, ezzel rövid távon megmenekült a kokszoló üzeme és ez alapján úgy tűnik, hogy ennek köszönhetően a folyékony fázis túlélésére is van esély a dunaújvárosi vasműben.

Pénteken délután egy órakor a dunaújvárosi vasútállomáson mozdonycsere után elindult rendeltetési helyére, a kokszolóba a szállítmány - számolt be a Duol dunaújvárosi hírportál.

A húsz vagonnal érkező szerelvény, amely összsúlya 1580 tonna, mintegy 1000 tonna feketeszénnel érkezett, ezzel elindult az a folyamat, amellyel elkerülhető a kokszoló leállítása.

Korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy szerdán majdnem leállították a kokszoló üzemet, ami után 24-48 órás időablak állt volna a rendelkezésre a visszafordíthatatlan károsodás megelőzésére és az üzem működésének folytatására. (A gyárkapun belülről származó korábbi információink szerint, ha a kokszoló leállítása megindult volna, akkor 24-48 óra után visszafordíthatatlanok lettek volna a folyamatok, az újraindítása lehetetlen lett volna: ha a kokszoló kihűl, a fala beomlik. Ha pedig a kokszoló leáll, akkor veszélybe kerül a teljes nyersvas-gyártási folyamat a gyár területén, ugyanis a nagyolvasztók (1-es és 2-es kohók) innen kapják az "alapanyagot", a kokszot.)

Végül a kokszoló nem állt meg, és a pénteki hírek alapján meg is érkezett a plusz szén, amit a kiszivárgott információk szerint a Liberty Steel küldött a Duna menti városba.

Közben a kormány közvetetten megerősítette a Portfolio-nak, hogy legutóbb is tárgyaltak a brit-indiai acélipari óriással a vasmű megvétele ügyében, amelyre az ad lehetőséget, hogy a héten megindult az ISD Dunaferr Zrt. felszámolási eljárása. Úgy tudjuk, hogy a vevőjelölt Liberty Steel-lel folyamatosak a tárgyalások az ügylet részleteiről.

Arról, hogy hogyan jutott idáig az elmúlt pár hétben a térség legnagyobb foglalkoztatója és gyára, több cikkünkben foglalkoztunk kiemelten:

Az energia- és nyersanyagpiacokra szakosodott, iparági híreket is feldolgozó Argus Media azt írta szerdán, hogy a Liberty Steel amerikai Elk Creek szenet, cseh CSM szenet és ausztrál Hail Creek szenet szállító vonatokat küldött Lengyelországból Dunaújvárosba. Mindegyik szállítmány körülbelül 1500 tonnára tehető, ami elegendő ahhoz, hogy 4-5 napig fenntartsa a kokszolóüzemet - részletezte a szakportál, amely arra is emlékeztet, hogy a Dunaferrnek szerda reggel 6 órakor kellett volna bezárnia kokszolótelepeit szénhiány miatt. Végül ez nem következett be. Azt is írták, hogy a vasművet egy kormányzati forrás arról tájékoztatta, hogy az alapanyagot Lengyelországból irányítják át.

