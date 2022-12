Vegyes a kép az európai gazdaságban

Kijöttek a decemberi beszerzésimenedzser-indexek Európából, amelyek kis növekedést mutatnak novemberhez képest, de minden fontos index 50 pont alatt állt.

Közzétette a beszerzésmenedszerindexeket az S&P Global, amelyből vegyes, de inkább kissé pozitív kép látszik az európai gazdaságra vonatkozóan. Németországban a szolgáltatószektor BMI-je nőtt decemberben novemberhez képest, az akkori 46,1 pontról 49 pontra. Az elemzők csak kis javulást, 46,3 pontot vártak.

A feldolgozóipari BMI is jobban alakult a vártnál, 47,4 ponton állt decemberben, novemberben még 46,2 ponton állt. Az elemzők itt is csak csekély javulásra, 46,2 pontra számítottak. Ezzel együtt is igaz viszont, hogy mindkét index 50 pont alatt, tehát a recessziós tartományban van.

Franciaországban a feldolgozóipar 48,9 ponton állt decemberben, az előző hónapban még 48,3 pontos indexet láttunk. A szolgáltatószektor 48,1 pontja viszont romlást jelent az előző havi 49,3 ponthoz képest.

Ami az egész eurózónát illeti: a feldolgozóipari index 47,8 pontra nőtt a novemberi 47,1 pont után, a szolgáltatószektor 49,1 ponton állt decemberben, novemberben még még 48,5 pont volt a mutató értéke. Mindkét ágazatban stagnálásra számítottak az elemzők.

Az összkép inkább kis javulásról árulkodik a kontinens tekintetében, de továbbra is minden fontos BMI 50 pont alatt áll.

Az index 50 pont alatt azt jelzi, hogy az ágazati szereplők romlást észleltek az előző hónaphoz képest. Nagyon változást ugyanakkor nem látunk, és azt is fontos elmondani, hogy a BMI előrejelző szerepe erősen kérdéses, sok esetben ugyanis a BMI visszaesését nem követi a gazdaság visszaesése.

Az európai gazdaságról általánosságban elmondható, hogy télen vélhetően valóban kis recesszióba süllyed, de 2023 egészére nézve ez már nem vehető biztosra. Az EKB tegnapi előrejelzésében például 0,5%-os növekedést vizionált.

