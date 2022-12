Argentína 11-esekkel megnyerte a világbajnokságot

Története során harmadszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Argentína azzal, hogy a katari torna vasárnapi fináléjában 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-2-re legyőzte a legutóbb aranyérmes francia válogatottat.

Az argentin csapat hatodik vb-döntőjéből a harmadikat nyerte meg.

A franciák átadták a területet riválisuknak és inkább kontrákra rendeztek be, de sok hibával futballoztak, így az argentinok veszélyes helyzeteket tudtak kialakítani. A félidő közepén megszületett a döntő első gólja, Dembélé felesleges szabálytalansága után Messi értékesítette higgadtan a büntetőt. A 35 éves szupersztár ezzel a vb-k történetének első játékosa lett, aki az egyenes kiesés szakaszban - amióta vannak nyolcaddöntők -, minden mérkőzésen betalált a kapuba, korábban Toto Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hriszto Sztoicskov (1994), Davor Suker (1998) és Wesley Sneijder (2010) sorozata is megszakadt. Messinek ez volt a negyedik gólja büntetőből a tornán, 1978-ban a holland Rob Rensenbrink, 1966-ban pedig a portugál Eusebio volt eredményes négyszer 11-esből.

Az argentinok nem sokkal később egy tökéletes kontrával növelték előnyüket, a franciák megrogytak, ezt érzékelte Didier Deschamps szövetségi kapitány is, aki még a szünet előtt kettőt cserélt. A címvédő európai együttes ennek ellenére úgy zárta az első játékrészt, hogy kapura lövési kísérlete sem volt.

A fordulást követően némileg feljavult a franciák játéka, de a helyzeteket továbbra sem tudott kidolgozni, az argentinok összességében magabiztosan őrizték előnyüket. A 80. percben szinte a semmiből szépítettek a franciák, a századik válogatottságát ünneplő Otamendi szabálytalankodott, a 11-est pedig Mbappé lőtte be. A PSG sztárja két perc múlva egy csodálatos góllal egyenlített. A hajrá a franciákról szólt, a ráadás utolsó percében mégis Messi volt közel a gólhoz, de távoli lövését Lloris hárította bravúrral.

A hosszabbítás első félidejének utolsó percében Messi zseniálisan tálalt Lautaro Martinez elé, de az Internazionale csatárának közeli lövésébe beleléptek. A támadó néhány pillanattal később egy tökéletes indítást követően egyedül léphetett ki, de mellé lőtt.

A folytatásban is az argentinok akarata érvényesült, Martínez harmadszor is ziccert hibázott, de itt már ünnepelhettek az argentinok, ugyanis Messi közvetlen közelről nem hibázta el az ismétlést. Ezzel azonban még nem volt vége, Mbappé másodszor is odaállhatott a büntetőponthoz egy kezezés után, mivel ezúttal sem hibázott, a vb-k történetének második játékosa lett Geoff Hurst (1966) után, aki mesterhármast szerzett a fináléban.

A slusszpoén a 120. percben jöhetett volna, Mbappé kapura tartó beadását Kolo Muani nem tudta megcsúsztatni, a labda így is csak centikkel ment mellé, majd a 123. percben újra ő került ziccerbe, azonban Emiliano Martinez a vb egyik legnagyobb védését mutatta be.

A 11-esek során a franciáktól Coman és Tchouameni hibázott, az argentinok viszont tökéletesen lőttek.