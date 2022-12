Kína folyamatosan hazudik a koronavírusról? Most kezdődhet csak az igazi Covid-katasztrófa

A kínai hatóságok hétfői közleménye szerint Pekingben két halálos áldozata volt a Covid-19-nek. Először jelentettek Kínából újabb halálozásokat a szigorú "zéró-Covid" szabályozás enyhítése óta. Kína legutóbb december 4-én jelentett egy Covid-19 miatti halálesetet, de nem hivatalos jelentésekből kiderült, hogy az országban a koronavírus-járvány egy újabb hulláma terjed.

A legutóbbi halálesetekkel együtt Kína hivatalosan 380 453 megbetegedésről és 5237 Covid-19 miatti halálozásról számolt be az utóbbi három évben. Ezek az adatok más nagy országokkal összevetve jóval alacsonyabbak, ugyanakkor egyes szakértők szerint megkérdőjelezhető statisztikai és adatgyűjtési módszereken alapulnak.

A kínai hatóságok csak a közvetlenül Covid-19-fertőzés miatt bekövetkezett halálozásokat veszik figyelembe, azokat, akiknek krónikus állapotát - cukorbetegségét vagy szívbetegségét - rontotta a vírus, és ez vezetett a halálukhoz, nem számolják. Számos más országban az az irányelv, hogy a Covid-19-cel kapcsolatos halálesetekhez sorolnak minden olyan halálozást, amelyben szerepet játszott a koronavírus-fertőzés.

A retorzióktól tartva, magukat megnevezni nem akarók, köztük elhunytak családtagjai és temetkezésben dolgozók beszámolói szerint Kínában nő a Covid-19 miatti halálozás.

Egészségügyi szakértők is úgy vélik, hogy a következő egy-két hónapban felszökhet a halálesetek száma, különösen az idősek körében. Bár a hatóságok igyekeznek meggyőzni az eddig ódzkodó időseket és másokat is, hogy vegyék fel a védőoltást, ennek egyelőre nincs túl nagy foganatja az információk szerint. Az aggodalmakat az is fokozza, hogy a januári holdújévre nagyon sokan utaznak haza, ami szintén növelheti a fertőzés terjedésének kockázatát.

A "zéró-Covid" korlátozások enyhítése novemberben kezdődött, és a Pekingben, valamint más kínai városokban a szigorú korlátozások miatt kitört tiltakozások nyomán gyorsult fel. Szerdán a kormány bejelentette, hogy nem tartja számon többé a tünetmentes Covid-19 eseteket, mivel a tömeges szűrés megszüntetése miatt nem lehet többé nyomon követni a fertőzötteket. A legtöbb vizsgálatot most már magánúton végzik, az enyhe tünetekkel otthon lehet gyógyulni, nem kell karanténközpontba menni a betegeknek a szabályozás alapján.

Címlapkép: Getty Images