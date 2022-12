Már a második hónapban estek a német termelői árak novemberben

Az októberi 4,2%-os esés után novemberben újabb 3,9%-os csökkenést mutattak havi alapon a német termelői árak, és ez mérsékelte az éves alapú termelői áremelkedést is az októberi 34,5%-ról 28,2%-ra – derült ki a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapján kedden megjelent adatokból. A novemberi éves áremelkedés ráadásul elmaradt a 30,6%-os elemzői várakozásoktól is és az adatközlésből jól látszik, hogy döntő részben továbbra is az energiaár komponens tolta felfelé az éves indexet, mert nélküle 12,7%-kal nőttek a termelői árak novemberben az októberi 13,7% után.